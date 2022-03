Een nucleaire oorlog is afhankelijk van de mentale toestand van één leider

Bevordert het kernwapenarsenaal de mondiale veiligheid, zoals in de jaren tachtig werd beweerd? Wie ook nu dit valse geloof aanhangt, gaat uit van rationele en capabele leiders, betoogt filosoof en cabaretier Tim Fransen.

Niet lang nadat Japan in 1945 op de knieën was gebracht met de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki, zei Albert Einstein: ‘De mensheid heeft de kernbom uitgevonden, maar geen muis zou ook de muizenval ontwikkelen.’

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog nog had Albert Einstein in een brief de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt aangespoord om een atoomwapen te ontwikkelen voordat nazi-Duitsland daarin zou slagen. Toen de bom er eenmaal was, en ‘de kracht van het atoom was ontketend’, maakte Einstein zich grote zorgen over het pad dat de mensheid hiermee was ingeslagen. En hij was allerminst de enige. Zelfs in Amerika, waar niet op het vasteland was gevochten, sloeg het gevoel van triomf al gauw om in een gevoel van kwetsbaarheid. Men besefte: andere landen zullen ook zo’n wapen ontwikkelen en tegen ons kunnen gebruiken. De wereld was definitief veranderd.

Het besef wat het betekent om in het nucleaire tijdperk te leven – een besef van fundamentele onveiligheid – is, zeker na het einde van de Koude Oorlog, grotendeels weggeëbd. Al jaren schreeuwen deskundigen moord en brand over de levensgevaarlijke situatie omtrent de huidige nucleaire situatie. Al twee jaar voor de Russische invasie van Oekraïne waarschuwde het Bulletin of Atomic Scientists, ooit mede-opgericht door Einstein, dat het risico op een catastrofe met kernwapens nog nooit zo groot is geweest. Deze alarmkreten leken aan dovemansoren gericht. Sterker nog, er heerst een wijdverbreid geloof dat kernwapens de wereld veiliger zouden hebben gemaakt. Een vals geloof, dat ook nu weer de kop opsteekt.

Kernwapens zijn nóg destructiever

Tegenwoordig beschikken we over kernwapens met meer dan duizend keer de destructieve kracht als de bommen die ooit zijn gebruikt tegen Japan. Waar komt het waanidee vandaan dat zulke wapens de wereld veiliger zouden maken? De Koude Oorlog liep uiteindelijk ‘goed’ af, in de zin dat het nooit tot een directe, ‘hete’ oorlog is gekomen tussen de kernmachten Amerika en de toenmalige Sovjet-Unie. De les die we daaruit lijken te hebben getrokken, luidt als volgt: een oorlog met kernwapens is zodanig destructief voor alle betrokken partijen, dat niemand er ooit aan zal beginnen. Zo leerde ik op de middelbare school bij de geschiedenisles over het principe van MAD, een acroniem voor ‘mutually assured destruction’ (wederzijds gegarandeerde vernietiging). Met andere woorden: degene die een kernoorlog begint, kan er zeker van zijn zelf ook van de kaart te worden geveegd. Dus waarom zou je?

Hier schuilt een zekere logica in. Vooraanstaande denkers als Steven Pinker hebben betoogd dat het afschrikkingseffect van kernwapens de wereld veiliger heeft gemaakt. Pinker noemt de periode sinds 1945 dan ook The Long Peace (de Lange Vrede), een periode waarin al meer dan 75 jaar geen oorlog is geweest tussen de grootmachten. Een unicum in de menselijke geschiedenis. (Wat misschien ook iets zegt over hoe laag de lat daarvoor lag op planeet aarde.)

Zelfs nu, nu Poetin ‘de afschriktroepen’ in staat van paraatheid heeft gebracht, wordt deze logica van stal gehaald. Een illustratie daarvan was een nieuwsbericht op NU.nl over het nucleaire dreigement van de Russische president. Al snel volgde een geruststellende alinea: ‘Westerse deskundigen achten het nog steeds onwaarschijnlijk dat Poetin kernwapens zal inzetten. De dreiging van wederzijdse vernietiging die tijdens de Koude Oorlog bestond tussen de Sovjet-Unie en het Westen, is nog steeds van toepassing.’

Ook in berichten van onder andere de Volkskrant en de NOS werd de afschrikkende werking die uitgaat van wederzijdse vernietiging van stal gehaald. De goede afloop van de Koude Oorlog lijkt daarbij als een geruststellende bevestiging te worden gezien voor dit principe van MAD. Dit is opmerkelijk, omdat de Koude Oorlog ons in feite een heel andere les leert. Degenen die zich veilig wanen door de logica van MAD, zien namelijk twee essentiële problemen over het hoofd.

