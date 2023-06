‘Een harde confrontatie in de gewezen hoofdstad van de slavenhandel Vlissingen mag niet uitblijven’

Standbeeld van Michiel de Ruyter in Vlissingen. Beeld SOPA Images/LightRocket via Getty

Vlissingen

Er zijn twee belangrijke redenen waarom het toekomstig slavernijmuseum in het Zeeuwse Vlissingen moet komen. De eerste reden is dat in Vlissingen al een museum staat dat is gevestigd in het voormalig stadspaleis van de Lampsins, die als reders goud hebben verdiend aan het halen van slaven. Ook begon Michiel de Ruyter er zijn loopbaan en bracht hij de producten van slavenarbeid naar Zeeland. Enkel de inhoud van het huidige museum moet worden veranderd.

Een tweede reden is de rol van de Zeeuwse kerken, die als geloofsinstelling vanaf de kansel de slavenhandel bijbels hebben gewettigd. Een harde confrontatie daarmee in de gewezen hoofdstad van de slavenhandel Vlissingen mag daarom mijns inziens niet uitblijven.

Ton Besselink, Vlissingen

Paleis op de Dam

Nederland was ruim tweehonderd jaar geleden, weliswaar een nogal regenteske, republiek. Tot Napoleon er begin van de 19de eeuw een monarchie van maakte en zijn broer Lodewijk Napoleon als koning op de troon zette. Omdat laatstgenoemde graag op stand wilde wonen, heeft hij meteen maar het stadhuis van Amsterdam geconfisqueerd, sindsdien het Paleis op de Dam.

Toen Lodewijk Napoleon na een paar jaar weer verdween, samen met alle Fransen, had ons land logischerwijze weer een republiek moeten worden. Maar door handig opereren van de familie Oranje–Nassau (?) en hun vrienden, bleven we zowaar een monarchie. En bleef het Paleis op de Dam een paleis, in plaats van te worden teruggegeven aan de stad.

Er wordt momenteel gezocht naar een geschikte en betekenisvolle locatie voor het Slavernijmuseum. Waarom niet het mes aan meer kanten laten snijden?

1. De Oranjes geven eindelijk het Paleis weer terug aan Amsterdam. Een mooi en rijk gebaar. Niet alleen vanwege het eigen slavernij-verdien-verleden van de Oranjes, maar ook in het licht van de jaarlijks terugkerende discussie over hoe duur de monarchie mag zijn.

2. Amsterdam vestigt er het Slavernijmuseum en brengt daarmee een belangrijk deel van de bron van haar rijkdom (de slavenhandel) letterlijk in contact met een van de meest nadrukkelijke uitingen van die rijkdom (het stadhuis op de Dam).

3. Het stadhuis kan dan ook echt een huis voor de stad worden: een ontmoetingsplek waar, naast het Slavernijmuseum, ook andere tentoonstellingen, manifestaties, activiteiten kunnen plaatsvinden die laten zien hoe Amsterdam niet alleen is gebouwd op palen, maar ook op een inspirerende, soms verwarrende, maar vooral verwarmende mix van kleuren en culturen.

Bernard Bredero, Den Haag

Oude witte mannen

Het Slavernijmuseum moet een museum worden waar iedereen zich thuis voelt: laagdrempelig en onconventioneel. Een museum ‘waar je niet hoeft te fluisteren’ of ‘waar je in sommige ruimtes de geuren van daar kunt ruiken’. Dus, zegt een jonge vrouw in de krant: ‘Plaats geen oude, witte mannen in de raad van toezicht.’

Wat zou deze jonge vrouw denken? Dat een raad van toezicht de inhoud van een museum bepaalt? Dat oude, witte mannen graag fluisteren en niet houden van geuren van daar? Dat ze voorstander zijn van hoogdrempelig en conventioneel?

Dat de journalist de opmerking over oude, witte mannen zonder enige kanttekening opschrijft, doet de wenkbrauwen fronsen. Blijkbaar is het voor de Volkskrant normaal om de ene discriminatie achteloos in te ruilen voor de andere.

Ik hoop van harte dat oude, witte mannen zich straks ook thuis zullen voelen in het Slavernijmuseum.

Gerard Mensink, Vleuten

Arbeidsmigranten

Komt er nu over 150 jaar ook een museum over de huidige arbeidsmigranten waarvan sommigen ook als slaven worden gebruikt?

Wim Olthof, Bergen