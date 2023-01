‘Een dokterstas!’, riep de vrouw ontzet. ‘Ziet u mij lopen met een dókterstas?!’

In een grote tassen-en kofferswinkel stond ik mijn ogen uit te kijken. Ik heb een zwak voor tassen en koffers, maar met de jaren is het inzicht gekomen dat die dingen alleen maar extra bagage vormen in het leven, waarin al genoeg te dragen valt. Kijken, kijken, niet kopen, dus. O, die cognackleurige weekendtas, van geurig leer...

Er kwam een grote, zware vrouw van een jaar of 70 binnen op wie het begrip ‘pontificaal’ naadloos van toepassing was. Ze keek niet om zich heen, maar schreed, statig achter haar rollator, met opgeheven hoofd naar de toonbank. Daar stond een verkoper met een Pringles-snor te wachten tot hij naar huis mocht. ‘Goedemiddag’, zei hij. Met droevige hondenogen keek hij haar vragend aan.

‘Ja, ik heb het zelf ook niet bedacht, maar ik moet op reis’, sprak de vrouw bits. ‘En nu zie ik mezelf dus écht niet lopen met dit ding (ze wees op de rollator) en een koffer. Ik heb maar twee armen.’ Ze sloeg ze, ter illustratie, demonstratief over elkaar. De snor wachtte op meer tekst, die niet kwam.

‘Wat is precies de bedoeling?’, vroeg hij na een poosje, aarzelend. ‘Dat zou ik graag van ú horen’, sprak de vrouw, weer zo afgemeten. ‘Een rugzak misschien?’, stelde de man voor, wijzend naar een wandje vol wandelvreugd. De vrouw lachte smalend, en zei: ’Nou, nee, ik zie mezelf dus echt niet lopen met een rúgzak.’

De man dacht na, terwijl de vrouw hem ontstemd bekeek. Ze was ongetwijfeld meermaals en langdurig oneerlijk door het leven bejegend, maar ja, daar kon die snor niks aan doen. Het leven ook niet, trouwens. ‘Waar we dan aan kunnen denken is een reistas’, zei de man. Hij pakte een zwarte, van stevige kunststof, en zette die op het zitje van de rollator. ‘Past precies!’, riep hij. Dat klopte.

De vrouw vertrok haar gezicht. ‘Meneer, zoals ik al zei: ik heb het zelf ook niet bedacht, om op reis te gaan, maar een mens moet zich schikken, het ís niet anders. Ik kom hier voor behoorlijk advies. Dus, vertelt u mij eens: ziet u mij nou echt lopen met zo’n lelijk plastic ding?’ Verontwaardigd schikte ze haar kapsel. Het was kort, maar niet pittig.

De man keek de winkel rond en greep, daar had je ’t al, de prachtige, cognackleurige weekendtas. ‘Nu koopt zíj hem...’, dacht ik spijtig.

‘Een dokterstas!’, riep de vrouw ontzet. ‘Ziet u mij lopen met een dókterstas?!’ De snor zweeg uitgeput. Ongetwijfeld zag hij haar inmiddels überhaupt niet meer lopen, staan of zitten.

Hangen, dat misschien nog wel.