Rationele en capabele leiders

Het eerste probleem van MAD is een aanname die de Russische inval in Oekraïne op een pijnlijke en angstaanjagende manier logenstraft; namelijk de aanname dat we voor altijd te maken zullen hebben met rationele en capabele leiders.

In die zin is het geen toeval dat een reeks alarmerende boeken over kernwapens is verschenen nadat Donald Trump aantrad als president van de Verenigde Staten. Een halfjaar nadat Trump aan de macht was gekomen, dreigde hij Noord-Korea met ‘vuur en furie zoals de wereld nooit eerder heeft gezien’. (Dit was een echo van de woorden van Harry Truman, de enige president die ooit nucleaire wapens heeft gebruikt.) De Amerikaanse president beslist als opperbevelhebber namelijk eigenhandig over de inzet van kernwapens.

In zijn boek The Button (2020) beschrijft William Perry, voormalig minister van Defensie onder Bill Clinton, de oorsprong hiervan. In feite is deze procedure inherent aan de logica van wederzijdse vernietiging: deze logica werkt alleen als je, op het moment dat de vijand overgaat tot een nucleaire aanval, snel genoeg bent om zelf ook je volledige nucleaire arsenaal op de vijand los te laten. Alleen dan kan de afschrikking effectief zijn. De luxe om rustig te overleggen in een militaire Veiligheidsraad, laat staan om zo’n beslissing voor te leggen aan een parlement, is er dus niet bij. De Russische procedure werkt dan ook nagenoeg op dezelfde manier als de Amerikaanse: het Kremlin bepaalt wanneer een nucleaire aanval plaatsvindt. Poetin heeft weliswaar toestemming nodig van de legertop, maar het is aannemelijk dat de mensen om hem heen ja-knikkende marionetten zijn.

Dit ingrediënt van MAD is dus noodzakelijk om de afschrikwekkende werking te garanderen, maar is tegelijkertijd het levensgrote gevaar ervan. De beslissing om kernwapens in te zetten hangt af van individuen. En hun mentale toestand.

Cuba-crisis als kritiek moment

Hoe essentieel capabele leiders zijn, hadden we al kunnen leren van de Koude Oorlog. Neem wat misschien wel het meest kritieke moment is geweest voor het voortbestaan van de menselijke beschaving: de Cuba-crisis in 1962. De spanningen van de Koude Oorlog hadden een hoogtepunt bereikt. De Russische leider Nikita Chroesjtsjov wilde de westerse mogendheden uit Berlijn hebben en dreigde met kernwapens. Amerika had raketten geplaatst in Italië en Turkije die Moskou konden bereiken. Mede als reactie hierop plaatste Chroesjtsjov in het geheim raketten op Cuba. Toen deze werden ontdekt door Amerikaanse spionagevliegtuigen (waarvan er niet lang daarna een zou worden neergeschoten), volgde een crisis waarbij de wereld de adem inhield.

Geen van beide partijen wilde een nucleaire oorlog. Tegelijkertijd zag Chroesjtsjov noch de Amerikaanse president John F. Kennedy het zitten om als eerste terug te deinzen: dat zou zwakte tonen en gezichtsverlies opleveren. Daar komt bij dat je in het geval van een kernoorlog beter degene kan zijn die als eerste toeslaat. Op een aantal cruciale momenten ging Kennedy in tegen vrijwel al zijn adviseurs, die aandrongen op een eerste aanval zonder waarschuwing. Als hij het advies van zijn adviseurs had opgevolgd, had de wereld er nu anders uitgezien. Het is zeer de vraag of iemand als Donald Trump de menselijke beschaving veilig door de Cuba-crisis zou hebben geloodst. Zoals het nu ook de vraag is wat we van Poetin kunnen verwachten, en in hoeverre hij nog in staat is tot redelijkheid.

Om een situatie waarbij het lot van de wereld afhangt van de mentale toestand van enkele individuen veilig te noemen, is absurd. Mensen – en zeker mensen met absolute macht – kunnen hun verstand verliezen, ze kunnen een onbeheersbaar temperament hebben, ze kunnen onder invloed zijn van alcohol. Een YouTube-filmpje als Best of drunk Boris Yeltsin! is lachen, maar het idee dat zo iemand de macht had om miljoenen mensen te vernietigen, is dat niet. In de voorstelling die ik speelde ten tijde van Trump, grapte ik: ‘Ik weet van mezelf dat ik al totaal overmoedige beslissingen kan nemen na één dubbele espresso. Zo voelt het soms een beetje, alsof we één dubbele espresso verwijderd zijn van totale nucleaire destructie.’ Nu met Poetin voelt zo’n opmerking te waar om überhaupt nog geestig te zijn.

