Een extravagante bruiloft van twee vertrouwelingen brengt de president van Mexico in verlegenheid

De mooiste dag van je leven kan tevens de gevaarlijkste zijn voor een politicus. De Nederlandse minister van Justitie Grapperhaus verloor bijna zijn baan toen hij in coronatijd tijdens zijn bruiloft zijn schoonmoeder omhelsde. In Mexico stapte deze week een van de sterren uit het politieke team van president Andrés Manuel López Obrador op. Zijn exorbitante huwelijksfeest kostte Santiago Nieto, de baas van anticorruptie-eenheid UIF (zeg maar de Mexicaanse Fiod) de kop.

Een trouwerij is ook in Mexico doorgaans een persoonlijke aangelegenheid. Hoge ambtenaar Nieto en zijn verloofde Carla Humphrey (eveneens een publiek figuur, adviseur van het electoraal instituut) kwamen desondanks in de problemen toen in de media breed werd uitgemeten hoe luxe het feestje wel niet was. De bruiloft werd afgelopen weekend gevierd in de Guatemalteekse stad Antigua in een chic hotel. De feestelijkheden duurden van vrijdagmiddag tot zaterdag in de vroege uurtjes, schreef de Mexicaanse krant Reforma onder de kop ‘Rock tot zonsopkomst’.

Vier gangen

De krant verhaalt hoe het stel na middernacht de dansvloer betrad onder begeleiding van de zoete rockballad I don’t want to miss a thing van de Amerikaanse band Aerosmith. De gasten hadden zojuist het dessert verorberd, de laatste van vier exquise gangen. De open bar schonk wat men maar wenste. ‘Wijnen, likeuren, digestiven, champagne van Moët.’

De gastenlijst bestond uit driehonderd leden van de Mexicaanse politieke elite: gouverneurs, rechters en parlementariërs. De toerismewethouder van Mexico-Stad vloog per privévliegtuig met enkele andere genodigden naar Guatemala. Ter plekke werd het gezelschap enkele uren vastgehouden door de politie omdat in het vliegtuig verspreid over zeven witte enveloppen 35 duizend dollar cash werd aangetroffen, een (tot nog toe onopgehelderd) bedrag dat niet was aangegeven bij de douane. Ook dit nieuwtje was een scoop van de als rechts te boek staande krant Reforma.

Amper weer thuis in Mexico volgde de kater voor het pasgetrouwde stel. President López Obrador liet op maandag tijdens zijn dagelijkse persconferentie zijn diepe afkeer blijken van de geldsmijterij in Guatemala. ‘Een schandalige aangelegenheid’, vond het staatshoofd. De uitspraak prijkte op elke Mexicaanse nieuwssite. De linkse president zweert bij een sober leven en eist van zijn ministers en ambtenaren hetzelfde. Wanneer hij reist, vliegt hij commercieel, zoals deze week tijdens een bezoek aan de VN-Veiligheidsraad in New York.

Goede voorbeeld

‘Het publieke leven is telkens meer publiek’, twitterde hij over de bruiloft van zijn anticorruptie-chef. De boodschap: een ambtenaar moet ook in zijn vrije tijd het goede voorbeeld geven. Bruidegom Nieto had zijn baas uitgenodigd voor het feest in Guatemala, maar López Obrador had vriendelijk bedankt. ‘Ik ga één keer per jaar uit eten voor de verjaardag van mijn vrouw.’

Hoewel Nieto een vertrouweling was van López Obrador, een van diens belangrijkste wapens in zijn strijd tegen corruptie, bovendien een man met een onberispelijke reputatie als eerlijke ambtenaar, kon de president de extravagante bruiloft niet zonder commentaar laten passeren. Nieto begreep de boodschap en kondigde via Twitter zijn ontslag aan. De toerismewethouder van Mexico-Stad moet eveneens op zoek naar een nieuwe baan.

Een dag later zette López Obrador zijn strijd tegen exorbitante rijkdom voort op het wereldtoneel. De nieuwssite La Jornada opende dinsdag met het bezoek van de president aan New York. Daar opperde hij een ‘wereldwijd plan van broederschap en welzijn’. De wereld zou de duizend rijkste mensen een jaarlijkse belasting moeten opleggen om daarmee de armsten te helpen.

Joost de Vries is correspondent in Mexico-stad.