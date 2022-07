Een middagje vechten in het Rode Leger om aan de stress van alledag te ontkomen

In The New York Times stond ooit een artikel over hoe hedendaags verval vaak veel minder romantisch is dan ons beeld van historische verwoesting. Verval anno 2022 betekent namelijk niet dat je vlucht uit een brandend Rome met je geliefden in je armen, ternauwernood ontsnappend aan een moordende horde barbaren. Nee, het betekent 16 uur per dag naar een beeldscherm staren en genieten van steeds minder dingen dan voorheen terwijl je langzaam de slechtste eigenschappen van je ouders overneemt en je ondertussen merkt dat je kinderen ook jouw slechtste eigenschappen overnemen.

‘Je moet onze hang naar vroeger inderdaad zien als een vlucht uit de alledag’, zegt Jan Hakkers, een man met een pofbroek, een zwaard en het talent bij vrijwel iedere zin af te dwalen naar de gruwelen van de Hertog van Alva of de slag van Groenlo in 1627.

‘Dit is een weekend zonder mobiel, zonder horloge, zonder laptop. Er zijn geen piepjes die aangeven dat je iets moet doen. Je slaapt in een tent, wordt om vijf uur wakker van het licht. Authenticiteit staat bij ons hoog in het vaandel. Dat vind ik zelf een erg leuke term, omdat wij hier ook veel met vaandels bezig zijn.’

Hier, dat is de tweede editie van het Historisch Festival bij Museum Huis Doorn, een van de grootste multiperiod-evenementen in Nederland waar de musketten continu knallen en de kampvuurtjes knisperen. Het is een plek waar een almaar groeiende groep Nederlanders – het aantal verenigingen dat lid is van het overkoepelende Landelijk Platform Levende Geschiedenis nam sinds 2015 met bijna 50 procent toe – zich vrijelijk kan uitdossen als 18de-eeuwse piraat, Romeinse legionair, Viking, Amerikaanse pionier of soldaat uit de Napoleontische tijd.

Britse soldaten uit de Napoleontische tijd op bezoek bij hun landgenoten uit een latere oorlog. Beeld de Volkskrant

Of in het geval van Jan Hakkers: als fiere commandant tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Wat hij vooral fijn vindt aan dit soort evenementen is dat achtergrond er irrelevant is. Zelf is hij in het dagelijks leven een applicatiebeheerder die niet vaak voorop loopt, maar zodra hij zijn 17de-eeuwse doublet vastsnoert, is er geen plaats meer voor maatschappelijk aanzien, sociale ladders, pestkoppen of stress. Niemand maakt opmerkingen over het feit dat de meeste soldaten wat ruimer in het vlees zitten dan hun historische equivalenten. Hier word je niet alleen geaccepteerd voor wie je bent, maar belangrijker nog: voor wie je wilt zijn.

‘De leden van onze vereniging zijn boeren, administratief medewerkers, gepensioneerde leraren, zorgpersoneel; iedereen is welkom’, zegt hij. ‘En weet je wat het grappige is: iemand met een eenvoudig beroep is vaak juist beter in staat een kapiteinsfunctie te vervullen dan bijvoorbeeld een hoogleraar.’

Het naspelen van roemruchte historische gebeurtenissen, veelal veldslagen, staat centraal tijdens dit soort weekenden, maar ook de reconstructie van de toenmalige manier van leven is belangrijk. Dat betekent dat de verzamelde Romeinen gekruide puls in een taberna eten, terwijl in het Middeleeuwse kamp vooral schalen groenten rondgaan die ook duizend jaar geleden op het menu zouden hebben gestaan, zoals pastinaak en prei.

Wat uiteraard helpt is dat vrijwel alles wat vroeger vervelend was – de ziektes, de stank, de monden vol tandbederf, de vijanden en de dood – ontbreken in Doorn. Alleen de dienende rol van de vrouw wordt gek genoeg in ere gehouden, want waar de mannen met wapens mogen spelen, moeten de vrouwen van die mannen het vooral doen met het pellen van kolen en breiwerkjes.

Een negentiende eeuwse gelegenheidscommandant maant zijn troepen tot orde Beeld de Volkskrant

De enige plek waar dat vervloekte heden toch geregeld doorsijpelt, is bij het tentenkamp van de 39ste Garde Schutters Divisie uit het Rode Leger, een groep Sovjet-infanteristen die tijdens de Tweede Wereldoorlog vocht tegen de nazi’s. ‘Vanwege mogelijke gevoeligheden’, besloten de leden van vereniging Het Bolwerk van tevoren afspraken te maken over hun uitingen, zegt Laurens, een man die zich ook geregeld uitdost als een Frankisch strijder uit de negende eeuw, maar dit weekend besloot toch deze Russische eenheid aan te voeren, ‘ondanks alles’.

‘Wij willen juist de nuance aanbrengen’, zegt hij. Kennis van het verleden kan immers bijdragen aan begrip van het heden en juist nu is dat zo nodig. ‘We proberen aan de kinderen die langslopen uit te leggen dat bepaalde volkeren niet per definitie goed of slecht zijn, maar zich door de tijd heen soms goed en dan weer slecht kunnen gedragen.’

Klopt, knikt de 22-jarige Amber, die eveneens als Sovjetsoldaat is uitgerust, maar gelijk toegeeft dat haar persoonlijke reden ook wat praktischer van aard is: ‘Het Rode Leger was een van de weinige legers waar vrouwen mochten meevechten’, zegt ze. ‘En ik had geen zin om het hele weekend te koken.’

Een vroeg-modern theekransje. Beeld de Volkskrant