Een hoofddoek hoeft geen bewijs van onderdrukking te zijn, een hoofddoekplicht is dat wel

Vijf weken geleden werd de 22-jarige Mahsa Amini door de Iraanse zedenpolitie gearresteerd en op hardhandige wijze afgevoerd in een politiebusje. Amini’s vergrijp? Ze zou haar hoofddoek niet op de juiste wijze hebben gedragen, waardoor haar donkere lokken zichtbaar zouden zijn geweest. Amini stierf drie dagen later in politiehechtenis. Sinds haar dood hebben duizenden Iraanse vrouwen en meisjes de veiligheidsdiensten getrotseerd door hun hoofddoeken op straat te verbranden.

De protesten zijn een culminatie van jarenlang subversief verzet tegen de hoofddoek op straat en op sociale mediaplatforms. De hoofddoek werd na de Iraanse revolutie in 1979 eerst verplicht gesteld voor vrouwen die voor de overheid werkten, maar geldt sinds 1983 voor alle vrouwen in Iran. Vrouwen die het gebod negeren, lopen het risico geslagen, gemarteld, gearresteerd, of ontslagen te worden. Maar vrouwen boden de afgelopen jaren discreet verzet door de hoofddoek steeds iets verder naar achteren te schuiven totdat die het haar nauwelijks meer bedekten.

De Iraanse journaliste Masih Alinejad, die al 13 jaar in ballingschap leeft, plaatste in juni 2014 een selfie waarop ze te zien was zonder hoofddoek en met los wapperend haar op haar Facebook-pagina. Ze riep vrouwen in Iran op om ook selfies zonder hoofddoek te maken en die naar haar te sturen. Duizenden vrouwen gaven gehoor aan die oproep en Alinejad plaatste de video’s en foto’s van de Iraanse vrouwen zonder hoofddoek op Instagram, Twitter en Facebook waar ze tien miljoen volgers kreeg, voornamelijk uit Iran.

Berlijnse Muur

Alinejad is ondanks haar ballingschap uitgegroeid tot een van de belangrijkste proteststemmen in Iran. De Amerikaanse FBI heeft de afgelopen jaren twee aanslagen op haar weten te verijdelen. Sindsdien woont ze met haar man op een onderduikadres in New York. In een interview met The New Yorker vorige maand vergeleek Alinejad de hoofddoekplicht met de Berlijnse Muur: als ze die ten val brengen, stort het hele systeem in. Ze is ervan overtuigd dat vrouwen het regime van ayatollah Ali Khamenei omver zullen werpen.

De plicht om een hoofddoek te dragen dient geen ander doel dan vrouwen als autonome onafhankelijke wezens uit het publieke leven te weren. Het is een van de drie ideologische pijlers waar de theocratische dictatuur in Iran op is gebouwd (de andere twee zijn anti-Amerikanisme en antizionisme). Dat Iraanse vrouwen en meisjes ten strijde trekken tegen de hoofddoekplicht bewijst dat ze een liberale samenleving willen, waarin ze zelf mogen beslissen wie ze zijn en wat ze dragen. Wij moeten ze in die strijd steunen.

Rode lijn

Het Westen heeft illiberale regimes jarenlang de vrije hand gegeven. De ‘rode lijn’ waarmee Barack Obama dreigde voor het geval de Syrische president Assad chemische wapens zou gebruiken, bleek helemaal geen rode lijn te zijn. Het Westen keek toe hoe Rusland in 2014 de Krim annexeerde, Belarus in 2020 vreedzame protesten uit elkaar sloeg en China datzelfde jaar geruisloos het bestuur van Hongkong overnam. De Chinese president Xi Jinping liet er tijdens het Chinese partijcongres deze week geen misverstand over bestaan dat hij ook Taiwan wil ‘bevrijden’ – desnoods met geweld.

De oorlog in Oekraïne lijkt een wake-up call te zijn voor het Westen. De Europese Unie heeft voor het eerst mensenrechtensancties aangekondigd tegen Iran vanwege het schenden van het demonstratierecht. Dat valt toe te juichen. Het neerslaan van demonstraties in 2017 en 2019 bleef onbestraft.

Solidariteit

Maar de sancties, die zijn gericht tegen een klein aantal personen die verantwoordelijk worden gehouden voor het neerslaan van de demonstraties, gaan niet ver genoeg. De EU moet de Iraanse civil society, lees: vrouwenorganisaties, ook direct ondersteunen. Dat kan door vergaderruimtes met computers en kantoorspullen te financieren, trainingen aan te bieden, goede juristen te betalen en te zorgen voor gratis internet, omdat het Iraanse regime het overheidsnetwerk vaak afsluit of gebruikt om demonstranten te traceren.

Uit solidariteit met de Iraanse vrouwen en meisjes, moeten vrouwelijke bewindspersonen in het Westen voortaan weigeren om een hoofddoek te dragen als ze een Islamitisch land bezoeken. Hoewel een hoofddoek geen bewijs van onderdrukking hoeft te zijn, is een hoofddoekplicht dat wel.

Heleen Mees is econoom. Ze schrijft om de week een wisselcolumn met Arnout Brouwers.