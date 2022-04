Een grauwe gehaktbal is op sociale media een statement

Voor wie zich afvroeg hoe een pan vol grauwige gehaktballen er ook alweer uitzag, was het deze week goed toeven op Twitter. Nadat de minister van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer had aangekondigd dat hij de mogelijkheid van een heffing op vlees laat onderzoeken, buitelden liefhebbers in paniek over elkaar heen om hun laatste avondmaal te tonen.

Bert at ‘in het kader van de aangekondigde vleestaks’ een met spek omwikkeld varkenshaasje, Wilfried stuurde een foto van zijn bammetje met kaas én ham naar de minister, ‘zolang het nog kan’, en Lambertus deelde een pannetje uitgebraakte ingewanden, of in elk geval iets dat er sterk op leek. ‘Hoezo geen vlees meer eten?’, schreef Debbie bij een berg rauwe sukadelappen. ‘Dat maken we zelf wel uit.’

En dan waren er nog de hamburgers, de kippenpoten, de ondefinieerbare bruine lapjes op de barbecue. Een man kondigde aan dat hij thuis pluimvee en een varken zou gaan houden en een ander dreigde te gaan stropen, als het verdomme zo moest.

Het is vaste prik op Twitter als er weer eens geschrapte broodjes kroket of vegetarische Kipstuckjes in het nieuws zijn. De Week Zonder Vlees vorige maand? Zie hier mijn speenvarken aan het spit. Het broodje bal van de menukaart in een bedrijfskantine in Oude Pekela? ’s Avonds tegen heug en meug een hele stapel van die dingen wegwerken. Steeds weer dat legertje Mark Ruttes dat met foto’s komt uitbeelden dat ‘we nog gewoon moeten kunnen barbecuen’.

Maar gewoon is vlees allang niet meer online. Het is misschien verleidelijk om het gehaktbalactivisme als typisch Nederlands te zien – je kunt de Croma-smeltjus haast door het scherm heen ruiken – maar vlees is onderdeel van de cultuuroorlog die woedt van het Witte Huis tot aan Gent, waar het Vlaams Belang deze week blokjes hoofdkaas op prikkers uitdeelde. Toen vorig jaar het gerucht ontstond dat president Biden de hamburger in de ban wilde doen, twitterden types als Donald Trump Jr. fluks dat ze die dag nog een hele koe soldaat zouden maken. Ik herinner me ook een foto van Geert Wilders en Filip Dewinter die gebroederlijk poserend een hap van een broodje kroket nemen. Online behoort vlees toe aan een zekere kant van het politieke spectrum.

Offline zijn er natuurlijk genoeg linkse mensen die vlees eten en rechtse mensen die juist vegetariër zijn, maar op sociale media liggen de zaken doorgaans wat minder genuanceerd. Een biefstuk is daar een middel geworden om identiteitspolitiek mee te bedrijven. Op sociale media als Instagram, TikTok en YouTube tonen spierbundels met ontblote torso’s hoe ze bloederige, rauwe lappen in hun mond stoppen. Het scheldwoord ‘soy boy’ wordt in onlinegemeenschappen gebruikt voor mannen die door het eten van sojaproducten minder testosteron zouden hebben. Vlees staat symbool voor antifeminisme, antiklimaatgedoe, antiverandering.

Dat vlees op sociale media vooral als statement wordt gebruikt, komt ongetwijfeld ook doordat het nog een hele klus is om het smakelijk op de foto te krijgen. Aan pastelkleurige macarons of een cappuccino met zo’n blaadje in het schuim valt optisch weinig te verpesten, maar een stoofschotel of gehaktbal krijgt algauw iets sneus, iets bruins, iets dofs en glimmends tegelijk, geen eigenschappen waarmee je een zorgvuldig gecureerd online-imago een dienst bewijst.

Des te meer blijft er over voor Bert, Wilfried, Lambertus en Debbie. En voor de Trumps, de Wildersjes en de Dewinters van deze wereld, die er juist enorm van smullen als ze een beetje smakeloos worden gevonden.