Een Nederlands mirakel in Uusikaupunki, belegd met zonnepanelen

Voor de Volkskrant volgt verslaggever Bard van de Weijer de ontwikkeling van de zonneauto op de voet. Terecht, mogelijk zijn we getuige van het begin van een nieuw en spectaculair hoofdstuk in de Nederlandse industriële geschiedenis: de geboorte van een autoproducent, fabrikant van de met zonnepanelen belegde Lightyear; mogelijk de Hollandse Tesla, waarmee je straks grijnzend met 160 per uur over de A2 scheurt – mits de zon een beetje schijnt.

Van de Weijer was afgereisd naar het Finse Uusikaupunki, waar de Lightyear voorlopig wordt gebouwd. De eerste was half klaar toen de verslaggever de fabriekshal kwam binnenwandelen. De monteurs, zag Van de Weijer, liepen er nog wat ‘onwennig omheen’. Geen wonder, de Lightyear is een mirakel dat elke verbeelding tart. De motoren zitten bijvoorbeeld verwerkt in de velgen. Als de zon flink schijnt rijd je er zo 1.000 kilometer mee naar Genève, zonder onderweg een laadpaal aan te doen.

Ik sta versteld. Het is een verhaal dat je verwacht in Silicon Valley of Guangdong, maar niet in Helmond, waar Lightyear is gevestigd. Het is on-Nederlands, wij verkopen kaas en tomaten, maar geen geavanceerde zonneauto’s. Goed, we hebben ASML, maar dat is ook meer geluk dan wijsheid. Mocht het een succes worden met de Lightyear, dan verwacht ik dat Volkswagen onze autofabriek rücksichtlos inlijft – ik heb gewoon niet het zelfvertrouwen dat hoort bij een autoproducerende natie, DAF heeft veel kapotgemaakt.

Ik hoorde voor het eerst van zonnewagens door de World Solar Challenge. Dat bleek een tweejaarlijkse wedstrijd in Australië, over een afstand van ruim 3.000 kilometer, van Darwin naar Adelaide. De strijd ging tussen teams van technische universiteiten. Typische nerds, die twee jaar lang zonnepanelen op een zeepkist hadden zitten te prutsen en zich daarmee een weg baanden door de eindeloos zonnige Australische outback, op tv van commentaar voorzien door Herman van der Zandt, die daarmee destijds al zijn kandidatuur stelde voor de Top 2000 a gogo.

De TU Delft won meestal, met een auto die Nuna heette. In 2013 werd een ‘cruiser’-klasse aan de wedstrijd toegevoegd, en die werd gewonnen door het Solar Team Eindhoven (STE) van de Technische Universiteit aldaar. Hun auto heette Stella. Twee jaar later wonnen ze weer en in 2017 en 2019 opnieuw. De eerste teamcaptain van het STE was Lex Hoefsloot, nu de ceo van Lightyear, dat in 2016 werd opgericht.

Lightyear verwijst naar de afstand die het licht in een jaar aflegt, wat toevallig tevens de totale afstand is die de mens elk jaar overbrugt met auto’s, vliegtuigen en ander gemotoriseerd vervoer. Lightyear wil dat voor 2035 alle daarvoor benodigde energie afkomstig is van de zon, de bron die elk uur evenveel energie naar de aarde stuurt als het jaarverbruik van de gehele mensheid.

Ik voorspel dat dat niet gaat lukken, maar je moet groot durven dromen.

Volgens Hoefsloot vroegen ze zich bij Lightyear, toen het project werd gestart, af waarom niemand anders op het idee was gekomen van een commerciële zonneauto. Dat is precies het geheim van elke doorbraak. Iedereen geloofde dat het niet kon, een zichzelf opladende auto voor de massamarkt, op een paar gekkies na. Het is overigens nog altijd niet bewezen dat het wél kan. Naar verwachting begint over twee jaar de productie van de Lightyear 2, de eerste in serie gebouwde gezinswagen op zonnepanelen.

Een deel van het startkapitaal van de autofabrikant is afkomstig van SHV, van de familie Fentener van Vlissingen. SHV stond vroeger voor de Steenkolen Handels-Vereeniging.