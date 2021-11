Een kafkaëske situatie: onze correspondent werd uitgezet, en er was niemand om bij te protesteren

Toen onze correspondent Tom Vennink maandagochtend te horen kreeg dat hij het land moest verlaten, hadden we nog anderhalve dag om daar iets tegen te doen. Vennink zelf overwoog meteen juridische actie, maar concludeerde al snel dat dat zinloos was om uitzetting nog te voorkomen. Een rechterlijke uitspraak zou te lang duren en de trias politica werkt in Rusland niet goed meer.

We schreven razendsnel een brief aan de Russische ambassadeur waarin we onze zorgen uitten, maar kregen geen reactie. Uiteindelijk besloten we maar gewoon aan te bellen bij de ambassade in Den Haag, waar we na lang aandringen slechts de perswoordvoerder te spreken kregen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeerde de Russische ambassadeur ook tevergeefs tot actie aan te zetten. In Moskou vroeg de Nederlandse ambassadeur om opheldering.

Tom Vennink Beeld Yuri Kozyrev

De contacten tussen Vennink en de Russische regering en tussen de ambassadeur en de Russische regering lopen vrijwel altijd via het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, maar dat wees in dit geval naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Buitenlandse Zaken had besloten de accreditatie van Vennink te verlengen, Binnenlandse Zaken had de verblijfsvergunning alsnog ingetrokken vanwege ‘administratieve overtredingen’. Buitenlandse Zaken ging hier met andere woorden niet over, een klassiek geval van kastje-naar-de-muur.

In de 100-jarige geschiedenis van de Volkskrant is het nog nooit gebeurd dat een correspondent het land werd uitgezet, laat staan met onmiddellijke ingang, zoals bij Vennink. Bij zo’n drastische stap wil je luidkeels protesteren, maar nu bleek dat onmogelijk. We wisten niet bij wie.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken verschool zich achter ‘administratieve overtredingen’, maar die zijn nooit eerder aanleiding geweest om een correspondent uit te zetten, wat doet vermoeden dat er een andere reden is. Maar welke reden dat is en wie het uiteindelijk heeft besloten, blijft volstrekt onduidelijk.

Een kafkaëske situatie die een mens razend zou kunnen maken, ware het niet dat Tom Vennink zelf in zijn zes jaar als correspondent al vele kafkaëske situaties heeft meegemaakt. Je moet zo lang mogelijk strijden voor je zaak, legde hij ons uit, maar op enig moment moet je je erbij neerleggen en er het beste van maken, dat doen de Russen zelf ook. De komende maanden werkt onze correspondent Rusland vanuit Nederland.