Een nieuwe bestuurscultuur? Begin eens met gewoon de waarheid spreken

De zoektocht naar een nieuwe bestuurscultuur wordt vaak te ingewikkeld gemaakt. Gewoon vragen beantwoorden zou al heel veel schelen.

Over de ‘nieuwe bestuurscultuur’ op het Binnenhof is het afgelopen jaar veel gezegd. Alles wat misgaat, wordt er inmiddels onder geschaard − van het wekelijkse coalitieoverleg tot de trage beantwoording van Kamervragen. Daardoor vertroebelt het zicht op de kern van het probleem.

Stel dat Fred Teeven in 2014 gewoon had toegegeven dat hij lang geleden als officier van justitie een deal ter waarde van 5 miljoen gulden sloot met crimineel Cees H.? Wellicht had het hem een stevig Kamerdebat bezorgd, maar hoeveel politieke ellende zou het land bespaard zijn gebleven, inclusief het aftreden van drie bewindslieden?

Stel dat het kabinet in 2017, bij de eerste serieuze signalen, gewoon had erkend dat het erop leek dat de Belastingdienst een nietsontziende jacht op toeslagenouders had geopend? Wat als meteen de opdracht was gegeven om het tot op de bodem uit te zoeken? Dat had niet alleen veel schade aan de ouders, maar ook veel politieke schade kunnen voorkomen.

Stel dat Mark Rutte in 2021 gewoon had beaamd dat hij het in gesprek met de formatieverkenners ook over de rol van Pieter Omtzigt had gehad − geen raar onderwerp gezien de crisissfeer in het CDA en Omtzigts indrukwekkende aantal voorkeurstemmen. Dan hadden we waarschijnlijk een halfjaar eerder een nieuw kabinet gehad en werd de premier nu niet nog steeds achtervolgd door vragen over zijn geloofwaardigheid.

Stel dat Hugo de Jonge vorig jaar, toen hij vragen kreeg over de deal met Sywert van Lienden, gewoon had gezegd dat hij er ook met open ogen was ingetuind? Een pittig spoeddebat zou hem niet bespaard zijn gebleven, maar er waren verzachtende omstandigheden: de maatschappelijke roep om actie, de druk vanuit de Kamer, de algehele crisissfeer op het departement. In elk geval had de Kamer meteen kunnen besluiten of De Jonge nog geloofwaardig genoeg was om door te gaan. Dan was de mondkapjesdeal niet wéér zo’n dossier geworden dat het kabinet maar achter zich aan blijft slepen.

De zoektocht naar een nieuwe bestuurscultuur wordt vaak te ingewikkeld gemaakt. Gewoon eens beginnen met het spreken van de waarheid, is al het halve werk.