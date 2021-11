Een kabinet dat grip heeft op de situatie – daar ontbreekt het hier aan

Vergelijkingen met andere landen gaan al snel mank, maar kijk nou toch eens naar de Denen.

Er is genoeg om chagrijnig van te worden nu de zorgeloze herfst waarop het kabinet hoopte slechts enkele weken heeft geduurd. De dinsdagavond aangekondigde maatregelen staan in geen verhouding tot de ellende van de lockdowns, maar het is toch een onaangename waarschuwing dat opnieuw grote problemen dreigen.

Natuurlijk richt dat chagrijn zich op de overheid. Het is ontluisterend om opnieuw te moeten vaststellen hoe slecht de Nederlandse intensivecareafdelingen zijn toegerust op crisissituaties. In plaats van de beloofde méér parate bedden, zijn het er inmiddels minder. Hoe anders had dit kunnen lopen als het kabinet nou eens gewoon in de bus had geblazen met veel hogere salarissen voor iedere verpleegkundige die (langer) komt werken op de ic.

Het chagrijn gaat ook uit naar de neiging van het kabinet om met de versoepelingen steeds opnieuw iets sneller te willen gaan dan het Outbreak Management Team adviseert, gecombineerd met de neiging om steeds opnieuw iets te laat te concluderen dat het toch mis gaat.

Vergelijkingen met andere landen gaan al snel mank, maar niet voor het eerst springt het verschil met Denemarken in het oog. Dinsdag lagen daar 255 coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie 32 op de ic. Ook met een bevolking die drie keer zo klein is, is dat veel minder dan in Nederland (240 mensen op de ic), zeker in de wetenschap dat Denemarken sinds de zomer nauwelijks coronamaatregelen meer kent.

Dat is geen natuurverschijnsel. In Denemarken was begin september al 96 procent van de 50-plussers gevaccineerd. Dat percentage is hier nu zelfs bij de 80-plussers nog niet in zicht. Ook het dringend verzoek aan het Deense zorgpersoneel om zich één keer per week te laten testen (wie ongevaccineerd is twee keer per week) is daar zonder veel protest ter harte genomen.

Vertrouwen in de overheid speelt daarin een grote rol. De Denen waren eerder met de lockdown, eerder met controles bij de grens, eerder met grootschalig testen, eerder met vaccineren, eerder met de coronapas en eerder met het verbannen van de vaccins van AstraZeneca en Janssen toen daarover gerede twijfels ontstonden.

Dat geeft veel Denen het vertrouwen dat de overheid greep heeft op de situatie. Die indruk zullen Mark Rutte en Hugo de Jonge nu ook snel moeten gaan wekken, anders is dit pas het begin van een chagrijnige winter.