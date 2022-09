Een koetoilet is een mooie uitvinding, maar hoe moet dat met bijna een miljoen koeien?

Het woord zit al de hele dag in mijn hoofd: koetoilet. Ik verlang hevig naar een cartoonist die een koe voor mij tekent met een krantje op de wc. Het woord kwam voorbij in een interview met Peter Drenth, een gedeputeerde van de provincie Gelderland, die sprak over de voortvarendheid waarmee hij het stikstofprobleem oplost. Die man is ontzettend lekker bezig.

Zo heeft Drenth al vier hele bedrijven opgekocht. Volgens het CBS zijn er in Gelderland 8.758 landbouwbedrijven. Ach, een begin is gemaakt, laten we het daarop houden. Aan meneer Drenth zal het in elk geval niet liggen, want hij zegt zelf geen enkel probleem te hebben met opkoop: ‘Ik heb de afgelopen drieënhalf jaar alle beschikbare middelen besteed. 60 miljoen euro van onszelf, 20 miljoen van het Rijk’. Ik hoop van harte dat ik scheel heb zitten lezen en er geen 80 miljoen is betaald voor vier bedrijven. Met zo’n royale opkoopregeling staat Sywert van Lienden morgen op de stoep van het Gelderse provinciehuis, zuiver gekleed in een blauwe tuinbroek en een paar uit Volendam gehuurde klompen, om zijn rode zakdoek op te houden.

Naast die 80 miljoen krijgt Gelderland nog eens 257 miljoen van het Rijk. Daardoor kan meneer Drenth inzetten op maatregelen als: kalk strooien in de natuur, duurzame proefstallen en dus dat koetoilet. Voor een zak kalk betaal je geen stuiver, daar zal het budget niet op leeglopen. Die proefstallen daarentegen zullen een duit kosten, maar goed, dan blijft er nog steeds een sloot geld over om een stel koeien op de wc te zetten. Mogelijk zijn de potten van Saoedische makelij, met veel marmer en goudelementen, dat zou het prijskaartje verklaren.

Al is het logischer de verklaring te zoeken in de omvang van het probleem. Hier en daar een paar flitsende koetoiletten installeren is te overzien, maar in Gelderland schijnen er 900 duizend koeien te staan. Ik weet niet hoe vaak per dag een koe zichzelf moet verlichten, maar die beesten kauwen de hele dag door. De leidingen zullen dan ook wel goed doorlopen.

We zitten nu maandenlang in een nationaal kringgesprek over een onderwerp dat voor de meeste mensen een ver-van-mijn-bedshow is. Zelf heb ik als onnozele stedeling in elk geval weinig notie van de formule mest + urine = ammoniak = stikstofellende. Daarbij zijn woorden beperkt in staat helderheid te verschaffen, sterker nog, ik krijg bij het lezen van zo’n interview met meneer Drenth het idee dat hij in versluierende termen om de zaak heen draait. Er wordt iets te soepel langs het volume van de materie gekletst.

Ik denk dat het daarom goed is de boel helemaal open te gooien. Letterlijk. Gedurende één week openen alle veeboeren hun stallen opdat elke kip, koe, gans, varken, geit, schaap en al dat andere wat we in leven houden ten dienste van ons bestaan naar buiten scharrelt. Toegegeven, het zullen een paar chaotische dagen worden, met al die beesten zo ineens voor onze neus, maar dan weten we tenminste waar we het over hebben. Je moet de zaken concreet maken.

Mogelijk zijn we pas in staat een effectief antwoord te geven op de vraag wat te doen met die ontstellende hoeveelheden mest wanneer we er tot onze knieën in staan. Zo’n koetoilet is ongetwijfeld een mooie uitvinding, maar wat je ook verzint; een koe zal altijd schijten. En 900 duizend koeien in Gelderland is best veel.

