In een dichtbevolkt land als Nederland zal goede huisvesting altijd schaars blijven. Zelfs als de meest ambitieuze doelstelling – 100 duizend nieuwe woningen per jaar – gehaald zou worden. Daar komt bij dat eigenaren profiteren van wat in het Engels ‘windfall profits’ heten. Winsten die hen aan komen waaien, doordat de gemeente voor een fraai park om de hoek zorgt. Of omdat een woningcorporatie de nabijgelegen achterstandswijk opknapt.

Dat alles rechtvaardigt een sturende rol van de overheid. Een goed voorbeeld is de zelfbewoningsplicht. Meer dan 130 gemeenten in Nederland willen die invoeren, blijkt uit een inventarisatie van deze krant. Het doel is om te voorkomen dat commerciële beleggers woningen opkopen en omzetten in huurpanden, of snel met hoge winst doorverkopen. Dat ondergraaft de sociale cohesie in de wijken en drijft de prijzen op. Starters en huishoudens met een kleinere portemonnee hebben het nakijken.

Nu is de verleiding groot om alle problemen toe te schrijven aan een select gezelschap op winst beluste huisjesmelkers – van de Amerikaanse private-equityfirma Blackstone tot ‘pandjesprins’ Bernhard junior. Dat is te kort door de bocht. Van alle woningen is inmiddels 8,6 procent in handen van beleggers. Dat is aanzienlijk, maar nog altijd een minderheid.

Zolang deze investeerders hun woningen verhuren, heeft dat geen negatieve gevolgen voor het totale aanbod. Bovendien: over wie hebben we het precies? Vaak gaat het om ouders die hun spaargeld, in plaats van negatieve rente te betalen, in woonruimte voor hun kinderen steken. Veel gemeenten zullen voor deze groep een uitzondering maken op de zelfbewoningsplicht.

Zo’n maatregel biedt dan ook niet dé oplossing tegen woningnood en stijgende prijzen. Het kan wel een belangrijk onderdeel zijn van een alomvattende aanpak. Zeker in combinatie met de eis dat het object enkele jaren niet mag worden doorverkocht. Een huis is niet bedoeld om mee te speculeren. Een huis is om in te wonen. Aan de overheid de taak om die open deur af te dwingen.