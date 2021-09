Een minderheidskabinet is de moeite van het experiment waard

Een laatste poging om een meerderheidskabinet te vormen, zou niet langer dan enkele dagen moeten duren.

In de overdracht van informateur Mariëtte Hamer aan haar opvolger Johan Remkes staat veel om mismoedig van te worden. Maar gelukkig is Remkes er de man niet naar om lang bij de pakken neer te zitten. En er is ook nog wel enig houvast. Dat vindt hij niet in ­Hamers verslag, wel in de bijlage met de ‘aanzet tot een opzet’ voor een regeerakkoord die VVD en D66 samen schreven.

Veel moet nog worden uitgewerkt, maar de grote lijnen zijn helder: het nieuwe kabinet schroeft de klimaatambities op, begint met de bouw van een miljoen woningen, maakt de kinderopvang zo goed als gratis, ontmoedigt misbruik van flexwerkers en schijnzelfstandigen, verlaagt de leerplicht, investeert om het ­lerarentekort weg te werken en wil van Nederland weer een progressief voorhoedeland maken door het opruimen van de hindernissen voor de lhbti-gemeenschap. Er zijn minder ambitieuze kabinetten geweest.

Maar belangrijker nog: het zijn stuk voor stuk ideeën waar een ruime tot zeer ruime meerderheid van de Tweede Kamer volmondig ja op zegt. Er is debat over de uitwerking en er zijn fracties die vérder willen gaan. Maar zullen partijen als PvdA en GroenLinks tegen plannen stemmen die het broeikasgas verminderen ­alleen omdat ze het zelf sneller zouden doen?

Remkes zal misschien nog een laatste poging willen wagen om tot een meerderheidskabinet te komen. Nu D66 toch met de ChristenUnie blijkt te willen mits het CDA niet meedoet, is daar nog één optie over. Maar dat moet dan toch niet langer dan enkele dagen duren. Daarna ligt het voor de hand om VVD en D66 te laten voortborduren op de ingeslagen weg richting minderheidskabinet. Met een regeerakkoord op hoofdlijnen en een ploeg vol sterke vakministers die weten wat ze willen en die zin hebben om te zien hoe ver ze komen, zonder dichtgetimmerde afspraken, maar mét de kracht van argumenten.

Dat wordt een hobbelig pad. Zeker bij maatschappelijke incidenten en affaires worden ministers kwetsbaar in ons permanent verontwaardigde parlement. Maar dan nog: het ergste dat kan gebeuren, is dat het kabinet wordt weggestuurd en dat we verkiezingen krijgen die dan tenminste niet volledig worden overschaduwd door de coronacrisis. En gezien de opinie­peilingen van nogal wat partijen in het bestuurlijke midden, zal het voorlopig niet eens zover komen.