Een maand lang geen treinen voor de bedreigde dassen, toevallig net nu het spoor onderhoud nodig had

Treinstation Koudum-Molkwerum is omheind door bestelbusjes en bouwmaterieel, en dan moet de truck met spoorstaven nog komen. Die is zo groot dat hij de landweg blokkeert, maar de chauffeur blijkt bedreven en parkeert ‘m zo dat het Trein Vervangend Vervoer (een bus) zich er millimeterend langs kan wurmen. Onderwijl sturen de forensen hun wagens even geoefend over het fietspad, want dit gaat nog wel even duren.

Machtig hoe het talud krioelt van werklui in oranje pakken. Alles vanwege de dassen, die diep onder de smalle spoordijk hun gangen maakten en nu met alle egards andere huisvesting krijgen toegewezen. Het treinverkeer ligt de hele maand stil, een kostbaar eerbetoon aan het beschermde nachtdier.

Alles voor de das, of niet? Beeld Toine Heijmans

Dit deel van de spoorlijn Stavoren-Leeuwarden is in dienst sinds 8 november 1885. Nijhuizum, Wijmerts, IJlst: alle stations zijn gesloopt. Ook Koudum-Molkwerum heeft alleen nog een abri en goedkope grijze tegels. Na anderhalve eeuw moet dit deel van Friesland het nog steeds met een enkelspoortje doen, in een land dat niet werkelijk hecht aan openbaar vervoer maar ineens wel aan de dassen. Daarvoor is een tijdelijke kunstburcht opgericht, waarin ProRail naar eigen zeggen heeft ‘geïnvesteerd’ alsof het een kasteel betreft.

Omdat ze wettelijk beschermd zijn, krijgen de dassen een ‘maatwerkoplossing’, vertellen communicatieprofessionals van het bedrijf in talloze persberichten: met een gazen omheining is ze eerst een week ‘rust’ gegeven ‘en daarmee de tijd om zelfstandig naar de nieuw aangelegde kunstburcht te gaan’. Mochten ze verzaken, ‘dan is een dierenarts aanwezig om eventueel aanwezige dassen te verdoven’, waarna ze naar ‘een opvang’ worden gebracht. Alles heel voorzichtig, opdat ‘de das niet wegrent maar de kunstburcht omarmt’.

Over de omgang met dieren in dit land valt genoeg te zeggen: voor het ene dier investeren we in een kunstburcht, voor het andere in industriële stallen en slachtfabrieken; de woordvoerder van de Centrale Organisatie voor de Vleessector deed misstanden, aangetoond met undercovercamera’s, onlangs nog maar eens af als ‘oude koeien uit de sloot’. Maar die zijn niet beschermd en vormen geen bedreiging voor het treinverkeer, zoals dassen, bevers en ooievaars.

Over het spoor rolt een alarmgele Liebherr 918 Compact Rail-graafmachine, aan de andere kant duwt een man zijn Amberg Technologies GRP System FX voort, een meetapparaat – alles moet heel precies als het een spoorweg betreft. De truckchauffeur klimt in het stoeltje van de Epsilon-kraan en begint spoorstaven uit te laden: de grijper neemt ze soepel vast, met sissende hydrauliek. Het zijn tijdelijke huurstaven, daarmee gaan ze nu eerst ‘secties’ bouwen.

De werklui is ingepeperd hun mond te houden tegen de pers, al is er niets geheims aan hun werk. In dit land mag niemand zomaar met journalisten praten zonder tussenkomst van een communicatieprofessional. ‘Duidelijke instructies’ kregen de oranje pakken wat dat betreft, jammer, want het is mooi werk. De meesten doen het al decennia en hadden er graag over verteld.

We kijken naar de kunstburcht: een bult zwart zand, doorgroefd met betonnen buizen.

Zag iemand een das?

‘Als jij er niet in kan kijken, kunnen wij het ook niet.’

En iemand vertelt hoe er vroeger wel ‘een jagertje’ werd ingeschakeld om het werk te klaren, ‘maar dat kan dus niet meer’. Bovendien zijn er uitstekende subsidies te krijgen voor zo’n kunstburcht en andere maatregelen.

Dit zijn mannen die zware balken ‘houtjes’ noemen, sommigen dragen helmen met een heel assortiment lampen erop, alsof ze persoonlijk de dassengangen in moeten, of na hun dagdienst een extra nachtdienst draaien - het werk hier gaat zeven dagen per week door. En niet alleen voor de dassen.

Want da’s toevallig: deze lijn was net aan onderhoud toe. ProRail vernieuwt het spoor, de tussenliggende bruggen en overwegen; als het talud is afgegraven en verstevigd, met dassentunnels en al, komen er nieuwe spoordelen op van 300 meter lang, aangevoerd met een speciale trein.

Ja, het gaat hier echt niet alleen om de dassen, zeggen de oranje pakken. Natuurlijk niet. Wat dacht je dan?