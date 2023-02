Een gekuiste Roald Dahl is als De Sade zonder sadisme

Je kunt natuurlijk de erven, de uitgever, Netflix of de sensitivityreaders de schuld geven van de kuisheidsingrepen in het werk van Roald Dahl, maar dat al die mensen en instellingen bereid zijn te censureren, moet toch ook komen doordat zij onder een zware maatschappelijke, vooral ethisch gekleurde, druk staan. Dat de familie, zoals Aleid Truijens meent, de erfenis van Dahl heeft verkwanseld voor een handvol zilverlingen – overigens, ter grootte van een paar honderd miljoen dollar – is nog maar de vraag.

Het lijkt mij ook een risico. De aantrekkelijkheid van Dahls boeken zit hem in het pesterige van sommige personages, in het gemene en in het incorrecte. Waarom zou je die boeken nog kopen, als juist die elementen zijn verdwenen? Vertaald naar de literatuur voor volwassenen kun je het vergelijken met De Sade waaruit het sadisme is weggesneden. Dan is de lol er voor mij wel van af. Als ik nog eens kleinkinderen krijg, zal ik een gekortwiekte Dahl zeker in de winkel laten liggen. Gelukkig hebben we Annie M.G. Schmidt nog, iets minder incorrect, maar toch. Daar gaat vast ook aan gemorreld worden.

Waardoor wordt die maatschappelijke druk om het incorrecte te bestrijden veroorzaakt?

Dat schijnt te gebeuren door ‘de tijdgeest’, een verschijnsel dat wordt gedefinieerd als de ‘heersende opvattingen in een bepaald tijdperk’. De tijdgeest is een vaag begrip, maar in White Balls on Walls zie je hem in volle glorie optreden. Deze film van Sarah Vos geeft een inkijkje in het Stedelijk Museum, waar bestuurders in alle lagen wanhopig proberen het beleid diverser en inclusiever te maken, middels wat ‘een diversiteitsslag’ schijnt te heten. Dit alles tegen de achtergrond van een wethouder die op de ouderwetse regentenmanier dreigt subsidie in te houden als niet aan haar eisen van Den Nieuwen Tijd wordt voldaan.

Ik heb van de film genoten, omdat die mooi laat zien hoe de heersende bobo’s – want dat zijn deze museumbestuurders – tegelijkertijd omgaan met het slachtofferschap van de verdrukte kunstenaar uit de niet-westerse wereld. Het begint altijd met vernieuwing van de taal en met een eigen idioom. Zo was laatst in het Stedelijk dit te lezen op een bordje bij een kunstwerk: ‘Sondi gebruikt vaak nieuwe technologieën als gereedschap voor onderzoek en storytelling, met een focus op 3D-software. Ze onderzoekt begrippen als fictie en worldbuilding buiten het witte patriarchaat, door hybride ruimte te scheppen waarin de verbeelding een vorm van verzet wordt. Hiermee wil ze ruimte creëren voor de genezing van diasporische wonden veroorzaakt door het verlies van thuis en door gevoelens van ontheemding.’

Pure quatsch natuurlijk, maar de wethouder zal het ongetwijfeld mooi vinden.

Held van de film is voor mij niet directeur Rein Wolfs, die als een erg witte ouwe man wat hulpeloos door zijn museum scharrelt, maar Charl Landvreugd, hoofd onderzoek en curatorial practice, die sprekend over ‘zijn zwartheid’, ook voortdurend uitlegt hoe geleerd hij is, wat mij op den duur deed denken aan een uitspraak van Gerard Reve, die eens gezegd heeft: ‘Ik ben een groot schrijver, maar laat mij er niet op voorstaan.’ De enige verstandige geest die in de film voorkomt, lijkt me de Surinaamse kunstenaar Remy Jungerman, die zei dat hij zich uit de tentoonstelling zou terugtrekken wanneer hij erachter kwam gevraagd te zijn vanwege zijn huidskleur. Van hem ga ik misschien iets kopen, als ik dat tenminste in mijn westerse valuta kan betalen.

Eerlijk gezegd kan ik me wel voorstellen dat verzamelaar Christiaan Braun (83), na het zien van de film, even geen zin meer heeft in het Stedelijk en daarvan uitgebreid kond deed in NRC Handelsblad. Dat leidde tot een komische polemiek met kunstcriticus Hans den Hartog Jager (54), die tegen Braun en Jan Dibbets (81) partij koos vóór het museum, maar die niet in de gaten scheen te hebben dat hij zelf, als de partner van Rineke Dijkstra, is uitgegroeid tot een vervaarlijke bobo met een fijne neus voor machtsposities.

Zo strijden wit en zwart, jong en oud, bobo en kunstenaar om de mooiste plekjes in het museum, eigenlijk is het in de kunst nooit anders geweest. Elke keer verandert de taal volgens de laatste mode, maar de inzet blijft dezelfde. Wat ook altijd hetzelfde blijft, is de rationalisatie van kritiek. De film laat de verbazing zien bij de museummedewerkers, als een tentoonstelling zelfs door de woke geachte NRC niet goed wordt besproken. Maar dan komt de onneembare verdediging: kunst is nu eenmaal vernieuwend en sticht daarom verwarring. Sterker nog: de kunstenaar moet verwarring zaaien. Dat de expositie weerstand oproept, bewijst juist dat wij op het goede spoor zitten.

White Balls on Walls is van harte aanbevolen.