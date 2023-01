Een film om van te houden, juist vanwege het gebrek aan verdieping

Dat de film Triangle of Sadness volle zalen trekt, ervoer ik zelf ook afgelopen donderdag. Ik zag de film en bleef achter met de vraag waarom hij zo wordt omarmd door het publiek. Het verhaal heeft een zwak plot en het absurdisme wordt te weinig doorgevoerd door de filmmaker, Ruben Östlund, om het gebrek aan geloofwaardigheid door de vingers te zien. Belangrijk ook: bij geen enkel personage wordt de diepgang gezocht, het zijn allemaal karikaturen. Waarom houden mensen dan van deze film? En, waarom hield ik van Triangle of Sadness?

Voor de mensen die de film niet hebben gezien: de sexy influencer Yaya en haar niet minder aantrekkelijke vriend mogen gratis mee op een luxe cruise. Op het schip van een alcoholverslaafde, socialistische kapitein laten de ultrarijke gasten zich gelden en zien we dat hun wereldbeeld flinterdun is. Ze mogen dan miljarden hebben, als mens zijn ze geen knip voor de neus waard. Ze zijn verwend als kinderen, zijn goed in geld uitgeven, denken dat alles te koop is, en blijken na de crash van de boot op een eiland waardeloos als mens.

De oligarch, de wapenhandelaar, de app-ontwikkelaar, hun vrouwen, hun gevolg; het zijn allemaal karikaturen en omdat het karikaturen zijn, ga je van de film houden. Want, het hoger opgeleide publiek weet inmiddels dat vooral door deze rijkste mensen de aarde opwarmt. Volgens het onderzoek Carbon Billionaires: The Investment Emissions of the World’s Richest People dat in opdracht van hulporganisatie Oxfam Novib is verricht, is de rijkste 1 procent van de wereldbevolking verantwoordelijk voor 16 procent van de wereldwijde uitstoot.

Andere details uit het onderzoek: 125 miljardairs zijn met hun vervuilende investeringen en hun milieuvijandige leefstijl goed voor 393 miljoen ton aan CO2-uitstoot. Dat is gelijk aan de uitstoot van heel Frankrijk.

Het is dus inmiddels wel duidelijk dat mens, dier en plant in deze eerste helft van de 21ste eeuw zijn verworden tot speelgoed van een handvol mannen en vrouwen die de natuur verwoesten, het dier verjagen, de mens in haar bestaansrecht bedreigen en jaar in jaar uit de volgende generaties verder in een klimaatramp duwen.

Om er verder geen woorden meer aan vuil te maken: in dit schandalige systeem bezit 1 procent net zoveel als de helft van alle mensen.

De vraag is dan of je de ultrarijken nog eens moet belonen door in films en romans over die mensen op zoek te gaan naar de verdieping. Of moet je ze met hun jachten, hun privéjets, hun nimmer eindigende honger naar luxe, zoals in Triangle of Sadness gebeurt, geven wat ze verdienen?

Ik was in de bioscoop omringd door mensen die weten dat het tijd is voor verandering. Niet iedereen hoeft uitgesproken ideeën te hebben over wat de verandering moet inhouden, maar zelf ben ik er duidelijk over: we moeten allereerst een streep trekken door een wereld waarin het überhaupt mogelijk is om als persoon miljarden aan geld te bezitten. We moeten af van het idee dat het de normaalste zaak van de wereld is dat een persoon kamers vol geld heeft, terwijl de grote massa’s tevergeefs dromen over geld voor speelgoed voor de kinderen.

Triangle of Sadness is in dat opzicht een waardevolle film, omdat de maker ermee het startsein geeft voor het karikaturiseren van de ultrarijken. Dat is belangrijk, omdat we als mensen te klein zijn om tegen de reuzen te vechten, totdat we karikaturen van ze maken en hen in rang verlagen tot wezens waar je vooral om moet lachen.

Het is het grootkapitaal gelukt de mensen te doen geloven dat hun wilde kapitalisme hoort bij de wereld als de maan in een heldere nacht. Wat ze vergeten is dat Adolf Hitler zijn Charlie Chaplin had (in 1940 verscheen de film The Great Dictator waarin Chaplin een persiflage speelde op Hitler) en dat ook nu langzaamaan schrijvers en filmmakers opstaan die alleen maar de spot drijven met hoe ze in al hun domheid proberen het heden en de toekomst kapot te maken. Dit wordt dus vervolgd.

Erdal Balci is schrijver en journalist. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Thomas van der Meer.