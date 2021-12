Een kille tv-kerst werd tot leven gewekt door Wende Snijders en een urenlang haardvuur

Veel was vertrouwd onvertrouwd tijdens de tweede corona-Kerst. Uit angst voor het omikronmonster kozen veel tv-spektakels voor de frisse buitenlucht. Robert ten Brink moest zijn vertrouwde All You Need Is Love-studio voor het eerst leeg laten, Edsilia Rombley presenteerde Kerstduetten vanuit een lege kerk in Dordrecht (aangevuld met een modern, touwtjesloos kerstverhaal van Jan Terlouw) en Giovanca bracht in Stralend kerstfeest artiesten, hulpbehoevenden én een dansende Pierre Wind samen in partytenten op de ijskoude Blaricumse hei.

Wie terugverlangde naar betere tijden, kon zich hooguit wenden tot een herhaling van Toppers in Concert – Christmas Party of the Year 2016. Het oude normaal verpakt als koortsdroom waarin de Toppers in arreslee door de Amsterdam Arena zweefden.

Alle kerstspecials waren vooral verkrampte pogingen om de nieuwe kerstwerkelijkheid zo vertrouwd mogelijk te laten lijken. Gelukkig was daar de onvolprezen Wende Snijders, die in Wende’s Kerstkaleidoscoop een verpletterend eerbetoon bracht aan livemuziek, podiumkunsten en de verbeelding. Snijders had een schitterend gezelschap verzameld van meer dan tweehonderd artiesten: van het 55-koppige koor van de Nationale Opera tot artiesten als S10, Froukje en Elise Schaap (die verpletterde met Annie M.G. Schmidts Zeur niet).

De leegte van de Afas Live werd door de zinnenprikkelende mix van dans, theater en zang nooit voelbaar, waarmee Wende de onbetwiste winnaar werd van Eerste Kerstdag. Haar Kerstkaleidoscoop was een experimentele, maar vooral broodnodige ode aan alles wat de cultuursector zo onmisbaar maakt; laten we hopen dat de dvd-speler van Hugo de Jonge zaterdagavond dienstweigerde.

Toch zal deze tv-Kerst vooral de boeken in gaan als het jaar waarin SBS 6 een kleine revolutie uitriep door de gehele avondprogrammering in te ruimen voor een ruim vier uur durend haardvuur, begeleid door het Sky Radio-orkest. Het riep bij voorbaat al talloze vragen op. Moest Wendy van Dijk haar woonkamer afstaan voor deze gelegenheid? Ging John de Mol zelf de haardblokken aanvullen? En als er onverwacht vonken zouden overslaan naar de buren, moest mr. Frank Visser dan ingrijpen?

Er keken gemiddeld toch maar mooi 281 duizend mensen, en op sociale media werd al snel luidkeels geklaagd over het ‘te aanwezige SBS-logo’ dat afbreuk zou doen aan het beeld. Het SBS 6-logo dat bijna in vlammen opging: veel symbolischer kon het allemaal niet meer worden voor 2021.

(Eerder op de dag zond kookzender 24Kitchen al urenlang een pruttelend ragoutprutje uit, nadat satirische website De Speld dat idee eerder opperde als knipoog naar het haardvuur. Best een goed idee, dacht 24Kitchen. Kerst-tv gereduceerd tot online grap: óók dat was 2021.)

Natuurlijk kon je het haardvuurbeleid van SBS afdoen als een zielloze publiciteitsstunt of een middelvinger naar de kersthater die hoopte op een spetterende spelshow met Rob Kemps, maar dat haardvuur voelde te midden van al het koude ongemak op andere zenders wél direct vertrouwd. Wende vond houvast in de verbeelding, en maakte de wereld een stukje groter, terwijl het haardvuur ons venster was naar het allersimpelste. En zo werd er op de valreep toch nog een perfect nieuw kerstnormaal gevonden.