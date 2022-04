Een gebrek aan vrijwilligers, een gebrek aan Koningsdagsfeest in Medemblik

Ze is een beetje cynisch, maar dat is te begrijpen, want cynisme is nu eenmaal de taal van de teleurstelling. ‘Tijdens het feest staan ze allemaal vooraan, maar meehelpen, ho maar’, zegt Diana Haring, een van de zes leden van het Oranjecomité dat al jarenlang het Koningsdagfeest in Medemblik organiseert.

Of specifieker: organiseerde, want dit jaar ging het fout. Vanwege een chronisch gebrek aan vrijwilligers die bereid waren te helpen – bijvoorbeeld door halverwege de middag een uurtje of twee op te letten bij het springkussen – besloten de zes leden van het Oranjecomité er de brui aan te geven. Basta, klaar. Subsidie teruggestort. Geen feest dit jaar.

Vroeger was Koninginnedag nog een instituut in Medemblik, zegt Joyce Ligthart, de 28-jarige bij wie de prettige jeugdherinneringen aan alle kanten binnenstromen als ze praat over de grote optochten die vroeger door het centrum trokken. En over de stormbaan die in de Nieuwstraat lag, het paardrijden, het broodbakken. Maar hoe aangenaam het feest al die tijd ook was, toch nam de bereidheid van andere stadsgenoten om mee te helpen iedere jaargang weer wat verder af.

Tot dit jaar de bodem werd bereikt. Wekenlang vroeg het Oranjecomité de mede-Medemblikkers om hulp, maar het kreeg welgeteld nul reacties. Ook niet nadat het de vier lokale basisscholen had gevraagd een oproep te delen via nieuwsbrieven. Ouders van kleine kinderen hebben immers ook zelf profijt van een gemoedelijke Koningsdag, zo was de gedachte. Maar zelfs daarop: nul reacties.

‘Ik heb echt wakker gelegen van de stress’, zegt Haring. ‘Dan dacht ik: hoe gaan we het in godsnaam rondbreien dit jaar?’ Nou, niet dus, en daarom is er vandaag geen Koningsdagfeest in Medemblik.

Daarin staat de West-Friese stad overigens niet alleen. De lokale nieuwszender NH Nieuws belde afgelopen week met verschillende Oranjeverenigingen en vrijwel overal bleek het de kommer die regeerde, dan wel de kwel. In Oudorp, Zandvoort, Haarlem, Hoogwoud, Velsen, Obdam, Blaricum, Weesp, Huizen, Enkhuizen, Warmenhuizen, Vijfhuizen: overal is de Koningsdagsituatie nijpend vanwege een structureel vrijwilligerstekort.

Veel verenigingen gaven bovendien aan last te hebben van die constant uitdijende gemeentelijke regelgeving die het organiseren van een straatfeest anno 2022 bijkans onmogelijk maakt. Stel immers dat er een kinderpolsje breekt op het springkussen en achteraf een hek niet helemaal op de juiste plek bleek te staan, reken maar dat ouders van Medemblik de vrijwilligers van het Oranjecomité dan opeens wel weten te vinden, namelijk om ze aansprakelijk te stellen.

De Nieuwstraat in Medemblik, waar dit jaar op Koningsdag geen festiviteiten zullen worden georganiseerd. Beeld de Volkskrant

Toen het nieuws dat het comité stopte werd overgenomen door zowel Medemblik Actueel als De Medemblikker Courant, stroomden de reacties overigens wel binnen, zegt Haring. ‘Dan schreven mensen op Facebook: ‘Wordt er nou wéér niets georganiseerd in Medemblik?!’ Verschrikkelijk vond ik dat. Dan zet je je jarenlang in als vrijwilliger, stop je ermee omdat niemand wil helpen en krijg je ook nog eens een trap na.’

‘Iedereen wil dat er van alles wordt georganiseerd, maar niemand is bereid twee uurtjes te helpen’, zegt ook Ligthart. Het lijkt soms wel alsof de over alles ontevreden kinderen van hun tijd – mensen die wel om de haverklap op social media hun solidariteit betuigen met medewerkers in de zorg of Oekraïense vluchtelingen – zijn vergeten dat het niet je woorden zijn die bepalen of je een goed of slecht mens bent, maar je daden.

Dat is zo zonde, verzuchten de twee, want zodra burgers weigeren zich in te zetten voor hun eigen stad en daarmee automatisch ook de saamhorigheid verdwijnt – toch een belangrijk bindmiddel, een soort maizena van de maatschappij – dan is het onvermijdelijk dat een in potentie geweldige woonplaats als Medemblik langzaam maar zeker vervalt in een muffe middelmatigheid.

‘Hoeveel ballonnen hebben we wel niet opgeblazen door de jaren heen, en hoeveel snoepzakjes hebben we wel niet gevuld? Ach, hou op schei uit. Er zit echt heel veel werk in. En dat geeft helemaal niet, want we deden het altijd graag. Maar blijkbaar zijn we de enigen. De rest is vooral druk met zichzelf.’

En dus heeft Haring deze Koningsdag voor het eerst in jaren niets te doen. Wat ze gaat doen weet ze niet, behalve dat ze de Nieuwstraat mijdt. ‘Als ik daar loop en mijn ogen sluit, weet ik zeker dat ik weer dat levensgrote Twister van een paar jaar geleden voor me zie, of die minigolfbaantjes die we hadden neergelegd – oh, die golfbaantjes, geweldig waren die. Nee, nee, nee, dat is te pijnlijk.’