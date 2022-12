‘Een niet-verstandelijk vurig weten dat ze elkaar hadden ingeblazen. Instinctief. Direct’

Dit was voor mij het jaar van Rusland. Ik schreef over Poetins aanval op Oekraïne, tegelijkertijd ging ik door met wat ik al een tijdje deed, het lezen van klassieke Russische schrijvers. Toergenjev, Poesjkin, Paustovski, Pasternak. Banvloeken negeerde ik. Als een mot aangetrokken door het vuur, warmde ik me juist aan de vertelkunst en wijsheid van de Russen. Rusland is voor mij oorlog en liefde.

Over deze eindejaarscolumn Op de drempel van 2023 vroegen wij onze columnisten en lezers: welk idee of inzicht is jullie bijgebleven van 2022, en bood jullie in dit veelbewogen jaar inspiratie of een frisse blik? Deze bijdrage is van Arie Elshout, journalist.

Ik las tot diep in zomerse nachten in Dokter Zjivago van Boris Pasternak en liet me meeslepen in de worsteling van de dokter met zijn leven, zijn land en zijn gevoelens voor de mooie maar getrouwde Lara. Zjivago noemt Rusland ‘zijn weergaloze, zich wijd weg roerende, beroemde moeder, martelares, stijfkoppig, waanzinnig, roekeloos en verafgood, met haar eeuwig majestueuze en noodlottige grillen die nooit te voorzien zijn!’

Rusland, moeder en loeder. Zij onderwierp haar volk aan een wreed experiment in communisme. Pasternak ­beschrijft hoe de Revolutie Lara’s man, de bolsjewiek ­Strelnikov, deformeerde. ‘Het was net alsof er iets abstracts zijn uiterlijk was binnengeslopen en er alle kleur uit had getrokken. Zijn levende, menselijke gezicht was de belichaming, het principe, de verbeelding van een idee geworden.’ Een idee, een leugen die miljoenen van hun leven of menselijkheid beroofde.

Poetin is Ruslands jongste noodlottige gril. Hij heerst over 11 procent van alle land op aarde, met 11 tijdzones. Toch wil hij meer. Weer is er zo’n waanzinnig en roekeloos idee. Weer betalen onschuldigen de tol.

Ik klamp me vast aan het literaire Rusland dat schept, ontroert. Na Zjivago’s overlijden buigt Lara zich ingehouden snikkend over zijn kist. Zij denkt aan hun liefde. ‘Een niet-verstandelijk vurig weten dat ze elkaar hadden ingeblazen. Instinctief. Direct.’ Dit is het poëtische Rusland.

Als Lara daarna op een keer haar huis verlaat, keert ze niet terug. Kennelijk op straat gearresteerd en daarna verdwenen, vergeten en gestorven onder een naamloos nummer in een kamp. Dat Rusland, vernietiger van mensen, wil maar niet verdwijnen. Hopelijk overwint ten slotte dat andere.