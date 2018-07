Een dode helft tot minuut 48

Arjan Peters volgt het WK Voetbal en doet daar dagelijks verslag van. Hij kijkt alle wedstrijden en in de rust leest hij een boek. Aflevering 18: Een goede wedstrijd kan niet zonder dode momenten. Even wegdromen bij wat loze passes en verdwaalde toeters.

Foto Chris Rovroy

Met de komst van de video-arbiter is de deur naar veranderingen opengezet. Daarom draag ik hier een suggestie aan van mijn jongste zoon. Niets is vervelender dan een wedstrijd kijken die in 1-1 eindigt. Nog treuriger, 0-0. Net of je je tijd beter had kunnen besteden. Hier de remedie van Allon Peters (8): ‘Gelijkspel? Strafschoppen. Dan heb je altijd een winnaar. En doelpunten!’ Na 0-0 kan het rustig 5-2 worden, een uitslag om mee thuis te komen.

Zelf wil ik ook een verandering voorstellen, en die betreft de samenvattingen. Altijd nadat ik een wedstrijd heb bijgewoond, en bij thuiskomst de samenvatting zie, denk ik: dit was mijn wedstrijd niet. Dit zijn slechts hoogtepunten. Er horen minstens twee dode momenten in het verslag te zitten. Dode momenten, zonder spektakel, een bal die heen gaat, en weer, er gebeurt niets, het publiek zwijgt, hier en daar een verdwaalde toeter, in de hoogte een meeuw die liever verder vliegt, want dit schiet niet op; heerlijk. Je zit te kijken en vergeet de wedstrijd tegelijk, je gedachten zweven geheel vrij, niemand die ziet dat je aan iets anders denkt. Dat is de zegen van dode momenten. Naast de glimlach van een kind (W. Alberti) doen dode momenten (ik) je beseffen dat je leeft.

Na een dode helft viel maandag het eerste doelpunt van België-Japan in minuut 48. Ineens zag ik mijn vader voor me, die ruim 22 jaar geleden is gestorven. Op 15 november 1995 was hij, ernstig ziek, nog thuis. Een dag later moest hij naar het ziekenhuis, waar hij niet levend uit zou komen.

Samen met mijn moeder keek hij die avond naar Nederland-Noorwegen. Ruststand 0-0. Mijn vader moest naar bed. Of nee. Heel even nog. ‘Binnen vijf minuten na rust, let maar op, vliegt hij erin.’

Hij hield het vol. Kort na rust, in minuut 48, maakte Clarence Seedorf 1-0. Onder gejuich is Jan Peters toen naar bed gegaan.