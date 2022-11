Een lifehack is pas een lifehack als ’ie een Brevet van Waardetoevoeging (BvW) heeft

Alleen serieuze handigheidjes kunnen worden beoordeeld door de Commissie Life Hack (CLH).

Je banaan aan de onderkant openmaken is geen lifehack. Dat probeer je één keer, en daarna ga je weer over tot de orde van de dag. Ik vind dat er een commissie zou moeten zijn die bepaalt welke foefjes de term ‘lifehack’ mogen dragen. Alleen levensverbeterende handigheden komen in aanmerking. Zoals bijvoorbeeld het benzinetankpijltje. Het wat? Het benzinetankpijltje! Toen ik net mijn rijbewijs had, bezat ik nog geen eigen auto, dus ik wist nooit aan welke kant van de auto het benzineklepje zat. Met als gevolg dat ik altijd in paniek raakte wanneer ik een tankstation naderde. Want stel dat ik de verkeerde kant koos, en dan met alle macht de slang over de auto heen moest trekken? Dan zou iedereen zien dat ik geen echte automobilist was.

Serieus, daar was ik bang voor. Soms wil ik terug in de tijd en mezelf heel hard in de ballen schoppen.

Hoe dan ook: ik had een keer een geluidsman bij me die, nadat ik weer eens met een rood hoofd de pompslang om de auto heen had moeten trekken, mij op het bestaan van het benzinetankpijltje wees. Ik weet werkelijk niet of iedereen dat allang weet of dat het nieuws voor u is, maar op de benzinemeter staat het symbooltje van een benzinepomp. Aan de kant waar het benzineslangetje hangt, daar zit op uw auto het klepje van de tank, namelijk rechts. Tenzij er een klein pijltje bovenaan het pompje naar links wijst: dan zit het tankdop daar.

Zo ingrijpend en emotioneel was dit nieuws voor mij, dat ik het aanvankelijk niet durfde te geloven: geluidsmannen zijn immers berucht om hun slechte gevoel voor humor. Het bleek gelukkig echt waar te zijn, en sindsdien rijd ik vol vertrouwen direct naar de juiste pomp. Ik ben zelfverzekerder, voel me gezonder en mijn seksleven is enorm verbeterd. Kijk, zo’n tip krijgt van de Commissie Life Hack (CLH) een Brevet van Waardetoevoeging (BvW), een voorwaarde om de term lifehack te mogen dragen.

Vergelijk dat nou eens met zeep op je brillenglazen smeren zodat ze niet meer beslaan als je theedrinkt. Dat zag ik serieus ergens langskomen onder de titel lifehack. Je moet dan eerst een stuk zeep vinden, je brillenglazen ermee insmeren, je thee drinken, en dan de zeep er vanaf halen want anders zie je wazig. Theedrinken wordt zo een stuk ingewikkelder en tijdrovender – het tegengestelde van een lifehack dus, concludeert de CLH, die het stempel ‘Levensvervuiling’ verdient, en niet meer in print, audio of video mag verschijnen.

Maar nu wil ik bij de CLH het volgende ter beoordeling indienen: ik zocht een laptophoes, want in mijn koffertje kreeg mijn laptop krasjes en vlekjes. Ik googlede ‘laptophoes’, en werd meteen aangevlogen door honderdduizend identieke spuuglelijke hoezen van vervuilend neopreen à 24,95. Vol walging sloeg ik mijn laptop dicht, en zag in een flits dat het ding bijna precies even groot was als een A4’tje! In een roes van inventiviteit fietste ik naar de Hema en kocht er een doodgewone bruine, kartonnen dossiermap met elastiekjes. Thuisgekomen concludeerde ik met gepaste zelfingenomenheid dat mijn laptop er precies in paste. Sindsdien oogst ik talloze complimenten in koffiezaken en bij vergaderingen. Zo’n map kost bijna niks, is er in alle formaten en kleuren, en als hij straks is versleten, kan hij zo de papierbak in. Ik vind het zeker drie lifehacksterren waard. Minstens.