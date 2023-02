Een groot gebaar van beschaving in een failliet hotel, je zou willen dat het altijd zo gaat

Ze wonen tussen wintergroene velden raaigras, aan kalme Friese meren, het blauw-geel fier aan de vlaggenmast. Het is een flink hotel dat op z’n laatste benen liep, even buiten het dorp, een failliete accommodatie die ineens een uitkomst bleek.

Een groot gebaar van menselijkheid, daar staat het voor, en dat zal nog wel even zo blijven.

De oorlog was maar net begonnen en overal werd ruimte gemaakt: bungalowparken, kazernes, sporthallen, gemeentehuizen, hotels. De allereerste vluchtelingen konden terecht in Amsterdam-Zuidoost, daarna bleek alles mogelijk, ook bij mensen thuis. Niemand sliep buiten voor een poort.

Zo kwam het wereldnieuws naar Nederlandse steden, wijken en dorpen, en naar Hotel Galamadammen waar de vierpersoonskamers gevuld zijn met mensen die hun levens opnieuw uitvinden.

De oorlog blijft, de ‘instroom’ stijgt, schrijft het Veiligheidsberaad droog in een rapport, en er moet ‘meer rust in het systeem’. Zo schrijven ambtenaren die zelf nooit op de plekken komen waar ze over schrijven, en daarom de rust rond dit hotel niet zien. Hier vond het systeem zichzelf uit in de eerste weken van de oorlog, zonder ‘integraal bestuurlijk overleg’ of ‘verfijning prognosemodel’, met dank aan het Leger des Heils en de dorpelingen, die minder vergaderen en meer ondernemen.

De eerste vluchtelingen komen aan op station Amsterdam Centraal, maart 2022. Beeld Joris van Gennip

Kinderen gaan naar school in het hotel, hun ouders werken in het distributiecentrum van de Poiesz, in het Van der Valk of op vakantiepark De Potten. Overal waar ze nodig zijn: nog geen drie maanden na de opening werd er een banenmarkt gehouden.

Bijna een jaar voorbij. Ter plaatse zien en horen hoe het ervoor staat lijkt een logische reflex, maar wie zich bij de balie meldt krijgt drie uur later telefoon uit een kantoor ver weg: een gemeentelijke persvoorlichter die bars verhaal komt halen want ‘journalisten die er niets te zoeken hebben geven we geen gelegenheid’. De enige die hier vragen beantwoordt is de persvoorlichter, die heel misschien kan ‘schakelen’ met een projectleider, maar gezien de ‘slechte ervaringen met journalisten’ graag wegwezen bij de vluchtelingenopvang want dat ‘moet een veilige plek zijn’.

Er komt een dag dat elke Nederlander een persvoorlichter moet bellen om te vragen wat voor weer het is, en dan maar wachten tot het antwoord past in de communicatiestrategie.

Gelukkig zijn er genoeg die de deur openmaken en daarna aan de keukentafel te vertellen wat er gaande is.

Koudum is een rustig dorp, een frisse mestgeur kondigt het voorjaar aan, hier en daar dragen huizen een blauw-wit-rode vlag. Zodra er sprake was van honderdvijftig vluchtelingen gingen ze aan de slag, en voor ze het wist reed Regina Boekema vijf keer per dag met een volgeladen auto naar het hotel. Eerst knuffels en speelgoed, daarna kleding, daarna fietsen. Een vogelkooi, krabpalen voor meegenomen katten, sjoelbakken, voetballen, doeltjes, de gang van haar huis raakte steeds voller, ‘die mensen hebben niks, dat wil je niet weten’. Hadden ze slippers nodig in alle maten, was een berichtje op Facebook genoeg ‘fantastisch en bijzonder, ook winkels boden van alles aan’. Van een inzamelingsactie betaalden ze een circusvoorstelling.

Het is nu rustiger, zegt Regina, ze hebben ‘een werkwijze’ gevonden, maar Koudum weet wat het te doen staat als een zwangere vrouw arriveert met een peuter, recht uit oorlogsgebied. Friezen zijn nu eenmaal warber, zegt ze. ‘Je ziet zoveel verdriet bij die mensen, en verbijstering. Het zet je wel met twee benen op aarde: dit kan ons dus ook overkomen.’

Verderop woont Jannie Kramer, die bemant inmiddels elke vrijdagochtend de receptie van het hotel. Ze regelt afspraken met de huisarts, deelt post rond, ‘het is best wel pittig’, maar praten met de vluchtelingen laat je het wereldnieuws ook beter begrijpen. Vijftig vrijwilligers heeft het hotel, de stille maatschappelijke kracht waar je geen persvoorlichter over hoort; als een vluchteling vervoer nodig heeft naar de immigratiedienst of het gemeentehuis komt dat in de appgroep ‘en dan rijden we’.

Jannie is koordirigent, met Kerst traden ze samen op met de vluchtelingen, dat was onvergetelijk.

Een jaar voorbij: het is eigenlijk precies zoals je zou willen dat het gaat, als er vluchtelingen komen.