Een gelijkere samenleving begint bij het laten verslonzen van je huishouden

Eens per jaar steekt in het Nederlandse emancipatiedebat een man zijn vinger op die thuis het licht heeft gezien. Deze week schreef een thuisblijfvader dat hij tot voor kort over de volle wasmand héén stapte, tot hij (*eureka*) bedacht dat die niet vanzelf verdwijnt. De goedbedoelde boodschap: neem eens het initiatief in huis, mannen. Onwillekeurig drong zich bij mij het beeld op van Mrs. Doubtfire – u weet wel, Robin Williams als gescheiden rommelvader, die er pas verkleed als nanny achter komt dat hij het óók kan, stofzuigen, zorgen enzo. Prima moraal, maar goed, die film is dertig jaar oud.

Een beetje flauw, dat ik brave geëmancipeerde mannen niet met een feministische erehaag verwelkom, maar nee, ik vermoed niet dat de emancipatiestrijd hier veel mee opschiet. Moet de man meer manager worden in het huishouden? Her en der vast wel, al helemaal als-ie thuisblijfvader is, of een werkschuwe hoekbankhanger. Maar gemiddeld genomen besteden heterostellen min of meer evenveel tijd aan werk, betaald of onbetaald: 41 uur. Zij doet anderhalf keer zo veel in huis en twee keer zo veel aan de kinderen, hij meer betaald werk. En als zij tweeënhalve dag werkt en hij vijf, voelt het vast schappelijk dat zij schimmelende badpakjes uitspoelt en beheerder is van de appgroep voor het cadeau voor Sanne en Maartens huwelijk.

De scheefheid is diepgeworteld en hardnekkig: je verandert er weinig aan als je niet alle factoren meeweegt die eraan bijdragen. Daar stuiten we op een ander probleem, want ons scheve land wordt binnenskamers niet zo scheef ervaren, bleek uit een onderzoek van de Volkskrant. De overgrote meerderheid vindt ’t eigenlijk wel best. Mannen en vrouwen zeggen de ongelijkheid tussen man en vrouw de belangrijkste te vinden om te beslechten en de meeste aanstaande ouders willen de boel thuis gelijk verdelen. Alleen: in de praktijk maken ze nauwelijks keuzes die daaraan bijdragen.

Onze emancipatie heeft dus een licht schizofreen karakter: we hebben de neiging om macro-economie weg te wuiven in de microkosmos van onze eigen huiskamer. Het kantelpunt blijft nog altijd kind #1: sinds mid jaren tien kiezen kersverse moeders er zelfs weer váker voor minder (betaald) te gaan werken. Mannen veranderen nog nauwelijks hun werkpatroon. Als dertiger zie ik het overal om me heen gebeuren: vrouwen die een veelbelovende carrière op een zijspoor zetten, waar een half decennium studie in is gestoken.

Dat deeltijddecadentie noemen helpt niet: die keuzes komen tot stand aan keukentafels, in een web van grote en kleine invloeden, verwachtingen en normen. Maar als we de komende dertig jaar meer vooruitgang willen boeken dan in de vorige, mogen Nederlanders aan die keukentafel wel wat ongemakkelijke gesprekken voeren, gesprekken die dieper graven dan wie de was opvouwt. Hoe komt het dat wat we als twintigers belangrijk zeggen te vinden, het decennium erop zo stilletjes ondersneeuwt? Waarom zijn jonge vaders zo verslaafd aan voltijd? Staan vrouwen genoeg stil bij de gevolgen van financiële afhankelijkheid, bij keuzes van nu die zich later kunnen wreken? En dan het Hollandse sprookje van mama met de theepot: een meerderheid van de Nederlanders gelooft heilig (ten onrechte) dat kinderopvang hun kinderen schaadt.

Natúúrlijk moet de rol van huishoudmanager worden besproken. Maar wat ook kan, en ik persoonlijk kan aanraden, is bij elke huishoudklus de vraag stellen: moet dit? Een dreumes heeft misschien wel geen gecureerde garderobe van natuurwol nodig, voor het uitdelen hóéf je geen komkommerkrokodillen te knutselen. In huishoudens waar sprake is van een gelijkere verhouding in betaald werk, is dat namelijk niet het gevolg van mannen die méér huishouden, maar van mínder uren huishouden (m/v). Ieders week telt immers evenveel uur. Ga voor goed-genoeg-ouderschap en net-genoeg-huishouding. Aan streeploze ramen heb je niets, zeker niet als je op je werk zit.