Een goed schoolgebouw kan makkelijk 100 jaar mee

Brief van de dag

Natuurlijk is er een verlangen in het onderwijs in Almere naar schoolgebouwen die passen bij moderne onderwijsopvattingen. Maar dat ze in deze stad allemaal ongeschikt en krakkemikkig zijn geworden, betwijfel ik.

In het artikel wordt niets gemeld over de gebouwonderhoudscomponent in de lumpsum-vergoeding die schoolbesturen krijgen. Daaruit worden niet alleen schilderwerk en nieuwe dakbedekking betaald, maar ook kleine aanpassingen ten behoeve van het veranderende onderwijs. Het verbaast mij dat schoolgebouwen die veertig jaar oud zijn niet meer voldoen. Er zijn schoolgebouwen die al honderd jaar meegaan.

In mijn werkzame leven mocht ik vele scholen ontwerpen en verreweg de meeste daarvan zijn nog altijd functie-fit. De kwaliteit van onderwijs zit zeker niet alleen in de kwaliteit van de huisvesting.

Vic Wendel, architect, Roosendaal

Mondkapjes

Tot begin 2020 kocht ik bij de bouwmarkt C112-stofkappen, FFP2 gekeurd, twee voor €9,95, made in UK by 3M. Dat was vóór de overheid ze tot exclusieve medische mondkapjes bestempelde. Sindsdien zijn ze niet meer te koop, en moet ik een zakdoek voorbinden om geen fijnstof te happen.

Het is dus goed nieuws dat er 187,5 miljoen chirurgische FFP2 maskers op UHD zijn afgekeurd, net als 146 duizend beschermingsbrillen en 12,4 miljoen handschoenen. Het ministerie zoekt een andere bestemming. Tip: deel ze uit op de covid19-testcentra. Niet alleen werken die mondkapjes veel beter tegen besmetting dan de eigen maaksels en Chinese lapjes, maar ook kan de burger zich daarmee beschermen tegen fijnstof in de lucht, als gevolg van uitstoot van de industrie, veeteelt, vrachtwagens en schepen. Want ook het kabinetsbeleid rondom klimaat is afgekeurd.

Wim de Jong, Esch

Bunq

Ik schrik ervan te lezen dat de in Nederland opererende bank Bunq de rekening heeft opgezegd van haar cliënt de Stichting Voorzij vanwege haar overtuigingen. Maar nog erger vind ik de lauwe berichtgeving hierover in de Volkskrant.

Banken horen gewoon een dienst te leveren aan eenieder die zich aan de wet houdt. Daar houdt hun maatschappelijke taak op. Ze gaan hun boekje te buiten als ze rekeningen gaan opzeggen omdat de mening van een persoon of organisatie ze niet aanstaat.

Jennifer Bakx, Amsterdam

Voorlichter

Van oud-collega Anne-Marie Stordiau begrijp ik dat een directeur communicatie (mede of vooral?) ‘op een ministerie zit om de minister in het zadel te houden, omdat niets zo erg is voor een ministerie als een bewindspersoon die moet aftreden’. Moet ik hieruit afleiden dat een directeur communicatie (mede) tot taak heeft om te voorkomen dat een ondermaats presterende minister het veld moet ruimen, omdat het betrokken ministerie anders ernstig in het ongerede zou geraken? Mocht dat inderdaad het geval zijn, dan ga ik op mijn gevorderde leeftijd toch nog twijfelen aan de juistheid van mijn vroegere taakopvatting.

Hans van den Heuvel, directeur voorlichting Defensie (1991-2003) Zoetermeer

Speciaal ziekenhuis

Leuk idee hoor, van Arno Bakker: het kabinet zou een aantal ziekenhuizen moeten aanwijzen waar ongevaccineerden opgenomen kunnen worden (Brieven, 9/11), zodat de reguliere zorg door kan gaan.

Denkt hij dat er, met het huidige salaris, veel animo is van verpleegkundigen om in die ziekenhuizen te gaan werken? En dat die verpleegkundigen dan eventjes uit de reguliere ziekenhuizen kunnen worden getrokken? En dat, met het nog grotere tekort aan verpleegkundigen dat daardoor ontstaat, de reguliere zorg doorgang kan vinden?

Frans Leliveld, ic-verpleegkundige, Amsterdam

Decimeren

Volgens Piet Pareemoeten ‘wij westerse mensen’ de dood als een natuurlijk gevolg op het leven leren te omarmen en daardoor ‘decimeren’. Dat is volgens hem beter ‘voor de toekomst van de mensheid en de aarde dan vaccineren’.

Maar er bestaat al heel lang een veel minder draconische oplossing voor reductie van de bevolking. Geen symptoombestrijding, maar het probleem voorkomen: geboortebeperking. Daarop rust helaas een groter taboe dan dat op pseudo-filosofisch geleuter over de dood.

August Hans den Boef, Vorden

Papiertekort

Er is een effectieve manier om het tekort aan papier tegen te gaan: laat reclamefolders alleen nog digitaal verschijnen. Als ik zie wat er wekelijks door de brievenbus komt. Lidl geeft een prachtig voorbeeld hierin, de app met de digitale folders werkt perfect. Laat die reclame, indien het al moet, dan maar zo komen.

A. Upman, Nijmegen

Fietsaccu's

Het valt mij op dat in artikelen over elektrische fietsen nooit aandacht wordt besteed aan de (on)mogelijkheid om fietsaccu’s te repareren. In de praktijk is deze service slecht georganiseerd.

Fietsfabrikanten en hun dealers mogen geen fietsaccu’s openmaken. ‘Om veiligheidsredenen’, zegt een bedrijf als Bosch, met stip de grootste producent van fietsaccu’s. Stel je voor dat er ‘om veiligheidsredenen’ ook geen remmenreparaties aan auto’s mogen worden uitgevoerd.

Wanneer er in de fietsaccu bijvoorbeeld een draadje los zit of een BMS-printplaatje het laat afweten, ben je voor reparaties na de garantieperiode aangewezen op onafhankelijke reparateurs die dat klusje wel willen klaren. Of die goed of slecht zijn weet je niet. Blijkbaar zit er veel kaf onder het koren.

Hoe die bedrijfjes repareren is onduidelijk. Fietsaccufabrikanten leveren, op een enkele uitzondering na, geen losse onderdelen of software voor fietsaccu’s. De in Brussel bedachte right-to-repair wetgeving geldt nu al voor een aantal producten, maar (nog) niet voor fietsaccu’s. Het gevolg is dat er in Nederland onnodig fietsaccu’s met goede cellen op de afvalberg belanden. Niet milieuvriendelijk én klant-onvriendelijk. Wanneer komt er een politieke partij met een wetgevingsvoorstel om van de wegwerpfietsaccu een normaal, goed te repareren onderdeel te maken?

Hans van der Linden, Nuenen