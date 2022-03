Een Nederlandse eigenaardigheid: we zijn dol op de atlas

Peter Vroege (65) woont in een mooie studentenbuurt in Groningen. Hij gaat binnenkort met pensioen, na een carrière bij Uitgeverij Noordhoff, waar hij succesvol was als uitgever van de thematische Bosatlassen, zoals de Bosatlas van het Cultureel Erfgoed en de Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog. Met de Bosatlas van Nederland stond hij in 2007 zelfs op nummer één in de top-60 van de CPNB, de organisatie die de promotie van het boek voor haar rekening neemt. ‘Dat was de eerste keer dat een atlas het meestverkochte boek was en ook de eerste keer dat een boek van honderd euro bovenaan stond. Dat laatste tot grote vreugde van de boekhandels.’

Nu heeft Vroege, samen met co-auteur Tjeerd Tichelaar, een nieuwe bestseller – of eigenlijk twee: Het Grote Bosatlas puzzelboek, deel één en twee. Deze week ging het honderdduizendste exemplaar van het eerste deel over de toonbank en van het tweede deel zijn inmiddels ook alweer meer dan dertigduizend exemplaren verkocht.

Hoe is dat succes te verklaren?

Nederland is een puzzelland. Uitgeverij Keesing, van de Denksport-series, is de laatste jaren uitgegroeid tot een puzzelmultinational die actief is in vijftien landen. Jaarlijks verkoopt het bedrijf 100 miljoen puzzelboekjes. Veel Nederlanders beginnen de dag met het oplossen van een puzzel – het heiligste plekje in elke krant. Corona betekende een extra stimulans: mensen moesten toch íéts doen om de tijd te doden – de legpuzzel won ook sterk aan populariteit.

En nu is er de oorlog in Oekraïne en herneemt de puzzel zijn aloude functie, die van vluchtmiddel. The New York Times verzette zich lang tegen de puzzelmanie (‘De doodsteek voor de conversatie’) die vanaf de jaren twintig in alle kranten oprukte. Maar in 1942, na de Japanse aanval op Pearl Harbor, ging de krant toch voor de bijl, omdat de lezers ‘nu wel recht hadden op een verzetje’. De legendarische puzzelmaakster Margaret Farrar van de krant: ‘Je kunt niet aan problemen denken wanneer je een kruiswoordpuzzel aan het oplossen bent.’ Vlucht uit de werkelijkheid, negen letters, derde letter een c: escapisme.

Peter Vroege

Op een dag in 2020 klopte Uitgeverij Keesing aan bij de collega’s van Noordhoff: of ze geen Bosatlas Puzzelboek konden gaan maken. Keesing had in Engeland gezien dat de Topografische Dienst in dat land daar veel succes mee had geboekt. Peter Vroege was onmiddellijk enthousiast – hij wordt sowieso enthousiast zodra het woord ‘atlas’ valt, en cartograaf Tichelaar lijdt aan hetzelfde virus. Iets leukers dan lekker puzzels maken boven een atlas konden ze zich eigenlijk niet voorstellen.

Het plan sloot bovendien mooi aan bij een andere Nederlandse eigenaardigheid: de liefde voor de atlas. Dus zo beschouwd was het best vreemd dat niet eerder iemand op het idee was gekomen de twee nationale passies te combineren.

In november 2020 verscheen Het Grote Bosatlas Puzzelboek van Denksport – twee ijzersterke merknamen in één titel. Na vijf dagen was de eerste druk van vijftienduizend exemplaren uitverkocht. En dat zonder pr-campagnes of media-aandacht en louter dankzij mond-tot-mondreclame en promotie door enthousiaste boekhandelaren.

Wat ook vreemd was: beide boeken hebben nooit in de Bestseller 60 gestaan, gewoonlijk een voorwaarde om de verkoopcijfers van een boek omhoog te stuwen. Volgens het CPNB kwam het Bosatlas Puzzelboek als puzzelboekje niet in aanmerking voor een notering. Vroege noemt het daarom ‘geheime bestsellers’. Dat Het Grote Bosatlas Puzzelboek gewoon een boek is, integraal gebonden met kapitaalbandje en ISBN-nummer deed er niet toe, ook het tweede deel ontbreekt tot dusver in de lijst. Vroege denkt dat ze bij het CPNB even moeten wennen. ‘Het is een nieuw genre, daar is niet in voorzien. Moppenboeken kunnen wel, of boeken met Noorse breipatronen.’

Nou ja, hij kan er wel om lachen. Of huilen, all the way to the bank. Bij Denksport denken ze in series: Vroege en Tichelaar zijn al druk bezig met een derde deel, waarvan ‘Nederland 1922-’23’ het thema zal vormen. ‘Maar we besteden ook aandacht aan het feit dat het dit jaar honderd jaar geleden is dat pindakaas in Amerika werd uitgevonden.’

Escapisme waar je intussen ook nog wat van opsteekt. De wereld helemaal buiten de deur houden kan natuurlijk niet, met kaarten. In het tweede deel moet de puzzel ‘Oude en nieuwe spanningen’ worden opgelost. Er staat een kaart bij van de oude Sovjet-Unie, mét Oekraïne. ‘De koude oorlog is voorbij’, schreef Vroege zes maanden geleden optimistisch, ‘landen hebben hun autonomie herwonnen, maar toch zijn de politieke en geopolitieke spanningen in dit gebied nog steeds groot.’

Dat laatste is correct. ‘Maar toch zou ik het nu niet meer zo opschrijven,’ zegt Vroege droogjes.