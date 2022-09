Een moment stilte voor de frikandellenzwaaiers van Nederland Vleesland

Als het even tegenzit, denk ik aan de reportage van Gidi Heesakkers en Corto Blommaert, dit voorjaar in deze krant, over nachtsnackbars. En dan met name aan de anonymus die werd aangeduid als ‘de frikandellenzwaaier’.

Juist in de week waarin ik overwoog mijn hoogspringerachtige aanloop op weg naar volledig vegetarisme – steeds sneller klappende fans op de tribune, lat van tofu op 2 meter 50, ikzelf in een groen hempje op het middenterrein – kortstondig te onderbreken toen ik vaststelde dat ik nog nooit een frikandel heb gegeten, bleken de frikandellen op.

Met dat overweldigende bericht sloeg De Telegraaf me dinsdag in het gezicht. Onder de kop ‘Cafetaria’s lijden onder een tekort aan frikandellen’ belichtte het artikel alle kanten van deze noodsituatie. Je denkt alle doemscenario’s nu wel zo’n beetje te kennen, en dan is plots de frikandel met uitsterven bedreigd. ‘Ons bereikten al eerder verontrustende berichten van cafetariahouders dat ze nog maar maximaal tien dozen mochten bestellen’, zo werd Frans van Rooij geciteerd, directeur van ProFri, Vereniging voor Professionele Frituurders.

De baas van een horecagrossier had al eerder de noodklok geluid in Frituurwereld, de ProFri-nieuwsbrief: ‘Frikandellen zijn de halsslagader van de horeca.’

De oorzaak zou liggen bij een fabrikant te Tilburg. Wat er precies verkeerd is gegaan, bleef schimmig, want de snackknakker in kwestie had het in z’n verklaringen over ‘softwareproblemen, te weinig arbeidskrachten en grondstoffenproblemen’. Exact de excuses die ik aanvoer als de eindredactie belt waar mijn stukje blijft.

Op de website van de betreffende fabrikant was er geen vuiltje aan de lucht. Daar ging het nog altijd over een ‘uitgekiend assortiment’ en over bijdrages aan het platform Verantwoord Frituren.

Alle ongetwijfeld gestroomlijnde en eendrachtige samenwerking binnen het platform Verantwoord Frituren en de behartigenswaardige activiteiten en doelstellingen van ProFri ten spijt, dreigt er nu dus een frikandellentekort. En als we zo afhankelijk blijven van een enkele vleesverwerker, kun je wachten op krokettenschaarste, smulrolnood en acuut pikantogebrek.

Al bij al een fikse dreun voor Nederland Vleesland, de lobbygroep die zich sinds vorige week, tegen de wind van stikstof- en klimaatcrisis en tegen het gezond verstand in, een weg baant richting hart en onderbuik van de verstokte carnivoor. Want dat ontbrak er nog aan: een organisatie met zó weinig vertrouwen in het product dat dient te worden aangeprezen dat het maar ongeïnspireerd over de gezellig-nationalistische wij-zijn-nu-eenmaal-zo-boeg wordt gegooid. Nederland Vleesland (‘Waar smaken verschillen’) wil, betaald door geld van de Nederlandse vleesindustrie, het eerlijke verhaal over het Nederlandse vlees vertellen. Hè, ja, leuk. Niet dat er zo weinig vlees wordt gegeten – in elk geval nog niet zo weinig om een suspecte restvleesstaaf niet de halsslagader van een enorme bedrijfstak te laten zijn – maar wel omdat er een hoop weerstand tegen vlees bestaat.

‘Echt, ik vertel je het eerlijke verhaal: wat ik hier promoot, is dodelijk voor miljoenen dieren per dag, schadelijk voor eenieders leefomgeving en funest voor het klimaat, maar – en corrigeer me als ik verkeerd zit – ik voel toch enige weerstand bij je om er nog meer van te consumeren dan je toch al doet. Wil je er anders een sausje bij? Wacht: ik stel je voor aan onze Hoofd PR Frituursnacks, Bert. Of, zoals wij ’m hier op kantoor noemen: de frikandellenzwaaier.’