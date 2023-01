Een medische keuze moet ook passen bij de levensfase, verlangens en sociale realiteit van de patiënt

Een arts houdt de hand vast van een oudere patiënt in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Prachtig betoog van huisarts Bart Meijman over de noodzaak van keuzes-op-maat voor medisch handelen. We zijn technisch steeds beter in staat om met intensieve diagnostiek de specifieke individuele biologische situatie vast te stellen voor een gerichte behandeling. Maar we staan met lege handen als we eenzelfde zorgvuldige gepersonaliseerde afweging willen maken of de behandeling ook past bij de mentale, emotionele en sociale leefomstandigheden van die persoon. Begrijpelijk: medische en psychologische opleidingen zijn totaal gescheiden universums en de zorgfinanciering verhoogt de schotten tussen somatische zorg en GGZ: overleg met een arts door een GGZ-professional is bijvoorbeeld niet meer declareerbaar.

Om onze zorg leefbaar, betaalbaar én menselijk te laten worden, is financieel ondersteunde uitwisseling tussen GGZ en somatische zorg noodzakelijk, maar niet voldoende. Artsen moeten tools krijgen om door te kunnen vragen naar wat voor deze patiënt nu van waarde is. Om samen een brede en écht gepersonaliseerde keuze te kunnen maken, die niet alleen berust op medische mogelijkheden, maar ook past bij de individuele levensfase, verlangens, geestelijke en sociale realiteit van de patiënt.

Myriam Lipovsky, internist-psychotherapeut, Utrecht

Olie

De reportage over Willy’s Vet is belangwekkend, maar geeft geen oplossing voor de tienduizenden liters olie die jaarlijks door huishoudens wordt weggegooid.

Wanneer er een degelijke 10 liter recycle container in de supermarkt wordt verkocht kan daar de afgewerkte frituurolie in. Op de container de tekst met instructies. Container vol dan wordt deze door de Vetboer omgeruild voor een lege. Meer biodiesel en minder rioolwatervervuiling of verstopping.

Sjoerd Nienhuys, Hilversum

Zeuren

Dank voor de prachtige tekening van Gummbah op de voorkant van het Volkskrant Magazine nr 1112. Uitgeknipt hangt deze nu ter ‘lering en vermaak’ naast de spiegel in de gang bij de voordeur.

Mijn echtgenoot is er minder blij mee. Ze wil nu stante pede haar onvrede met de inhoud van de tekening oplossen door de cover zo snel mogelijk in de container met oud papier te laten verdwijnen. Als ik vraag ‘waarom?’, vindt ze dat ik loop te zeuren.

Fred Rohde, Leiden

Thanksgiving

Dank dank dank Eva Hoeke! Ik blijk dus toch geen vreugdeloze bejaarde te zijn.

Wat goed om al deze overbodige, op veel manieren belastende Amerikaanse feesten en gewoontes eens op een rij te zetten en een voor een vakkundig en goed onderbouwd af te serveren, mét een mooi alternatief erbij: elkaar voortaan vertellen waar we dit jaar blij van werden.

Evelyn Donkers, Eindhoven

Eindig

Wat een interessant interview met huisarts Meijman als afsluiting van het jaar 2022.

Ik ben 74 jaar en heb de ziekte van ‘ouder worden’, een chronische ziekte waar je uiteindelijk dood aan gaat en waarvoor (nog) geen medicijn is uitgevonden. Ik ben niet onder behandeling van een arts, omdat ik met mijn ziekte nog steeds prima kan leven. Mijn lichaam past zich aan, daar zorgt de natuur voor, en ik kan nog van alles doen ook al gaat dat anders dan toen ik 18 was.

Ik weet dat mijn aandoening onvoorspelbaar is en dat ik de pech kan hebben getroffen te worden door een vervelende ziekte waardoor mijn ­kwaliteit van leven sterk zal kunnen afnemen.

Nu ik de 74 jaar heb bereikt ben ik daar niet bang voor en ik zal mij dan neerleggen bij het feit dat een medische behandeling die kwaliteit van leven mogelijk niet zal verbeteren. Ik zal dan accepteren dat mijn ­leven eindig is en terugkijken op het goede leven dat ik heb gehad.

Consuminderen kan mogelijk ons klimaat- en grondstoffenprobleem oplossen. Medisch consuminderen kan het probleem van de stijgende zorgkosten oplossen.

Onno Schweers, Hoorn