Dreigementen van Poetin

Paul van Hooft, senior analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies reageerde geschrokken op de dreigementen van Poetin. ‘Het is niet logisch dit in deze fase van het conflict te doen.’ Helaas kunnen we niet van mensen verwachten dat ze altijd logisch of rationeel handelen.

Hoe overtuigend klinkt dit: ‘Niemand zal ooit een zelfmoordterrorist worden, omdat diegene daarmee ook zichzelf zal opblazen.’

De gerenommeerde onderzoeksjournalist Eric Schlosser noemt in Command and Control (2013), een boek met de veelzeggende ondertitel Nuclear weapons and the Illusion of safety, een verontrustend punt: zelfs met capabele en rationele leiders had de Cuba-crisis verkeerd kunnen aflopen. Zo schrijft hij: ‘Met honderden bommenwerpers, raketten en marineschepen die op scherp stonden, was het risico op ongelukken en misverstanden alomtegenwoordig.’

Daarmee komen we bij de tweede problematische aanname van MAD: de factor pech en geluk. Wie Schlossers boek leest, beseft dat het geluk tot nu toe in overweldigende mate aan onze zijde is geweest. Een noemenswaardig incident vond plaats in 1983, tijdens een andere gespannen episode uit de Koude Oorlog. Op 26 september hield Sovjet-kolonel Stalislav Petrov het waarschuwingssysteem in de gaten, waarvan de radars plotseling aangaven dat er vijf kernwapens waren gelanceerd vanuit de Verenigde Staten. Petrov moest razendsnel een beslissing nemen. Hij wist wat er op het spel stond: als hij melding maakte van een Amerikaanse raketaanval, zou de Sovjet-Unie reageren met een nietsontziende nucleaire tegenaanval.

Hoe kolonel Petrov een kernoorlog voorkwam

Hoewel Petrov allerminst zeker was van zijn zaak, vermoedde hij dat het een vals alarm was: als Amerika een kernoorlog wilde beginnen, dan zou het dat niet doen met slechts vijf raketten. Aan de andere kant: dit zou ook slechts de eerste golf raketten kunnen zijn. Met alle persoonlijke risico’s van dien besloot hij uiteindelijk tegen het bevel en het protocol in te gaan: hij meldde zijn bevelhebber dat er iets mis was met het waarschuwingssysteem. Drieëntwintig gespannen minuten wachtte hij af. Petrov bleek gelijk te hebben: de radars reageerden op zonlicht dat op de wolken reflecteerde, en zagen dat aan voor raketten, zo bleek later uit onderzoek. Petrov voorkwam een kernoorlog met honderden miljoenen doden. Als bedankje kreeg hij een officiële reprimande voor het niet opvolgen van het protocol.

Het verhaal van de Koude Oorlog is dus allerminst de geruststellende bevestiging dat kernwapens de wereld veiliger maken. Het is eerder het verhaal van een mensheid die, meer door geluk dan door wijsheid, is ontsnapt aan een ongekende catastrofe.

In 1972 besloot de wereld tot een verbod op biologische wapens. In 1992 deed de wereld hetzelfde met chemische wapens. Nu is het zaak hetzelfde te doen met kernwapens. In 2017 werd het Nuclear Weapon Ban Treaty in het leven geroepen. Bij de Algemene Vergadering van de VN op 7 juli stemden 122 landen voor een algeheel verbod op kernwapens, 69 landen onthielden zich van een stem. Onder die landen vielen alle kernmachten, alsook alle Navo-landen. (Opmerkelijk genoeg stemde alleen Nederland expliciet tegen het verbod. Misschien hadden we even niet goed opgelet bij de laatste Navo-vergadering over de gezamenlijk te volgen lijn.) De weg naar een wereld zonder kernwapens is dan ook bezaaid met obstakels. Maar een obstakel waar we direct zonder kunnen, is het waanidee dat kernwapens de wereld veiliger zouden maken.

Laten we tot die tijd hopen dat het geluk ons ook dit keer niet in de steek laat. Maar veel liever verkeren we in een situatie waarin we niet zo wanhopig afhankelijk zijn van geluk.