Een Nederlander die een dode schrijver bewondert, het klonk bijna als een grap

De vreemdste opmerking die ik ooit gemaakt heb, volgens mijn vriendin Jet tenminste, ikzelf vond er weinig opmerkelijks aan, was een jaartje geleden ofzo, toen ik aankondigde misschien één dag in de week in de bouw te gaan werken.

‘In de bóúw??’, zei ze. Dat vond ik pas een vreemde opmerking/reactie.

‘Ja’, zei ik, ‘lekker sjouwen, handjes uit de mouwen.’

Sindsdien begint ze er, schat ik, om de tien dagen over, meestal spontaan: ‘Weet je wat echt zo raar was, wat jij een keertje zei, dat je van plan was om…’ etc, etc.

Ik sluit niks uit. Mijn grote voorbeeld, Anton Geesink, van huis uit ben ik judoka, zwarte band, proost, werkte ook jarenlang in de bouw, en die is zelfs nog filmster geworden, las ik zojuist in deze krant. Een spread over de vijf beroerdste films met ex-topsporters erin, onder wie Ol’ Geesink dus. Ik dacht meteen aan pijnlijke zaken. Eerst aan een grote gesigneerde foto van de jonge Geesink in judopak, die in mijn boekenkast stond toen ik aan het woest-canonieke Bonita Avenue werkte. Die had ik van Ol’ Gouweleeuw geleend, een mannetjesputter uit dezelfde lichting, maar Buddy, mijn cavia, heeft die foto toen voor 15 procent opgevreten.

Erna dacht ik met een van pijn vertrokken gezicht aan The Guardian, waarin ik afgelopen maandag een stuk las over George Eliot, welke vijf romans we per se van haar moeten lezen. Vond ik leuk, tijdje geleden had ik The Mill on the Floss gelezen, stond er natuurlijk tussen, schitterend inderdaad, 1860, zelfde jaar als Max Havelaar. Vinden ze in Engeland doodnormaal, 19de-eeuwse literatuur op een doordeweekse ochtend. Bij ons in de krant staan dat soort stukken niet. Nooit een hoogleraar die volkomen aanleidingloos Vestdijks beste romans aanprijst. Of die van Van Bruggen. Of die Van Schendel.

(Van Schendel is overigens verbluffend. De Fransen en Engelsen zouden garen spinnen bij Van Schendel, Een Hollands drama, De grauwe vogels, De waterman, snel Penguins van maken, geheide eversellers, zoals ze hier Snickers en Mars verkopen.)

Ook al van de week, hoorde ik een interview met Cherry Duyns, die onder meer vertelde dat hij Mulisch bewonderde. Het klonk bijna als een grap. Een Nederlander die een dode schrijver bewondert. Het concept dus van dóórbewonderen, dus na de dood, wat ze in Engeland doen, en in Frankrijk. Kennen intelligente landen niet, het verschil tussen dode en levende schrijvers. Nou ja, hoe doder, hoe beter.

‘Weet je’, zeg ik, ‘eigenlijk komt alles door Adriaan van Dis.’

Schrijvers zijn altijd dood, meteen al, zoals euh… Elvis altijd leeft? Filosofisch misschien werkbaar voor kranten en CPNB. ‘Kijk, Ol’ Sideburns kan niet meer optreden in de Kuip.’ Een boekenprogramma moet zonder schrijvers plaatsvinden, of met opgezette schrijvers.

Mijn vriendin Jet: ‘Maar je kunt nog wel Ol’ Sideburns z’n platen draaien.’ Ik: ‘Doen?’ Mijn vriendin Jet: ‘Ja!’

Maar Van Schendel, even oefenen, is in feite altijd al dood geweest, maakt voor zijn boeken kein Flaus aus. Geldt ook voor Mensje van Keulen, of Jacob Cats.

‘Of voor jou, dus.’

‘Om u te dienen, ik ben dood.’

Over Jacob Cats trouwens, maakte Fruts, mijn lagere schoolvriendje, al in de eerste klas een uitstekende opmerking. Na gym had hij onder de douche gepoept, en toen de juffrouw zich weinig enthousiast betoonde, zei Fruts: ‘Tja, juffrouw, kinderen zijn hinderen, zei Vadertje Cats.’

Dit vond de juffrouw zo vreemd, dat ze hem een draai om zijn oren gaf.