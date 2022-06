Een elektrische auto rijden wordt onvermijdelijk, maar geen Tesla

Een van de weinige luxedingen die ik mij in mijn leven heb gepermitteerd, is een mooie auto. In mijn geval was dat de klassieke jongensdroom. Mijn ouders kwamen geheel berooid uit de oorlog. Ze bezaten niets meer: geen huis, geen juwelen, geen geld. Ze waren vooral verbaasd dat zij de oorlog hadden overleefd. Ze kregen een woning aangeboden in een arme buurt, die leegstond omdat daar Joden hadden gewoond die niet waren teruggekeerd. Daar ben ik geboren.

In mijn vroegste herinneringen zie ik een grote Amerikaanse slee onze lege straat binnenrijden. Daarin zaten een oom en tante, die wél het gogme hadden om op tijd naar Amerika te vluchten. Het was hen kennelijk goed gegaan, want zij hadden daar een Chevrolet gekocht en die op de boot gezet om ermee door Europa te toeren. Zulke limousines kon je hier na de oorlog niet huren. Begeerte moet mij toen hebben aangeraakt.

Mijn eerste auto’s waren tweedehands Saabs en rare auto’s van eigenwijze Zweedse ingenieurs, met een vaag intellectueel imago. De auto’s waren niet, zoals werd beweerd, veiliger dan andere auto’s, alleen de chauffeurs erin reden bedachtzamer naar hun volgende vergadering. Tot ik op een keer een Jaguar S-type zag, zo goed als nieuw. Hij was van een advocaat bij het Strafhof in Den Haag, die elk jaar zijn wagen inruilde voor een nieuwe. Een prikkie. Ik heb hem nu vijftien jaar, een geweldige auto, nooit stuk als je hem een beetje onderhoudt. Hij rijdt geruisloos en je kunt er grote afstanden in afleggen zonder met rugpijn uit te stappen.

Vanwege mijn leeftijd moest ik laatst mijn rijbewijs laten verlengen. Eerst ging ik op gesprek bij een arts, die vroeg of ik de X nog kon lezen. Ook moest ik een potje urine meebrengen, sowieso een vernederende handeling, vooral bij het voorbereidend werk. Mijn rijbewijs werd verlengd, van dat potje heb ik gelukkig nooit meer iets gehoord. En nu wil ik nog lang in mijn auto blijven rijden, maar ik vrees dat dat onmogelijk is. Een elektrische auto rijden wordt onvermijdelijk.

Net als papiergeld en de journalist die zich in het café een stuk in zijn kraag zuipt, zal de benzinemotor op niet al te lange termijn verdwijnen. Vanuit romantisch oogpunt jammer, maar de wereld moet gered – van wie? – en wij worden allemaal geacht ons steentje daaraan bij te dragen. Ik zou het autorijden kunnen opgeven, maar daar ben ik nog niet aan toe. De auto is juist mijn vrijheid om andere mensen te ontlopen. Hoe meer openbaar vervoer, hoe meer massatoerisme en dat is niets voor mij. Maar welke elektrische auto?

Eén ding weet ik zeker: het wordt geen Tesla. Dat is een mooie bak, maar de laatste tijd begin ik een steeds grotere hekel te krijgen aan Elon Musk. Die vent gedraagt zich als een al te slimme oplichter, die zichzelf met beursmanipulaties en bitcoinsgegoochel probeert te verrijken. Een ongeleid projectiel, dat eens gaat ontploffen. Onbegrijpelijk dat de Nederlandse staat via allerlei subsidies de zakken van Musk heeft willen spekken.

Bovendien, hoe handig is zijn auto eigenlijk? Een vriend die er een bezit, moet als hij van Amsterdam naar Strasbourg rijdt onderweg drie keer een half uur laden op een naargeestig industrieterrein. Verschillende chauffeurs die als Schipholtaxi met een Tesla rijden, zijn een proces begonnen, omdat hun auto een veel kleiner bereik heeft dan beloofd. Dat alles nog afgezien van de kinderziekten, die de Tesla ook onder de leden schijnt te hebben. Consumenten zouden om Musk een lesje te leren een algemene boycot tegen Tesla moeten uitroepen, maar zolang Musk met alles wegkomt, zal zo’n actie op niets uitlopen.

Alternatieven voor de Tesla zijn er wel, maar de ideale elektrische auto is er nog niet. De auto-industrie verkeert in een overgangsfase. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar het kan nog altijd op een technische of commerciële mislukking uitlopen, zoals ook is gebeurd met Video 2000, de wankelmotor, de vacuümtrein, de Frit-O-Matic en het aardappelras Van Gogh.

Maar nu lees ik bij Peter de Waard dat in Helmond een elektrische zonneauto van geheel Nederlands fabricaat is ontwikkeld, met een Engelse naam: de Lightyear. Die is in alle opzichten superieur aan de Tesla. Met één oplaadbeurt zou hij 625 kilometer rijden, zelfs voorbij Strasbourg. Ik heb hem eens gegoogeld en het is een mooie auto, een nog verder gestroomlijnde Tatra, jaargang 1968. In mijn fantasie lijkt hij ook op de Chevrolet lijkt, die ooit bij ons de straat kwam binnenrijden.

Je kunt de Lightyear bestellen in tien verschillende kleuren. Eén druk op de knop en je hebt hem! Voor 250 duizend euro. O, juist. Nog even geduld a.u.b. In 2024 moet er eentje zijn voor 30 duizend, exclusief BTW.