Een goed artikel geeft antwoord op de vraag: ‘waarom dit verhaal’?

Vergeleken met de vraag wie de baas wordt in de provincies en de Eerste Kamer is discriminatie, seksisme en pestgedrag op de redactie van NOS Sport een relatief klein onderwerp. Toch schreef de redactie daar vorige week een groot artikel over, waarvoor drie verslaggevers maandenlang onderzoek deden. De productie kwam voort uit het eerdere onderzoek naar de bullebak-cultuur bij het tv-programma DWDD. Net als toen waren de reacties van lezers deels instemmend maar deels ook oprecht verontwaardigd.

Wat moet de Volkskrant toch met dit soort privacy-schendende Story- en Privé-verhalen, grotendeels op basis van anonieme bronnen? Dit is niet het kaliber onderzoek dat we van de krant verwachten, is de teneur van tientallen brieven van vaak langjarige abonnees. Volgens de brievenredactie geeft ongeveer een kwart van alle reacties complimenten, is 60 procent neutraal en 15 procent negatief. Twee lezers kondigen de opzegging aan van hun abonnement. ‘Wie zonder zonden is werpe de eerste steen’, is de samenvatting. Is er op de Volkskrant-redactie of bij andere bedrijven nooit iets dergelijks voorgevallen? Nou dan. ‘De hele wereld was vijftien jaar geleden grensoverschrijdend; waarom dan deze publicatie, wat is het doel?’

Namen noemen

Er worden mensen beschadigd die zich niet kunnen verweren, is een ander verwijt. Zelfs als het klopt dat de cultuur op de NOS Sportredactie verziekt is, had dat beschreven kunnen worden zonder namen te noemen. Een gepensioneerde Volkskrant-redacteur, die ook enige tijd voorzitter was van de Raad voor de Journalistiek, schreef dat de publicatie volgens hem ‘onrechtmatig’ was omdat de privacy van de hoofdrolspelers belangrijker zou zijn dan het maatschappelijk belang dat met de publicatie is gediend. ‘Dit kan nog interessante jurisprudentie opleveren.’

Opvallend: de institutionele reacties op het stuk zijn heel anders. De hoofdredactie van NOS Sport kondigde schuldbewust haar vertrek aan. De voorzitter van het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de podiumkunsten-, televisie- en filmsector trad af nadat haar potentiële belangenverstrengeling in het volle licht was komen staan. Het langdurige Volkskrant-onderzoek was vrijwel zeker ook één van de redenen voor een eigen inventarisatie door een extern vertrouwenspersoon bij NOS Sport. Dat leverde volgens de omroep ‘indringende inzichten op die de NOS raken, en tot actie dwingen.’ Zo werd eerder naar aanleiding van het DWDD-onderzoek van de krant, door hetzelfde team, de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen in het leven geroepen, die rond de zomer zal rapporteren over grensoverschrijdend gedrag binnen de NPO. Dat zijn serieuze reacties, op wat gezien wordt als een serieuze misstand.

Journalistieke zorgvuldigheid

Een deel van de boze reacties gaat over journalistieke zorgvuldigheid. Kregen de beschuldigde partijen wel voldoende weerwoord en zijn privébelangen voldoende afgewogen? Mogen bronnen zomaar anoniem blijven? Het Volkskrant-protocol geeft hier richtlijnen voor, en mijn conclusie is dat de onderzoekers zich daar goed aan hebben gehouden. Iedereen die in het artikel werd genoemd, kreeg voldoende tijd en gelegenheid voor weerwoord. De motieven van bronnen die alleen onder begrijpelijke voorwaarden van anonimiteit met de krant wilde spreken, zijn in het artikel vermeld en hun namen zijn bekend. Alleen als hun informatie door twee andere bronnen kon worden bevestigd, werd die gebruikt, voegt de hoofdredactie er aan toe.

Was het nodig de naam van de beschuldigde presentator Tom Egbers te vermelden? Dat lijkt me wel. Wanneer geschreven zou zijn over ‘een presentator’ van NOS Sport, zou er gespeculeerd worden ten koste van andere presentatoren. Bovendien was Egbers’ echtgenote de persoon bij wie grensoverschrijdend gedrag gemeld kon worden - een extra reden om juist deze namen wel te noemen. ‘Soms is het maatschappelijk belang om private informatie te publiceren groter dan de plicht om privacy te respecteren’, stelt het protocol.

Dat verder ook de naam van de verantwoordelijke hoofdredacteur wordt genoemd, kan ik begrijpen. Bij andere personen in het stuk twijfel ik. Had oud-commentator Jack van Gelder echt genoemd moeten worden in een stuk dat vooral de ‘verziekte redactiecultuur’ wilde beschrijven en niet uit was op de scalp van coryfeeën? De auteurs zagen geen alternatief, zeggen ze. Ook hier zou anonimisering volgens hen slechts leiden tot speculatie.

Waren de beschreven incidenten tien of vijftien jaar geleden onomstreden en ‘gewoon’, zoals sommige briefschrijvers suggereren? Zelf loop ik al ruim 45 jaar rond op redacties en herinner me dat anders. Intimidatie, discriminatie of pestgedrag zijn in de oude macho-hoekjes van redacties wellicht langer gedoogd, maar ‘oké’ zijn ze nooit geweest. Ook op de sportredactie van de Volkskrant is wel eens een redacteur weggepest en moesten vrouwen ooit bovenmatig hun best doen om geaccepteerd te worden, schreef columnist en ouds-sportverslaggever Bert Wagendorp deze week met enige schaamte. Bij NOS Sport was dat gedrag structureel en is het, blijkens het onderzoek, nooit verdwenen.

Twintig jaar oude discussie

Al in 2001 was seksuele intimidatie op de werkvloer trouwens gegronde reden voor ontslag en School-tv had in 2003 al een uitzending over seksuele intimidatie binnen de sport. In datzelfde jaar raakte oud-premier Ruud Lubbers in de problemen wegens een (omstreden voorbeeld van) ongewenste intimiteit op de werkvloer bij de VN-organisatie voor vluchtelingen. De discussie hierover is al zeker twintig jaar oud.

Toch begrijp ik waarom sommige lezers zich afvroegen wat precies het doel was van de publicatie. Na het verhaal over DWDD kon dit artikel overkomen als eenzijdige fixatie op de publieke omroep. Over het ‘waarom’ juist de NOS-redactie zoveel aandacht verdient, wordt in het artikel weinig gezegd; alleen dat er na de productie over DWDD veel nieuwe tips binnenkwamen, waaronder vanaf de NOS Sportredactie.

Voor meer uitleg was de lezer aangewezen op de eigen rubriek van hoofdredacteur Pieter Klok, elders in de krant. De tips wezen volgens hem op een structureel en langdurig probleem dat vraagt om maatschappelijke discussie. Bovendien heeft de NOS als publiek gefinancierde omroep een voorbeeldfunctie. In de podcast De Volkskrant elke dag stelde hij dat de redactie óók in actie zou zijn gekomen wanneer iets dergelijks in een ander maatschappelijk belangrijk bedrijf zou hebben gespeeld. Althans: wanneer daar tips over zouden zijn gekomen en voldoende betrokkenen bereid zouden zijn geweest daarover te praten.

Voor wie actief op zoek ging naar uitleg, was die dus wel te vinden. Maar dat mag de krant niet van de lezer verlangen. Essentiële informatie hoort in het artikel zelf; niet in columns of een podcast die een half uur duurt. En bij zo’n groot en tijdrovend onderzoek is de vraag naar het ‘waarom’ best essentieel.