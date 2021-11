Een Franse voetbalwedstrijd zo dramatisch dat je niet eens kan spreken van een ‘nederlaag’

Supporters van Olympique Lyonnais reageren boos, omdat de wedstrijd is gestaakt nadat Payet door een waterflesje is geraakt. Beeld Getty Images

Het was niet eens een nederlaag te noemen, schreef voetbaljournalist Vincent Duluc – want een nederlaag, die kom je te boven. In zijn column voor de Franse sportkrant l’Équipe kon je Duluc maandag nog bijna naar adem horen happen, zo groot was de ontsteltenis over wat zich de avond ervoor had afgespeeld tijdens het duel tussen Olympique Lyonnais en Olympique Marseille.

Slechts enkele minuten na de aftrap, toen de sterspeler van ­Marseille, Dimitri Payet, de bal had klaargelegd voor een hoekschop, vloog vanaf de tribune een fles met water vol tegen zijn hoofd. Payet zakte ineen, de handen aan het hoofd, en de wedstrijd werd gestaakt.

Wat doe je dan, als scheidsrechter? Als voorzitter van de voetbalclub? Als Franse voetbalbond? Twee uur lang bleef het veld leeg en het vervolg ongewis, totdat de wedstrijd uiteindelijk definitief werd gestaakt.

‘Collectieve lafheid’

Walgelijk, oordeelde Duluc de volgende dag. Als een speler door een projectiel wordt geraakt is er maar één logische beslissing, en toch kostte het de officials zondagavond twee uur om die te nemen. Dat komt, meent Duluc, door de ‘collectieve lafheid van het Franse voetbal’ bij de incidenten met supporters waarvan dit seizoen lijkt te zijn doordrenkt.

De verontwaardiging van de sportjournalist wordt breed gedeeld in de Franse media. Na het ‘totale fiasco’ van zondag, met ‘zielig gedrag tot het bittere eind’ van de bond en de lokale autoriteiten, zullen de komende dagen ‘cruciaal’ worden voor het Franse voetbal dat zich in de ‘noodtoestand’ bevindt.

De Ligue 1 is de hoogste voetbaldivisie in Frankrijk die door de Franse voetbalbond wordt georganiseerd. De bond mag de ­competitie weliswaar verkopen als de talentendivisie, zo schreef dagblad Le Monde, de herhaaldelijke incidenten laten vooral een ‘ongelooflijk talent’ zien voor controverse. Sinds de zomer zijn meerdere voetbalwedstrijden stilgelegd of zelfs geheel gestaakt na wan­gedrag van fans die met elkaar op de vuist gingen, voorwerpen op het veld gooiden of zelfs de grasmat bestormden. Tijdens een wedstrijd van Marseille tegen Nice in augustus werd Payet ook al met een fles bekogeld vanaf de tribune.

Sociale spanningen

Dinsdag volgde een crisisberaad van de ministers van Sport, Justitie en Binnenlandse Zaken met de clubs en de voetbalbond. De inzet is hoog: ‘Het voortbestaan van het Franse voetbal staat op het spel’, had minister Roxana Maracineanu van Sport op voorhand gezegd. Binnen twee weken moet duidelijk zijn hoe de negatieve spiraal van supportersgeweld een halt wordt toegeroepen.

Intussen buigen experts zich in de media over de oorzaken. Sommigen zien het als een weerspiegeling van de oplopende sociale spanningen, veroorzaakt door de pandemie, anderen benadrukken dat supportersgeweld al sinds de jaren tachtig met het Franse voetbal is verweven.

Komt het Franse voetbal de noodtoestand te boven? Zelf klonk de sportminister, die als zwemster olympische medailles won, weinig hoopvol. Maracineanu houdt in eerste instantie de clubs verantwoordelijk voor het aanpakken van wan­gedrag in het stadion, omdat ze hun fans ziet als onderdeel van het team. Tegelijkertijd zegt ze geen vertrouwen meer te hebben in de relaties die voetbalclubs met hun supporters onderhouden.

‘Gelukkig heb ik mijn zoon meegenomen naar rugby in plaats van voetbal’, verzuchtte de minister dinsdag bij radiozender RMC.

Eline Huisman is correspondent in Parijs.