Een mobieltje kent ook milieu-vóórdelen

Zaterdag staat er een nauwkeurig overzicht van de nadelen van het mobieltje in het licht van de milieuaspecten in de breedste zin. Wat ik hierin mis is de vergelijking met de milieu-impact van andere digitale hulpmiddelen om te communiceren en feitelijk te overleven in de dagelijkse praktijk in deze eeuw. Veel lezers lezen dit op hun pc, laptop of iPad. Die zullen ze ook gebruiken voor andere toepassingen, ook al kunnen die net zo goed met een mobieltje worden uitgevoerd.

Ik doe privé al een jaar of zes letterlijk alles op mijn mobieltje, gewoon, omdat het kan. Mijn laptop van tien jaar oud komt zelden of nooit de kast uit en wordt nooit meer vervangen. Dat scheelt nog meer schaarse grondstoffen en nog veel meer qua energieverbruik. Het mobieltje is een zegen voor het milieu in die vergelijking gezien.

Armand de Koning, Haarlem

Berlijn

In Berlijn heeft afgelopen zaterdag een grote demonstratie (80 duizend deelnemers) plaatsgevonden tegen het regime in Iran. De deelnemers waren vooral Iraanse mensen uit diverse landen in Europa. Tot mijn verbazing geen enkel artikel in de Volkskrant. Onbelangrijker dan terrasverwarming?

Ruud Gubbels, Utrecht



Macht

In het stuk over de misdragende Leidse hoogleraar staat ‘zelfs in die van een afstand zo onberispelijk lijkende academische wereld’. Juist in deze wereld (‘de academie’) waar alles afhangt van beoordelingen (tentamens, scripties, werkgroepen, et cetera), de spoeling dun is en roem alles, wordt macht een grote factor. Ook geslacht en afkomst spelen een grote rol. Lees eens over de medische opleidingswereld, niets dan strijd over opleidingsplaatsen.

Rob ter Haar, verslavingsarts KNMG, (niet praktiserend), Utrecht



Sunak

In uw artikel over het Britse premierschap verwijst u in verband met kandidaat Rishi Sunak, van Indiase afkomst, naar het Diwali-feest op 24 oktober, volgens u een Hindoestaanse feestdag. Niet alles op één hoop gooien alstublieft. Diwali is een Hindoeïstische feestdag, het Hindoeïsme is een godsdienst en Rishi Sunak is een Hindoe. Hindoestanen zijn een etnische bevolkingsgroep in Suriname. Veel van hen vieren Diwali.

Ingrid Djuly, Amsterdam



Held

Joost Jager vindt schrijver Leon de Winter (Magazine , 22/10) een held als hij snel aan de slag gaat met zijn idee voor een oplossing voor tinnitus. Maar een held grijpt in, omdat die dat kan, op het moment dat zich voordoet. Die houdt zijn heldhaftige actie niet voor zichzelf totdat hij die ene investeerder heeft gevonden. Verdien geld met alles wat je kan, met frites ontwikkelen, pretparken en mooie boeken, je toewijding en je werk. Maar een idee dat de wereld beter kan maken? Deel dat gewoon.

Rachel Cornelissen, Nijmegen

China

Met uw reportage ‘Een reis door de proeftuin van de Chinese droom’ toont de Volkskrant ten overvloede aan een ‘kwaliteitskrant van het zuiverste soort’ te zijn. Ga zo door.

Hans Korsten, Caïro, Egypte

Mensen

Volgens Maarten Keulemans waren neanderthalers kleine groepen mensen die hun vrouwen uithuwelijkten. Ik kom er niet uit. Zijn vrouwen geen mensen? En als vrouwen wel mensen zijn, hebben ze zich dan zelf uitgehuwelijkt? Lastig hoor.

J. Pustjens, Nijmegen

Forum

Ik snap er geen moer meer van: zijn het nu reptielen of rioolratten? (‘FvD tergt Binnenhof opnieuw’).

Serge Rubinstein, Amsterdam

Klucht

Met stijgende verbazing en vooral ergernis heb ik de klucht rond de aanbesteding van een Utrechtse abri gelezen. Een van de betrokkenen ziet en verwoordt het als volgt: ‘Deze zaak laat vooral zien hoe belangrijk het is dat de aanbestedende partijen kennis en kunde in huis hebben. Mijn visie: deze zaak laat vooral zien dat er ongelooflijk veel mensen hun tijd verdoen in een bullshitbaan. Get a life en ga iets nuttigs doen.

G.J. van Faassen, Vianen

Terrasverwarming

De horeca zou zelf moeten weten of ze terrasverwarmers gebruiken, want betalen immers ook zelf de rekening. In werkelijkheid zijn het vooral de wat jongeren onder ons en de volgende generaties die de rekening gepresenteerd krijgen.

Liesbeth Dirks, Geldrop

Rijker mens

Het essay zaterdag van schrijver Ianthe Mosselman in de Volkskrant over de conservatieve moederschapscultus in Nederland (‘Spijtmoeders houden van hun kinderen, maar niet van moeder’) heeft mij aan het denken gezet.

Heb ik er spijt van dat ik als vader er samen met mijn toenmalige vrouw voor koos dat ik de kinderen zou opvoeden? Ik zou het huishouden doen, inclusief de verzorging en opvoeding van de kinderen. Mijn vrouw kon aan haar carrière werken en is nu een populaire hoog­leraar die haar boeken verkoopt als warme broodjes.

Later, toen de kinderen wat groter waren, merkte ik hoe de rol van fulltime verzorgende ouder jouw eigen loopbaan, binnen het bedrijf, in de weg kon zitten. Uiteindelijk heb ik prettig werk kunnen krijgen en mijn pensioen is alleszins redelijk. Het zelf luiers verschonen, stofzuigen, flesjes aanleggen, boodschappen doen, op schoolbezoek gaan, kapotte knietjes verzorgen en talloze andere zaken die om mij heen door moeders verricht werden, heeft van mij een rijker mens gemaakt.

Al snel deed ik twee ontdekkingen: fulltime huishouden in combinatie met opvoeden is een immens zware klus. Mijn tweede ontdekking was dat ik makkelijker contact met kinderen kon leggen en dat het begrip voor en van kinderen veel toevoegde aan mijn volwassen leven. Ik begreep en begrijp absoluut niet dat zo veel mannen met geen stok ­waren te bewegen tot de verzorgende rol, want die rol heeft zó veel te bieden.

Ik heb heel vaak gedacht: ‘Mannen, jullie moesten eens weten hoeveel prettiger jullie je zouden voelen.’

Jan Bouman, Zeist