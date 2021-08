Een derde prik vormt een overbodige illustratie van de vaccinatie-ongelijkheid

Een extra booster-prik in rijke landen, terwijl grote delen van de wereld nog nauwelijks vaccinaties hebben gehad, is een symbool van ongewenste ongelijkheid.

Als de elf rijkste landen ter wereld een extra (meestal derde) vaccinatie tegen covid-19 zouden toedienen aan al hun 50-plussers, neemt de wereldwijde vaccinvoorraad af met 440 miljoen doses, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uitgerekend. Een boost-campagne in de rijke wereld zou dus een flinke aanslag betekenen op de te verwachten productie van 12 miljard vaccins in het lopende jaar.

Tegen die achtergrond lijkt de toediening van een derde prik, waartoe meerdere landen hebben besloten, slecht verdedigbaar. Rijke landen schroeven de vaccinatiegraad verder op terwijl er nog steeds landen zijn – met name in Afrika – waar hooguit 1 procent van de bevolking is ingeënt. De luxe van een derde prik die zij zich kunnen veroorloven, draagt vooral bij aan de groei van de reeds aanzienlijke omzet die de producenten dit jaar verwachten – bij Pfizer zal die zo’n 30 miljard euro bedragen.

In landen met een lage vaccinatiegraad kunnen bovendien nieuwe virusvarianten ontstaan, die nog moeilijker te bestrijden zijn dan de bestaande. Het algemeen belang is dus meer gediend bij het opvoeren van de vaccinatiegraad bij de have-nots dan bij een verhoging van de beschermingsmuur die de haves al hebben opgetrokken. ‘Een pandemie los je niet op door haar lokaal aan te pakken’, zei hoogleraar Marjolein van Egmond deze week in de Volkskrant. De Amerikaanse president Joe Biden zei, in andere woorden, hetzelfde toen hij de donatie van (uiteindelijk) een half miljard vaccins aan arme landen in het vooruitzicht stelde – hoewel het aantal besmettingen in grote delen van de VS in verontrustende mate toeneemt.

Het is zelfs twijfelachtig of de weerbaarheid van het lichaam substantieel toeneemt na toediening van een derde prik. De werkzaamheid van vaccins neemt na verloop van tijd weliswaar af – en dat zal bij een boost niet anders zijn – maar sluimerende afweermechanismen zullen bij een blootstelling aan covid-19 weer worden geactiveerd, is de verwachting. Daar komt bij dat de effectiviteit van de meeste vaccins de eerste maanden na hun toediening niet noemenswaardig lijkt af te nemen.

Met de huidige vaccinproductie leiden extra prikken in rijke landen overigens niet per definitie tot een navenante afname van de beschikbaarheid van vaccins elders in de wereld. De lage vaccinatiegraad in veel arme landen hangt niet alleen samen met de beschikbaarheid van vaccins, maar ook met een tekortschietende logistiek. Dat neemt niet weg dat een derde prik een overbodige illustratie is van een onwenselijke ongelijkheid.