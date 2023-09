Een lezer schreef: ‘Arnon, ik wil dat je mijn gedichten beoordeelt, graag eerlijk en scherp zoals ik je ken’

De terugkeer naar het oude continent verliep vlekkeloos. Vlak voor vertrek uit New York waren we naar een kapper gegaan die sinds de pandemie thuis ontvangt, wat de illusie dat de kapper eigenlijk je vriend is versterkt. Ik houd van dat soort illusies. Geld is het cement dat de mensen aan elkaar bindt, dat sommige mensen dat geld smerig vinden (Christus) wijst erop dat enkele mensen liever ongebonden willen blijven.

Het afgeknipte haar van mijn zoon had ik in een enveloppe gestopt, datum erop, en de weemoed was weer gematerialiseerd. Mijn vriendin vond dat afgeknipte haar in de enveloppe goor maar ik ben een materialist. Wat heb je aan weemoed als je hem niet kunt aanraken?

Na de landing werden de achtergelaten rituelen razendsnel hervat. Poffertjes eten. Mensen de hand schudden op recepties.

Een mij verder onbekende lezer schreef mij: ‘Arnon, ik wil dat je mijn gedichten beoordeelt, graag eerlijk en scherp zoals ik je ken.’

Je moet je plaats kennen, de bevelende vorm helpt daarbij.

Ik zei tegen mijn zoon: ‘We moeten weer naar een feestje, papa heeft je nodig.’

Mijn zoon had de gewoonte ontwikkeld ‘poepie kakkie’ tegen volwassenen te zeggen. Ik zeg dan graag ‘dat heeft hij van zijn moeder.’ Maar het geeft vooral aan dat hij het sociale spel beheerst.

Het is ook maar een korte periode in het leven van de mens dat barmhartigheid hem op natuurlijke wijze ten deel valt, en dan nog is schattigheid een voorwaarde voor die barmhartigheid. Denk aan onaanzienlijke vergroeiingen. Of aan de dieren, vergelijk de jonge geit met de jonge kakkerlak en de jonge regenworm.

Terwijl het kind de verboden woorden uitsprak voerde zijn vader een gesprek over de vraag of kunnen lijden een voorwaarde is voor empathie.

Zo slaat ieder zich op eigen wijze door sociale verplichtingen heen.