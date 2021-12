Een nieuw kabinet, dan graag ook een nieuwe journalistiek

Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Mark Rutte (VVD) tijdens het debat in de Tweede Kamer over het eindverslag van de informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees over het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Beeld ANP

Brief van de dag

Ja, we hebben met z’n allen in het voorjaar gestemd en, ja, deze coalitie is er ­uitgekomen. En, ja, binnenkort kan het kabinet aan de slag.

Ik lees in het regeerakkoord en hoor ­oprechte wensen om een andere politiek te bedrijven. Met hoogstwaarschijnlijk ervaren én nieuwe kabinetsleden.

Nu is het aan de dames en heren journalisten om te kijken of ook zij in staat zijn nieuwe journalistiek te bedrijven. Ik wens het ons in Nederland van harte toe en vraag me af of dat hen gaat lukken. Want ik lees het continue terugkijken, het chagrijn, het zuur dat er soms vanaf spat.

Ik moet ‘door’ de artikelen van ­augurken etende mensen ‘heen lezen’ om aan informatie te komen. Zelfs in ‘mijn’ ­Volkskrant.

Wat ik de Volkskrant vraag is of het ­mogelijk is om andere journalistiek te ­bedrijven. Om plannen op hun merites te beoordelen en niet om wat ze denken dat er wel weer zal gaan gebeuren. Om mensen een kans te geven te laten zien wat ze bedoelen en ze niet al op voorhand neer te sabelen. Om in de vetgedrukte tussenkopjes van alinea’s te nuanceren in plaats van te escaleren.

Haal alle potten augurken uit de ­werkruimten van de journalisten, gooi de bitterkoekjes weg, neem misschien ­afscheid van mensen wier zuurheid in de genen is gaan zitten. Die niet meer anders kunnen.

Gun de krant nieuwe journalistiek, ­de-escaleer, informeer, geef achtergrondinformatie.

En wie weet wordt de Volkskrant weer een vertegenwoordiger van de, volgens mij, grote groep Nederlanders die graag hun mening willen vormen aan de hand van informatie en feiten.

Carla Grootjen, Eindhoven

Snelheid

In het nieuwe coalitieakkoord geen woord over de altijd trage besluitvorming bij de overheid (corona, extra ­weekje schoolsluiting, Afghanistan, ­klimaat, azc’s, compensatie Groningen, etcetera). Steevast te laat. De duur van de formatie gaf mij ook weinig hoop. Het duurt kennelijk nog even voor de regering deze eigenschap van besluitvorming in de gaten heeft.

Willem Bottenberg, Overveen

Vooruitkijken

Blijkbaar hebben de coalitiegenoten zoveel behoefte om zich los te maken van het eigen collectieve regeerverleden dat ze bij het formuleren van het motto voor het nieuwe regeerakkoord (‘omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’) hun toevlucht nemen tot een lelijk ­pleonasme. Naar de toekomst kun je ­alleen vooruitkijken. Nu maar hopen dat ze niet scheel of dubbel zien.

Nico de Milliano, Nijmegen

Zeewolde

Zeewolde feliciteer ik met het bestemmingsplan voor hun datacentrum. Het levert de gemeente een mooi bedrag op aan ozb voor leuke dingen, maar ik neem toch ook aan dat de 138 windmolens die nodig zijn voor de energie ervan, straks ook in en rond Zeewolde worden ­geplaatst.

Of wordt dat een cadeautje voor de rest van Nederland? Letterlijk zei de burgemeester in de beslissende vergadering: ‘Waar die energie vandaan komt is nu niet aan de orde’. Maar juist dat is nu juist het probleem!

Willem van Leeuwen, Wervershoof

Zeewolde (2)

Wellicht is het een goed idee om naast het datacenter in Zeewolde een kerncentrale te bouwen (conform het nieuwe ­regeerakkoord), te financieren uit de ­inkomsten van de verkoop van grond aan Meta/Facebook. Creëren we toch nog iets van circulariteit.

Dan Cramer, Amsterdam

Wachtkamer

Een vrouw doet een zelfmoordpoging. Haar studerende zoon vindt haar en belt net op tijd 112. Geestelijke begeleiding voor moeder en gezin volgt. De student zit in mijn klas. Uiteraard drukt dit zwaar op zijn geestelijk welzijn. Gelukkig is ­fitness zijn uitlaatklep. Maar ja, eerst die lockdown en nu mag je tot 17.00 sporten. Tijdens school? Zijn motivatie daalt met de dag. Ik realiseer mij: ‘Daar gaat weer een studiejaar.’

De volgende dag maak ik een korte lunchwandeling met een studente. Zij is 21, intelligent, verbaal sterk en brak vreemd genoeg twee keer een andere studie af. Ze weet sinds kort dat dit ­samenhangt met haar autisme. Ze is ­opgelucht met die diagnose. Jammer dat de wachttijden bij een goede psycholoog lang zijn. Minimaal een half jaar. En door corona is de druk op deze zorg gestegen. ‘Het kan ook wel een jaar worden’, zegt ze berustend.

