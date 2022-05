Ik was bij de mondhygiënist geweest, en alles was goed, waarop ik besloot tot een feestelijke kaascroissant. Op naar de kaascroissantdealer, kop koffie erbij.

Maar toen: de kaascroissant smaakte naar niets.

Waren ze het zout vergeten? Of de kaas? Ik proefde alleen het vet. Op zich is dat ook wat waard, maar het is niet genoeg. Na verloop van tijd gaf ik de fluoridespoeling van de mondhygiënist de schuld.

Of was dit een voorbeeld van krimpflatie? Doordat alles duurder wordt, stoppen producenten minder product in hun product. Dus bijvoorbeeld: een doos met voorheen achttien bitterballen heeft er nu zestien. Misschien was dit met de kaascroissant ook gebeurd; een homeopathische hoeveelheid kaas, nog net genoeg om hem te verkopen als kaascroissant. Kaasflatie.

Een andere, gerelateerde gedachte – zou er ook zoiets bestaan als krimpflatie van het leven? Dus: het leven, maar met steeds iets minder leven erin? Ik vreesde dat ik een waarheid te pakken had.