Een goed huwelijk is als buigend riet, je moet meebewegen, anders knap je

Op de gevel van de winkelruimte die de Blokker twee jaar geleden had achtergelaten, daarmee een gevoelige slag toebrengend aan de Wormerse shop-experience, hing ineens een pastelkleurig bord met daarop de tekst: La Curiosa, vintage, curiosa en meer. In het voorbijgaan had ik een houten Toetanchamon in de etalage zien staan, plus een plastic tuinstoel en van die eikenhouten bijzettafeltjes die in elkaar passen als een matroesjkapop, een matroesjka zouden ze trouwens ook wel hebben. ‘Ja, dáár zitten we op te wachten’, mopperde ik toen ik thuiskwam. ‘Geef ons liever een leuk café.’

Niets tegen kringloopwinkels, integendeel, ik breng er en ik haal er, vooral glazen want we hebben drie kinderen in de hotsebotsleeftijd, maar zo’n winkel hébben we dus al in het dorp, het onvolprezen Noppes. Bovendien is de ene de andere niet. Bij deze nieuwe loot aan de kringloopstam stelde ik me een soort Fifty-Fiftyshop voor, de zoveelste onderneming van Verbrande Herman uit de legendarische documentaire Foute Vrienden (de scène waarin hij ‘in gesprek’ gaat met zijn Brabantse reclasseringsambtenaar, schitterend). Maar de Man, blij met elke vorm van reuring in het dorp, liep er meteen naar binnen. ‘Prima zaak’, zei hij toen hij even later terugkwam. Ongerust wees ik naar het pakket onder zijn arm. ‘Wat is dat?’

Even later keken we samen naar een blauw-wit Mariabeeld op de schouw.

Hij: ‘Maar 3 euro!’

Ja, en dat kun je zien ook, dacht ik erachteraan, maar ik hield mijn mond, want ons eigen Mariabeeld was stukgevallen, tijdens Kerstmis nota bene, van de schouw geduwd door onze kat, die nog Joseph heet ook – Gods wegen gaan het beperkte bevattingsvermogen van de mens niet zelden te boven. Dat Mariabeeld was een erfstuk geweest, jarenlang gekoesterd door zijn gelovige vader. Heel erg dus, erfstukken zijn heilig bij ons, zeker die van hem, wat zeg ik, zijn katholicisme zélf is een erfstuk, dus dat er nu een nieuw Mariabeeld uit de inboedel van een overleden onbekende bij ons op de schouw stond had ik maar te accepteren, want een goed huwelijk is als buigend riet, je moet meebewegen, anders knap je.

Maar hoever ga je daarin, hè?

Die vraag dringt zich inmiddels elke woensdag aan me op wanneer ik uit werken ga en hij thuis is met de kinderen. We hebben afgesproken dat hij die dag op zijn eigen manier invult, ik doe het zus, hij doet het zo, daar hoef ik níét iedere keer commentaar op te hebben als ik terugkom. Maar sinds hij La Curiosa heeft ontdekt, is dat nog niet zo eenvoudig. Soms duurt het een minuut, soms een hele dag, maar áltijd ontdek ik iets nieuws in huis.

Een verzameling olifantenbeeldjes (1 euro p. stuk)

Een houten kat van een meter hoog die je overstuur aankijkt, maakt niet uit in welke hoek je staat (tientje)

Drie dozen Ministeck uit de jaren tachtig waarvan de borden vergeeld zijn en alle kleuren weliswaar in aparte, maar door de tijd aangevreten boterhamzakjes zitten (3,95 euro) – zie zo maar eens orde te houden.

Gooi die troep dan weg denkt u nu, breng het desnoods op donderdag terug, maar zo werkt het dus niet, een huishouden is een gesamtkunstwerk, dat is dat buigend riet, en anders weet hij vast ook nog wel wat weg te brengen dat ík leuk vind. Nee, ook dit zal ik moeten leren verdragen, naast al die andere dingen die samenleven tot samenleven maken, maar goed, happiness is dan ook geen destination, it’s a way of life (spiegel met tekst, 1,95, geen geld).