En tot slot die student met de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm. Hij moet ­frequent in het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn bloedwaarden controleren. Kort geleden kreeg hij een signaal van de specialist: te hoge waarden. Tijd voor medische stappen. Afspraak volgt. En dan de klap op de vuurpijl: ik hoor net dat zijn operatie wordt uitgesteld. Te weinig bedden. Iets met een virus en voorrang. Hij vertelt het mij persoonlijk: witheet en lijkbleek.

We zetten onze jeugd nu al twee jaar letterlijk maar ook figuurlijk in de wachtkamer. Onverantwoordelijk lang. Dat raakt mij ook. Ik ben aangenomen om les te geven, maar voel me soms eerder praktijkondersteuner bij de huisartsenpost.

Paul Strack van Schijndel, Tilburg

Kerstpakket

Zorggroep Drenthe deelt ook dit jaar weer kerstpakketten uit. Dit is respectvol naar het personeel, dat zich in deze tijd uit de naad moet werken. Het pakket kan worden opgehaald op het Centrale ­Bureau in Assen, daar waar het management zetelt, want het wordt niet op ­locatie gebracht. Wil je als medewerker je pakket hebben, dan moet een groot deel van het personeel 50 km (heen en terug)of meer rijden om het op te halen.

Is het respectvol dat de gelauwerde zorgwerkers een uur van hun schaarse vrij tijd moeten inleveren om hun pakket op te halen? Getuigt het bovendien van respect dat ze dan ook nog 8 euro (benzine) of meer moeten betalen voor hun welverdiende pakket? Dit bedrag en de kosten van de tijd (samen zeker 20 euro) gaan van de waarde van het pakket af. Blijft er dan nog wel wat van over?

Eventuele bijkomende kosten voor het kerstpakket worden zodoende afgewenteld op de ontvangers. Hoe noemen we dit ook alweer; een sigaar uit eigen doos. Met Kerst is deze sigaar zeker onderwerp van gesprek bij de borrel. En het management maar klagen dat ze geen personeel kunnen krijgen, ze zijn toch immers zo respectvol naar hun personeel.

Door personeelsschaarste worden ­natuurlijk wel minder kerstpakketten uitgedeeld dat scheelt. Elk nadeel heeft immers zijn voordeel.

Jan Leekstra, Boerakker

Vogels

Vroeger, als jongen haalde ik melk bij de boer aan de overkant van het kanaal. Over de brug van het Amsterdam-Rijnkanaal sjouwde ik met de hond. Wij betaalden iets meer dan dertig cent per liter en dat ontvangt de boer nu, na vijftig jaar nog steeds.

Overal in het veld van de boerderijen vlogen grutto’s, kieviten en tureluurs op als ik met mijn melkbus naar de boerderij draafde. Het barstte van de vogels, die dachten dat ik het op hun nesten had voorzien en vlak over mijn hoofd scheerden. Graag kwam ik op de deel, aaide de geit en gaf de pony een paar plukken vers gras. Mijn opa kwam ook van een boerderij en ik voelde me thuis in de boerenbubbel.

De laatste jaren steeds minder. Ik ­begrijp vrienden, dat jullie je slachtoffer voelen van het overheidsbeleid. De boer is niet de enige die rotzooi de lucht in blaast. Maar steunpilaren van onze ­samenleving, voedselverschaffers van Europa: daar kunnen de weidevogels toch niets aan doen!

Het hoeft niet voor niets te gebeuren, de subsidie ligt op jullie te wachten. Maak die weilanden alsjeblieft in een afgelegen hoek van het weiland wat drassiger en red die vogels van ons.

Jan Bouman, Zeist

Lezersoproep Na bijna twee jaar van vergezichten, analyses, internationale vergelijkingen, juridische scherpslijperij, maatschappijkritiek en polarisatiepaniek op onze pagina’s, willen we weten: hoe biedt u zelf weerstand tegen het ­chagrijn, de zorgen en de moedeloosheid die het coronavirus (en al zijn mutaties) met zich meebrengt? Wat zijn de ontdekte of herontdekte genoegens, wat voedt, wat verlicht, waar vindt u ­beschutting? Is het de wandeling met de hond die een nieuwe dimensie heeft gekregen, online jagen op collector’s items, brieven ­schrijven aan personages van uw ­favoriete ­roman, of een eigen kamer inrichten in de trapkast – alles kan. Graag nodigen we u uit in een persoonlijke ­bijdrage te beschrijven wat uw ‘tegengif’ is. De praktische kant: het gaat om een bijdrage van maximaal 150 woorden. De deadline is donderdag 23 december. Een selectie uit alle inzendingen zal op donderdag 30 december op onze opiniepagina’s worden gepubliceerd. Mail uw bijdrage naar brieven@volkskrant.nl o.v.v. ‘Tegengif’.