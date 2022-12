Een lager schooladvies voor meisjes in groep 8: onbewuste vooroordelen zijn onuitroeibaar

Treurig nieuws in het hoofdstuk ‘Leren’ van de Emancipatiemonitor 2022: meisjes kregen in de twee schooljaren sinds de corona-uitbraak in groep 8 een lager schooladvies dan in de jaren vóór corona; jongens kregen juist hogere adviezen. Het is, naast nieuws over de nog altijd bestaande salariskloof en de hardnekkige ongelijke verdeling van zorg tussen mannen en vrouwen, een onthutsende vaststelling. Hoe is dit mogelijk?

Meisjes doen het geweldig in het onderwijs, al jaren. Beter dan jongens. Dat wisten we al en nu bevestigt diezelfde Emancipatiemonitor dat nog eens, met cijfers van het CBS. Even wat opmerkelijke feiten. Meisjes zijn in de meerderheid op havo en vwo, jongens op het vmbo, vooral bij de ‘beroepsgerichte leerwegen’. In 2021/2022 was 53 procent van de leerlingen in 3-vwo een meisje. In het mbo doen meisjes vaker het hoogste niveau 4, jongens vaker de niveaus 1, 2 en 3. Meisjes zijn ruim in de meerderheid in het hbo en op de universiteit. Ze studeren sneller af en halen vaker hun diploma, onder jongens zijn meer voortijdig schoolverlaters. Van de promovendi is tegenwoordig de helft vrouw.

Girl Power! Althans, totdat ze kinderen krijgen. Toch is het reden tot grote vreugde: na eeuwenlange achterstelling laten meisjes eindelijk zien dat ze even slim zijn en minstens zo veel capaciteiten hebben als jongens. Natuurlijk is het zorgelijk dat jongens het zo matig doen in het onderwijs. En waarom is dit probleem zo hardnekkig? Daar houden veel onderzoekers zich mee bezig; de afgelopen decennia werd zelfs gepleit voor jongensonderwijs.

Sommige verklaringen hebben een seksistisch tintje. Jongens zouden goed presteren en hoge cijfers halen niet cool vinden. Het onderwijs zou te saai, braaf en plichtmatig zijn voor slimme en creatieve jongens; meisjes kleuren gedwee binnen de lijntjes en zijn van nature ijveriger. Keiharde onderbouwing kregen die aannamen nooit.

Maar het lijkt of bij leerkrachten de vooroordelen over meisjes nog altijd leven. Want wat is de verklaring van de CBS-onderzoekers voor de lagere adviezen aan meisjes? Het komt doordat in 2020 de Cito-toets uitviel; leerlingen werden geheel afhankelijk van het oordeel van de leerkracht; dat pakte nadelig uit voor meisjes. Meisjes scoren gemiddeld op de Cito-toets hoger dan hun schooladvies. De leerkracht moet dan het advies heroverwegen (maar niet verplicht bijstellen). Die verplichte heroverweging viel in 2020 ineens weg. Overigens kregen ook vóór corona, in 2016/2017 en in 2018/2019, jongens vaker dan meisjes een bijstelling naar boven. Al die jaren deden leraren daarmee een verkeerde voorspelling: meisjes presteren immers beter in het vervolgonderwijs; leraren kunnen dat weten. Ook bij gelijke advisering worden meisjes al tekortgedaan.

Waarom onderschatten leerkrachten – het merendeel vrouwen – de capaciteiten van meisjes? Je mag aannemen dat niemand dat wil en niemand bewust discrimineert. Het antwoord kan dan alleen zijn: het zijn onbewuste vooroordelen. De snelle terugval naar ingesleten gewoonten na één toetsloos schooljaar bewijst het nut – bij alle nadelen – van een centrale toets. Toetsen hebben geen vooroordelen. Zoals onderwijskundige Louise Elffers zei in de Volkskrant (12-6-2022): ‘Het ontbreken van een standaardprocedure bij deze bepalende selectie is verbijsterend.’ Ze pleitte ervoor om leraren te verlossen van deze selectieve taak, die de pedagogische taak in de weg zit.

Elffers heeft volkomen gelijk. Geen schooladvies, wel af en toe – niet te vaak – een landelijke standaardtoets met heldere normen. Dat is alvast één stap op weg naar opheffing van die rommelige en ondoorzichtige selectie in groep 8. We moeten af van een subjectieve toekomstvoorspelling die onomkeerbare gevolgen heeft. Onderwijs is er niet om kinderen mogelijkheden ontnemen.