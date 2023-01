Een kabinet dat maar weer eens een gokje waagt is niet ‘lief’

Procederen tegen de Staat: Urgenda-directeur Marjan Minnesma omhelst in 2018 na het vonnis de advocaten in de rechtszaal. Beeld AP

Ik ben het van harte eens met scheidend rechter Aisha Dutrieux dat het kabinet zelf de rechtsstaat ondermijnt door naar geitenpaadjes te blijven zoeken om onder de Nederlandse wet en internationale verdragen uit te komen, met de door haar genoemde uitstel van de gezinsherening voor asielzoekzoekers als meest schrijnende voorbeeld. Haar betoog had nog sterker geworden, als zij ook vermeld had dat de wetgevende macht in Nederland vaak wetten maakt, die ze vervolgens niet ( kunnen) handhaven en dat de goede uitvoering van wetten te kort schiet door capaciteitsproblemen bij de uitvoeringsorganen.

De burger is daar het slachtoffer van ( denk aan de toeslagenaffaire), maar doet er ook zijn voordeel mee. Toen een verslaggever van deze krant rond de jaarwisseling aan een illegaal vuurwerkafstekende jongere vroeg of hij niet bang was voor een boete, was de reactie : ‘Die betaal ik gewoon.’ De gok om te moeten betalen neemt dit kabinet ook gewoon iedere keer weer en dat zorgt ervoor dat het vertrouwen in de politiek nog verder daalt en onze democratie wordt verkwanseld. Er is wat mij betreft dan ook geen enkele reden om de ministers aan te spreken als ‘lief kabinet’, omdat het niet onschuldig is wat dit kabinet doet, maar bewust gangbaar gemaakt beleid.

Martin van den Berg, Utrecht

Boskalis

Het aanhoudende geroep hoe fout grote bedrijven zijn, nu weer Boskalis (column Marcia Luyten), klinkt mij in de oren als moraalsymboliek en niet erg oplossingsgericht. Kijk eens, ik ben voor het milieu want ik ben tegen deze bedrijven! Heel goed en braaf-links, maar niet zo snugger.

Ook Boskalis bestaat namelijk bij de gratie van onze eigen behoeften, denk aan havens, kustbescherming en windmolens. Als ceo Peter Berdowski in het door Luyten genoemde radio-interview aangeeft dat zij niet weten hoe windparken aan te leggen zonder (vervuilende) boten, omdat deze nu eenmaal nog niet bestaan, neem dat dan serieus. Als hij zegt weinig te kunnen met de zorgplicht omdat er geen concrete richtlijnen in staan, werk die dan verder uit.

Focus op samenwerking voor duurzame innovaties en alternatieven binnen deze bedrijven in plaats van alleen boe te roepen. En wees reëel: als wij ervoor zorgen dat onze bedrijven internationale klussen zoals in Manilla niet meer kunnen doen, pakt China het vast op. Eens kijken wat dat doet voor milieu en mensenrechten.

Anne de Ruiter, Utrecht

Kwijt

Max Pam betoogt in zijn column over de populariteit van schatgraven dat het besef iets kwijt te zijn een obsessie kan worden en een heel mensenleven kan verzieken. ‘Ik ken zelfs iemand die iets kwijt is wat hij nooit heeft bezeten’, zegt hij. Toevallig ken ik die persoon ook.

De laatste geniale regels van de aangrijpende autobiografische roman Terug tot Ina Damman, de geschiedenis van een jeugdliefde van Simon Vestdijk over de obsessief verliefde Anton Wachter luiden: ‘Maar zijn voeten raakten zwaar de aarde, zwaar en knarsend op het kiezel alsof zíj het alleen hadden te bepalen hoe onwankelbaar trouw hij blijven zou aan iets dat hij verloren had, – aan iets dat hij nooit had bezeten.’

Wim Velthorst, Hauwert

Carbidschieten

Waarom was dat stuk over carbidschieten zo jubelend van toon? Naast de terreur van vuurwerk hebben we nu de terreur van carbidschieten. Hard knallen met vuurwerk is verboden. Het antwoord erop is nog harder knallen met carbid en bovendien ook nog overdag. Mijn buurman even verderop deed dit twee uur lang. Mijn verzoek om ermee te stoppen werd afgewezen. De jeugd heeft het al zo zwaar en heeft een verzetje nodig, nietwaar?

Gerda Brouwer, Boxtel

Tata Steel

Je kunt erom lachen maar het is natuurlijk intriest. Het Tata Steel Schaaktoernooi wordt zwaar beveiligd tegen valsspelen. Het bedrijf zelf doet decennialang al niet anders dan valsspelen. Ze schaken met de gezondheid van mensen. Ze roepen al jaren dat ze schoner gaan werken. En traineren alleen maar. Waar je op een schaakbord nog witte vlakken en stukken hebt, is de omgeving van Tata Steel zwarter dan zwart. Tata Steel, de koningin der valsspelers, is niet schaakmat te krijgen.

John den Besten, Zuid-Beijerland

Vluchteling

De aangrijpende reportage van Jarl van der Ploegover de gruwelijkheden die vluchtelingen kunnen meemaken las ik eerst, daarna volgde de column van Frank Heinen: stel dat je zelf een Vluchteling bent. Het kwam binnen. Ik huilde.

Willy van Cornewal, Diever

Burgerraden

De politiek zou veel baat hebben bij besluitvorming wanneer zij burgerraden hier serieus bij zou betrekken. Juist nu we voortdurend worden getrakteerd op doemscenario’s, lijkt het kabinet in de parkeerstand te staan. Slagkracht is niet bepaald kenmerkend voor de huidige coalitie.

Om de vele problemen te lijf te gaan is draagvlak nodig bij de bevolking, maar met politici die hoofdzakelijk met zichzelf in de weer zijn, is het niet verwonderlijk dat het draagvlak steeds verder afbrokkelt. Het is ontluisterend te zien dat de politiek kennelijk doof is voor allerlei nuttige en inspirerende initiatieven uit de samenleving. Het is bekend dat burgerraden een uiterst effectief instrument zijn om de politieke lethargie te doorbreken. Helaas, in de programma’s van onze politieke partijen vinden we hier niets over, des te vreemder omdat dit initiatief in een aantal landen om ons heen zijn waarde al meermaals heeft bewezen. Onder meer Eva Rovers en David van Reybrouck hebben hierover regelmatig gepubliceerd.

Het is zonneklaar dat je met burgerraden draagvlak creëert voor wellicht impopulaire, maar noodzakelijke besluiten. Je vraagt je af of het angst voor de burger of onverschilligheid is waarom onze politici dit idee niet met beide handen aangrijpen.

Jan Zwetsloot, Spaarndam