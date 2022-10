Een maximum gasprijs is niet nodig, als Nederland en Duitsland ophouden de markt te ontwrichten

Nederland en Duitsland zouden zich niet zo hoeven verzetten tegen een Europees prijsflafond voor energie, als ze ophouden met tot in het oneindige garant staan. De energiemarkt heeft namelijk een eigen, natuurlijk maximum.

Net als bij de eurocrisis aan het begin van het vorige decennium, staan Noord- en Zuid-Europa in de gascrisis tegenover elkaar. Zuid-Europa ergert zich, aangevoerd door de Italiaanse premier Mario Draghi, aan rijke landen als Duitsland – en in mindere mate Nederland – die hun bevolking en bedrijven bijna oneindige steun kunnen verlenen om de hoge energierekening te dragen dankzij hun diepe zakken. Voor landen in Zuid-Europa is dat veel minder makkelijk vanwege hun kwetsbare begrotingen.

Net als bij de eurocrisis klinkt vanuit Zuid-Europa de roep om de klappen van de crisis vooral gezamenlijk op te vangen. Door Europese fondsen te creëren bijvoorbeeld waarmee consumenten en bedrijven kunnen worden gesteund.

Draghi is ook de grote voorvechter van een maximum energieprijs. EU-lidstaten moeten daarbij beloven dat ze nooit meer dan een vooraf bepaald bedrag betalen voor hun gas of elektriciteit. Dat Draghi hierom vraagt is te begrijpen. Afgelopen zomer dreef Duitsland als grootste gasinkoper de gasprijs naar astronomische hoogten. Heel Europa leed daaronder.

Dat juist Draghi pleit voor het aan banden leggen van de gasmarkt is ook niet verbazingwekkend. Als president van de Europese Centrale Bank deed hij in 2012 iets soortgelijks op de Europese obligatiemarkt. De rentes die tijdens de eurocrisis hoog opliepen, werden door hem naar beneden gedirigeerd. Draghi vindt dus niet voor het eerst dat overheden en centrale banken markten moeten kalmeren, in plaats van ze op te stoken – zoals Duitsland afgelopen zomer deed.

Nederland en Duitsland blijven tegensputteren. Ze zijn bang dat een maximale prijs ertoe leidt dat niet-Europese landen die bereid zijn meer te betalen, alle gas voor de Europese neus wegkapen. Ook vrezen ze dat de energie wordt doorverkocht aan landen waar geen maximum geldt.

Het is goed om te beseffen dat de gasprijs een natuurlijk maximum heeft. Als de gasprijs zo hoog is dat veel economische activiteiten niet meer rendabel zijn en worden stopgezet, zal de vraag en dus de prijs vanzelf dalen. Als de gasprijs hoog is zal er ook een enorm sterke drang zijn om in andere, duurzamere energiebronnen te investeren, waardoor het aanbod stijgt en de prijs ook daalt.

Er ontstaan pas grote problemen als de staat in de markt intervenieert zoals afgelopen zomer. Overheden waren toen zo bang dat bedrijven hun gasvoorraden niet zouden vullen, dat ze beloofden dat ze alle mogelijke toekomstige verliezen zouden afdekken. Daarop ontspoorde de markt. Er was geen natuurlijk maximum meer, dat was er door de overheden van afgehaald.

Het is goed dat de EU-lidstaten hebben besloten gezamenlijk gas in te kopen om te voorkomen dat ze in de toekomst weer tegen elkaar opbieden. Dat is het belangrijkste resultaat van de onderhandelingen van eind vorige week. Een maximumprijs hoeft niet nodig te zijn, mits landen als Duitsland en Nederland beloven dat ze nooit meer tot in het oneindige garant staan voor verliezen. Die garantie moet aan een maximum worden gebonden. Dan lost de markt het probleem van de extreem hoge prijzen in principe zelf wel op.