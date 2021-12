Een Nijntjeknuffel in Delfts blauw jurkje, een heel grote Toblerone: dat willen wij verdomme ook

Elke lockdown heeft zijn voordeel en het grote voordeel van de nieuwste is dat hij de vorige niet is.

Er zijn geen woordspelletjes meer. Er is niets ‘intelligents’ aan deze ronde. Er zijn geen ‘lockdownachtige maatregelen’ die zo cryptisch zijn geformuleerd dat ze te Huis ten Bosch van de weeromstuit met honderd man in een tent gingen fuiven – al valt niet uit te sluiten dat regels daar altijd al voor de anderen waren.

Weg is de grootspraak over hoe goed we het doen ‘in vergelijking met de landen om ons heen, als je door de oogharen kijkt’, want ze weten inmiddels wat er te zien valt door de oogharen: weinig. Weg zijn de grote gebaren en de beloften waar de teleurstelling al in gebakken zit.

Weg zijn ook de filosofietjes van grote en iets minder grote denkers over de diepere betekenis van thuis zijn, over hoe alles anders zal worden na een paar weken binnen zitten (quod non, is de conclusie na twee jaar serieel binnen zitten en daartussendoor in lange rijen op Schiphol staan), en over de natuurlijkheid van de dood. De denker in kwestie heeft daarbij meestal andermans dood in gedachten. Andermans leeftijdscategorie. Andermans dorre hout.

Wat er wel is: spiergeheugen. Jaap van Dissel had zaterdagavond de woorden ‘Het kan ook wel ’s mee zitten, maar dat hebben we helaas met het coronavirus nog niet vaak gehad’ nog niet uitgesproken, of het spiergeheugen sloeg aan. De berichten stroomden binnen. Van de school, die geroutineerd overschakelde op onlineschema’s en een barrage aan thuisopdrachten, want de school is niet ‘gesloten’ zoals hier en daar te horen valt, de school is in bedrijf. De koffie- en glühweinluiken zijn weer open. Het theater biedt vouchers aan. De middenstand is over op click-en-collect. De horeca staat paraat voor een unieke thuisrestaurantervaring. Want als de vroeg-21ste-eeuwse mens ten onder gaat, zal hij dat in stijl doen: schransend in een glittertrui uit een Bengaals naaiatelier, lockdown of geen lockdown.

Ook bij het vinden van de traditionele grove onrechtvaardigheid laat het spiergeheugen de mens niet in de steek: achter de douanepoortjes van Schiphol kan zonder restricties gewinkeld worden. Al gauw rolde het ‘Schande!’ door de straten. Een Nijntjeknuffel in Delfts blauw jurkje, een hele grote Toblerone: dat willen wij verdomme ook.

Diep uit het spiergeheugen kwam ook de vraag welke schuldige ditmaal aan het kruis moet. De vraag belandde tijdens de persconferentie plots voor de voeten van Jaap van Dissel: of hij een inschattingsfout heeft gemaakt door niet eerder met klem het boosteren te adviseren.

Het antwoord had kort gekund (‘ja, vermoedelijk, sorry’), maar dat was buiten het spiergeheugen gerekend. Dat adviseerde achtereenvolgens: in defensief (‘Nou ja kijk, voor de duidelijkheid, als je twee jaar adviseert dan is het volgens mij onmogelijk om nooit een keer een fout te maken’), verantwoordelijkheid verleggen (‘Ik wil niet een administratief antwoord geven in de zin van dat de boosterprik niet bij het OMT ligt, maar die ligt niet bij het OMT’), volhouden dat het juíst goed is gegaan (‘We hadden grenzen afgesproken [voor wanneer de boosterprik nodig wordt]. Nou ik kan u vertellen, die grens hebben we nog niet eens bereikt. Dus met andere woorden, die boostercampagne ís al eerder opgestart’) en woordspelletjes (‘Ja is dat een fout? Ik weet het niet, u zult het misschien als fout typeren. Ik denk, we hebben gewoon integer op dat moment gekeken’).

Tóch weer woordspelletjes.