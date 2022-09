Een minister die de boel ophitst tegen burgers met een andere opvatting is zelf een risico voor de rechtsstaat

Alle jammeraars die beweren te zuchten onder die o zo gemene ‘woketerreur’ kregen deze week een aai over de bol van de minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yesilgöz. Jammer alleen dat Yesilgöz met dit troostrijke gebaar haar hele verhaal over de rechtsstaat onderuithaalde.

Ze riep in de HJ Schoo-lezing, vernoemd naar een oud-hoofdredacteur van Elsevier, op tot een betere bescherming van de democratische rechtsstaat. Dat had een belangrijk verhaal kunnen zijn, want die rechtsstaat zit in zwaar weer. Maar welke kant ging zij op?

Dit was de crux: ‘Bewegingen die de rechtsstaat bedreigen, moeten harder en explicieter worden benoemd én tegengesproken. Ik noem vandaag twee van die bewegingen. Om te beginnen het wokisme.’

Een zeer zware beschuldiging. Vrijheden en rechten van burgers zouden ernstig in het geding zijn. Maar dat maakt Yesilgöz in de verste verte niet hard. Ze beschrijft dat sommige fanatieke stromingen binnen emancipatiebewegingen ‘vinden dat zij mogen bepalen welke informatie of mening juist is’, ‘alles cancelen wat hen niet aanstaat’, ‘willen bepalen wie recht van spreken heeft’, ‘individuen reduceren tot geslacht, afkomst of gerichtheid’ en nog zo wat karakteristieken. U kent ze vermoedelijk, want waarschuwingen voor woke vormen inmiddels een columngenre op zich.

Wat Yesilgöz problematiseert, kun je drammerig vinden. Onaangenaam. Te veel sociale druk. Dat vind ik ook weleens. Haar belangrijkste bezwaar is dat ze het debat zo niet open genoeg vindt. Maar zij wijst er nota bene zelf op dat de rechtsstaat bij uitstek uitingen beschermt die choqueren en verontrusten. Nou, hier heb je wat van die uitingen.

En emancipatie van minderheden is nu eenmaal nooit verdergekomen door beleefd aan de meerderheid te vragen of die een beetje wil inschikken. Doorschieten hoort daarbij. Eind jaren zeventig had je feministen die vonden dat je ‘niet naar bed ging met je onderdrukker’ en om politieke redenen lesbisch gingen leven. Een blauwdruk voor de toekomst werd dat niet, maar zoiets schept wel ruimte voor gematigder geestverwanten.

Woke-alarmisten missen deze blik. Die gaan meteen op de rug liggen, de beentjes spartelend omhoog: ‘Boehoehoe, ik mag niks meer zeggen.’ Nu snap ik dat als tactiek. Beargumenteerd weerwerk bieden kost meer moeite en vergt moed. Maar aangehaalde voorbeelden zijn vaak geruststellend onzinnig. Een collega van me bij een andere krant had het laatst al over ‘virtuele boekverbranding’ gehad, toen ze een pijnlijke rectificatie moest plaatsen: nee, de Winnetou-boeken van Karl May waren toch niet in de ban gedaan. Een ander had een middelbare school onlangs al van – uitgerekend – racisme beschuldigd, omdat door diversiteitsbeleid grote schrijvers niet meer zouden worden gelezen. Bleek ook kletskoek. Had-ie op Facebook gelezen.

Heel weinig mensen verliezen daadwerkelijk hun positie vanwege hun opvattingen, en aanstichters kunnen net zo goed rechts zijn als woke. Yesilgöz ging godbetert gezellig nakletsen bij Johan Derksen, die met zijn grappen over huidskleur en geaardheid de best bekeken talkshow in Nederland maakt. Zelfs nog nadat hij vertelde ooit een vrouw te hebben verkracht met een kaars. Een verhaal dat hij later afzwakte, maar waarvan hij ‘er nog wel honderd’ zegt te hebben. Een ontspannen Yesilgöz hield het erbij dat Derksen destijds een beetje lang was doorgegaan met dat kaarsverhaal en dat vond ze ‘jammer als fan van het programma’.

Een paar dagen hierna zond Ongehoord Nederland in dit zogenaamd door cancelcultuur geteisterde land op de publieke omroep een item uit dat kijkers ervan moest overtuigen dat iedereen met een kleurtje je op straat in elkaar kan rammen. Gorigheid van neonaziniveau, maar nee, studenten die doordraven met gendertermen en safe spaces, díé zijn ook gevaarlijk hoor.

Je kunt politieke redenen verzinnen waarom deze VVD-minister, getipt als mogelijke opvolger van Mark Rutte, meesurft op de antiwokegolf. Wat Rutte steevast heeft gedaan, is gewone mensen benadelen ten gunste van de allerrijksten en tevreden toezien hoe die gewone mensen elkaar intussen het licht in de ogen misgunnen en cultuuroorlogjes uitvechten. Yesilgöz komt de strijd oppoken, net nu veel burgers onder dat beleid bezwijken.

Of het nu overtuiging is, of opportunisme: de uitkomst is kwalijk. Yesilgöz stelt vermeend ‘wokisme’ op één lijn met een tweede beweging die volgens haar de rechtsstaat bedreigt. Die omschrijft ze als ‘extremisme’ dat ‘het anti-overheidssentiment systematisch voedt’, aangehangen door ‘mensen die met intimidatie en geweld hun doelen proberen te bereiken’. Een beweging die ‘de onafhankelijkheid van de rechtspraak en de pers consistent in twijfel trekt’, journalisten bedreigt, ‘aanvallen op politieagenten aanmoedigt’. Expliciet noemt ze onder meer Thierry Baudet die jodenhaat verspreidt. De bestorming van het Capitool, waarbij de VS ‘dicht langs een autoritaire machtsgreep zijn gescheerd’, moet een waarschuwing voor ons zijn.

Yesilgöz gooit dus activisten die bínnen de rechtsstaat opereren op een hoop met extreem-rechts, dat die rechtsstaat in woord en daad verwerpt. Wanneer je als minister van Justitie zo de bevolking ophitst tegen mensen die gebruikmaken van hun burgerrechten, alleen omdat die dat doen met een agenda en stijl die jou niet bevalt, verspeel je het recht om anderen de les te lezen over de noodzakelijke verdediging van de rechtsstaat. Dan ben je zelf een heel wat groter risico voor die rechtsstaat.