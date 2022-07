Een kortere lesweek hoeft geen kortere schoolweek te betekenen. Het kan een verrijking zijn

Voor wie even geen boer meer kon zien, was er afgelopen weekend de onderwijscrisis. Of nou ja, een nijpend onderdeeltje van die ontmoedigende kluwen: het lerarentekort. De onderwijsministers Dennis Wiersma en Robbert Dijkgraaf stuurden vrijdag samen een brief naar de Tweede Kamer waarin ze ‘onorthodoxe’ voorstellen doen om dat tekort te bestrijden. Niks ‘over de zomervakantie heen tillen’, nu de hangmat voor iedereen in het onderwijs lokt, maar helder uiteengezette, kansrijke plannen. Je valt van je stoel van zoveel daadkracht na een reeks tandeloze en wegkijkende onderwijsministers.

Wiersma en Dijkgraaf schoven aan bij Op1 en gaven een interview in NRC Handelsblad. ‘Misschien hebben we het wel te lang laten lopen’, zegt Wiersma in dat interview. Maar dat is te veel schuldbesef. Al sinds het begin van deze eeuw weten ‘we’, en weten ze bij de overheid, hoe groot en groeiend het lerarentekort is.

De commissie-Rinnooy Kan schreef in 2007 al over een ‘kwantitatief én kwalitatief lerarentekort’. Sindsdien is het erger geworden. ‘We’ hebben de uitstekende aanbevelingen van deze commissie nooit gevolgd, omdat de ministers letterlijk machteloos waren: de overheid had alle verantwoordelijkheid, over de besteding van geld en het personeelsbeleid, uit handen gegeven aan de schoolbestuurders.

Dat is wat ik mis, bij alle daadkracht van deze ministers: een historische analyse van de ontsporing. Waar ging het vele geld voor de bestrijding van het lerarentekort heen? Waar zit het lek? Waardoor stegen de overheadkosten en groeide het aantal mensen met een lesbevoegdheid dat niet voor de klas staat? Waarom verdwenen de academici uit het onderwijs? Intussen daalden de leerprestaties en daalde de status van het leraarschap. Geen toeval. Kijk het monster in de bek en traceer de oorzaken, anders werken ook deze voorstellen niet.

En houd eens op met zeggen dat het leraarschap zo nobel en prachtig is, zoals Dijkgraaf deed in Op1. In geen enkel beroep ‘maak je zoveel impact’, zei hij (waar is toch het woord ‘invloed’ gebleven?). Het is een besmet argument geworden. Je hoort het vrijwel alleen als het over slecht betaald werk gaat, met een hoge werkdruk, in onderwijs en zorg. Veel leraren die van hun werk houden, stoppen er moegestreden mee, net als huisartsen. Leraarschap zou geen roeping moeten zijn, maar een aantrekkelijke, goede baan. Dan komt die status vanzelf terug.

De plannen van de minister zijn stuk voor stuk goed. Meer geld voor zijinstromers, een bonus voor meer uren lesgeven of werken op een ‘moeilijke’ school, flexibeler roosters. Ook een vierdaagse lesweek hoeft geen ramp te zijn. In de Oeso-landen met het beste onderwijs, zoals Estland, Finland, Zuid-Korea en Japan, krijgen kinderen minder les dan bij ons, dalende middenmoter. Gevaarlijk is het wel: je kunt pas met minder lesuren toe als je voortreffelijk onderwijs hebt.

Een kortere lesweek hoeft geen kortere schoolweek te betekenen. Het kan zelfs een verrijking zijn: geef kinderen één dagdeel per week het deels wegbezuinigde cultuur- en natuuronderwijs terug, onder leiding van, bijvoorbeeld, een kunstschilder, musicus, regisseur, schrijver of bioloog die daar plezier in heeft. Nee, dat zijn geen onbevoegde beunhazen, maar kundige professionals die iets toevoegen.

Het meest interessant zijn de ideeën waarover de ministers nog ‘in gesprek’ zijn: hogere eisen stellen aan lerarenopleidingen, scholen dwingen om samen te werken bij de verdeling van personeel en tot het geven van vaste contracten. Ze willen de wet zo veranderen dat ingrijpen op het personeelsbeleid en controle op de besteding van overheidsgeld weer mogelijk wordt. Hier gloort hoop. Zo maak je als onderwijsminister eindelijk weer ‘impact’. Prachtige baan.