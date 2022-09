Een dolende ziel, vastgelopen in het duistere labyrint van zijn eigen hersenspinsels

T. Baudet, de grote leider van Forum voor Democratie, beschuldigde woensdag minister van Financiën Kaag er impliciet van een spion te zijn en deel uit te maken van de driehoek geheime diensten, ‘marxisten’ en de ‘deep state’ die bezig is ons te transformeren in een gehoorzame ‘mensheid 2.0’ – vintage complotdenken. Uit protest vertrok het hele kabinet. Het probleem met complotdenkers is dat ze iedereen die niet meegaat in hun hersenspinsels tot deel van het complot verklaren – dit stukje hoort bij de samenzwering. Daarmee is elke kritiek geneutraliseerd en het eigen gelijk bevestigd.

Dat Kaag een spion zou zijn, leidde Baudet af uit haar opleiding aan St Anthony’s College in Oxford, bijgenaamd spy college. Dat er spionnen werden geronseld aan St Anthony’s is ongetwijfeld waar. Het gerenommeerde college is gespecialiseerd in internationale studies, precies het terrein van de MI6’s van deze wereld. Overigens worden de meeste studenten aan St Anthony’s géén spion, en de bekendste geheim agenten (Blake, Blunt, Philby) kwamen van colleges in Cambridge.

Hoe werkt de geest van de complotdenker? De potentiële complotdenker ziet afzonderlijke problemen, tot hij zijn Eureka-moment beleeft: alle problemen zijn met elkaar verbonden! In de wereld van T. Baudet zijn dat massa-immigratie, criminaliteit, onveiligheid, de huisvestingscrisis, de EU, de ‘klimaathysterie’, de energiecrisis, de euro, het coronabeleid, het wokisme, ‘onnatuurlijke’ menselijke relaties, de lelijkheid van de moderne architectuur, de oorlog in Oekraïne, stikstof: alle problemen zijn van harte welkom, ze worden naadloos ingepast in het complotverhaal.

‘Ik kon’, legde Baudet woensdag in de Kamer zijn Werdegang bereidwillig uit, ‘het verband tussen deze ogenschijnlijk verschillende problemen niet zien. Toen kwam ik tot het besef dat al deze verschillende waanzinnigheden in feite allemaal deel uitmaken van één enkel plan. (…) Al deze zaken maken deel uit van hetzelfde Grote Project.’

Duidelijker had T. Baudet zijn ontbolstering tot complotdenker niet kunnen uitleggen. De complotdenker zoekt naar eenvoud en overzichtelijkheid. Met het Grote Project heeft hij die te pakken. Daarmee wordt de oplossing ook een stuk gemakkelijker: alleen het Grote Project even uit de rails duwen.

In de ogen van T. Baudet wordt het Grote Project geleid door een mondiale kosmopolitische elite, die uit is op de vernietiging van de individuele vrijheid, die iedereen wil controleren en manipuleren – het standaardverhaal van iedere complotdenker en trouwens ook van elke James Bondfilm.

Als je een keer zover bent, als complotdenker, is de rest een kwestie van invullen. Rusland? Een land met een ‘viriele mannelijke leider waartegen de verwijfde, niet zelden seksueel deviante politici van het Westen schril afsteken’. Oekraïne? Een ‘proxy-oorlog’ van de VS en de Navo, die Rusland willen vernietigen, want dat land wil niet meedoen aan het Grote Project, waarin de schrijver Yuval Harari overigens een belangrijke rol speelt.

Het hele mesjogge verhaal van Baudet, ook het gedeelte dat hij woensdag niet kon voorlezen omdat hij door Kamervoorzitter Bergkamp de Kamer uit werd gekickt, staat op de site van FvD. Het was jammer dat hij het niet kon voltooien, want duidelijker heeft een verwarde geest zichzelf zelden laten kennen. Een dolende ziel, vastgelopen in het duistere labyrint van zijn eigen hersenspinsels.

Baudet was donderdag niet aanwezig bij de Algemene Beschouwingen, waar hij werd vervangen door een van zijn gesjeesde meelopers. Hij was wel in de studio bij de zwaarbelaagde omroep Ongehoord Nederland, waar hij nog eens ongehinderd mocht uitleggen hoe het zat en waar presentator Raisa Blommestijn naar hem keek alsof de nieuwe Messias was aangeschoven.

Daarmee zit ze niet zo heel ver bezijden de waarheid, zag je T. Baudet denken.