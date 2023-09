Een mens heeft niet een zonnebril op haar neus en een in het haar. Dat weet iedereen. Toch?

Op basis van een simpele tekstopdracht maken AI-programma’s als Midjourney tegenwoordig indrukwekkende beelden, schreef deze krant, maar nog steeds begaan ze fabelachtige blunders. Een voorbeeld uit het stuk was een door Midjourney vervaardigd beeld van een vrouw met twee zonnebrillen, eentje op haar neus, eentje omhooggeschoven in het haar. Een deskundige legde uit: zo’n programma weet niet wat ieder mens weet, namelijk dat iemand die een zonnebril op zijn neus heeft zitten niet tegelijk een zonnebril omhoog heeft geschoven.

Ieder mens? Nee. Een perfect equivalent van deze AI-blunder werd in 1979 begaan door beeldbewerkers van Scîntea, de Roemeense Pravda. Die probeerden te camoufleren dat de Roemeense communistische leider (1 meter 67) zoveel kleiner was dan de Franse president Giscard d’Estaing (1 meter 90), door Ceausescu op de voorpagina van een hoed te voorzien. De kranten rolden al van de persen toen iemand zag dat Ceausescu op die foto al een hoed in zijn hand had. Iemand met een hoed op heeft geen hoed in zijn hand, behálve op propagandabeelden.

Met brillen en hoofddeksels gingen analoge propaganda-afdelingen minstens zo vaak de fout in als AI-programma’s. In februari 1948 betrad de Tsjechoslowaakse communistische leider Klement Gottwald zonder berenmuts een balkon in Praag. Echter: tijdens zijn toespraak droeg hij wel een berenmuts. Op de oorspronkelijke foto was te zien waar die vandaan kwam, namelijk van de zorgzame collega naast hem, kameraad Vladimír Clementis, die Gottwald wilde beschermen tegen sneeuwvlokken.

Helaas, in 1952 was Clementis ontmaskerd als volksvijand en opgehangen. Censors schrapten Clementis daarna van alle beelden. Na 1952 stond Gottwald alleen op een balkon waar een berenmuts uit de lucht kwam vallen. Over deze ingreep schreef Milan Kundera – op 11 juli overleden op 94-jarige leeftijd – een van zijn mooiste zinnen: ‘Van Clementis bleef niets anders over dan de berenmuts op het hoofd van Gottwald.’ (Uit: Het boek van de lach en de vergetelheid).