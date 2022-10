Een half jaar terug begon mijn dochter zich te schamen voor haar afkomst uit het Samsung-plebs

Het is niet altijd leuk om tot het ordinaire Samsung-plebs te behoren in plaats van tot de Apple-adel, maar voordelen heeft het wel. In de Media Markt kan een Samsung-plebejer zich bijvoorbeeld veel tijd en geld besparen. Vlak bij de kassa’s liggen daar budgetmerkversies van alle stekkertjes en kabeltjes die je nodig hebt. Vorig jaar vond ik daar drie lange ‘usb-A naar usb-C’-kabels van het merk OK voor 7 euro.

Vorige week was ik weer in die heerlijke Media Markt en moest ik voor één ultrakort ‘usb-A naar Lightning’-kabeltje dieper in de buidel tasten. Ongeveer een half jaar terug begon mijn dochter zich onder invloed van Apple-vriendinnen te schamen voor haar afkomst uit het Samsung-plebs. Ze bleek zelfs bereid al haar spaargeld te spenderen om van adel te worden.

De iPhone was nog niet binnen of er waren problemen. Haar oortjes pasten er niet op en met een ploertige USB-C-kabel viel het rotding niet op te laden. Als u van adel bent wist u het allang: acolieten van wijlen de digitale sekteleider Steve Jobs keerden zich tegen usb-C, Apple heeft Lightning, prachtig woord ook. Op 4 oktober nam het Europarlement met 602 tegen 13 stemmen een wet aan die Apple vanaf 2024 verplicht zijn producten in Europa met een usb-C-uitgang te verkopen.

Helaas stamt de iPhone van mijn dochter uit 2022. En daarom moesten we naar de Media Markt voor een extra ‘usb-A naar Lightning’-kabel, plus een oortjes-adapter. Ik zocht vlak bij de kassa’s. Toen zei een meisje van de Media Markt dat ik daar geen budgetkabels met Lightning-uitgang zou vinden. En passant voorspelde ze dat die nieuwe EU-wetgeving Europa niet van Lightning zal verlossen. De fanatieke Apple-adel zal vanaf 2024 iPhones met adellijke uitgang in de VS gaan bestellen. Voor die adel is een iPhone met usb-C-uitgang als een rashond met het voortplantingsorgaan van een zwerfhond.