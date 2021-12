Kranten – en hoofdredacteuren ook – moeten veel meer stelling nemen in het maatschappelijke debat, vindt ondernemer en podcastmaker Alexander Klöpping. Vooral in het coronadebat snakt hij naar een overtuigende stem van de redelijkheid, die het kabinet ertoe kan aanzetten om nu eindelijk eens met een duidelijke strategie te komen voor de bestrijding van het virus. Ook in het klimaatdebat moeten kranten veel duidelijker maken waar ze voor staan, vindt hij, om te voorkomen dat de kortetermijnbelangen van de mens blijven prevaleren boven de langere termijn: de opwarming van de aarde.

Deze week werden René Moerland, hoofdredacteur van NRC Handelsblad, en ik daarover in een Amsterdamse kelder aan de tand gevoeld in de Podcast over Media. Beiden waren we van mening dat hoofdredacteuren vooral een goede krant moeten maken. Een krant die de wereld waarin we leven zo precies mogelijk probeert te beschrijven, vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. Een krant ook die zich voortdurend afvraagt wat nu de belangrijkste kwestie of de belangrijkste vraag is.

Een krant moet juist blijven twijfelen, zodat de blik zo open mogelijk blijft. Een krant die op zoek gaat naar zijn eigen gelijk, is geen geloofwaardige krant, zeker niet voor het deel van Nederland dat er toevallig een andere mening op nahoudt. De mening van de krant die we elke dag verwoorden in ons commentaar, staat los van onze verslaggeving.

Dat betekent niet dat een krant geen karakter heeft. Dat uit zich elke dag in de onderwerpen die we centraal stellen en de perspectieven die we kiezen. Dat karakter zit ook in de toon waarmee we onderwerpen behandelen: begrip kweken of verontwaardiging wekken. Wij kiezen meestal voor het eerste. En tot slot hoe we naar onszelf kijken; dat doen we bij voorkeur met enige zelfrelativering en ironie.

In de hoofdredactionele commentaren hebben we vaak gepleit voor een duidelijke coronastrategie, waarbij rekening wordt gehouden met de slechtste scenario’s. Maar we willen ook oog blijven houden voor het feit dat dit nog helemaal niet zo eenvoudig is. Welke strategie je ook kiest, elke dag heel goed opletten of je niets over het hoofd ziet en je wereldbeeld eventueel moet bijstellen, zal er onderdeel van zijn. Dat proberen we bij de krant ook te doen.