Een deel van de Nederlanders wacht een ongekend zware winter, de regering accepteert dit gelaten

Nederland wacht een dramatische inkomensval van bijna 7 procent; zo’n 1,3 miljoen inwoners leven straks onder de armoedegrens. Dit mag niet leiden tot politieke apathie.

Jarenlang wist de Nederlandse politiek te steggelen over marginale veranderingen in koopkrachtplaatjes – een half procent meer of minder was al aanleiding tot ophef en debat. Maar nu Nederlanders een historisch dramatische inkomensval van bijna 7 procent te wachten staat, wordt dat door de regering bijna gelaten geaccepteerd.

‘Echt zware cijfers’, ‘nog erger dan we dachten’, en ‘iets wat niet bij Nederland past’, klonk het uit de monden van verschillende ministers. Dat de kabinetsleden vervolgens in één adem lieten weten dat het ‘praktisch gezien erg moeilijk’ wordt om nog iets te doen, is dan ook bijzonder teleurstellend. Dat het kabinet al een paar miljard heeft uitgetrokken om de eerste klappen op te vangen, is geen excuus. Een paar miljoen Nederlanders gaan een financieel zware winter tegemoet. Zo’n 1,3 miljoen van hen leven volgens de ramingen van het Centraal Planbureau straks onder de armoedegrens.

Natuurlijk is de koopkracht niet heilig. We hebben decennia op te grote voet geleefd, en een correctie is onvermijdelijk. De oorlog van Rusland tegen Oekraïne en alle inflatoire gevolgen van dien lijken de schok te zijn die ons terugzet op een nieuw evenwichtsniveau. Het rijke Westen zal aan minder rijkdom moeten wennen. Die terugval is niet voor iedereen te compenseren en dat moet ook niet worden geprobeerd, zeker niet als de lasten terechtkomen op de schouders van de komende generaties.

Maar dit macro-economische gegeven mag niet leiden tot politieke apathie. Bestuurders zijn er om op gebeurtenissen te reageren (als anticiperen te veel gevraagd is).

Want nogmaals: dit is historisch. Het koopkrachtverlies gaat over veel meer dan koopkracht alleen. Mensen zullen het koud krijgen, honger krijgen, dakloos worden. Gezinnen komen onder spanning te staan, rekeningen worden niet meer betaald, kinderen zullen rillend hun huiswerk maken. Het is de vraag hoe deze huiselijke problemen zich sociaal gaan vertalen. De Gele Hesjes gingen in Frankrijk de straat al op toen de benzine een paar cent duurder werd gemaakt.

Het koopkrachtverlies is ongelijk verdeeld. Lang niet iedereen wordt door de hogere energieprijzen even hard getroffen. Niet alleen de besteedbare inkomens verschillen, ook energieverbruik en energiecontracten variëren zo sterk dat generieke compensatie zoals het verlagen van energiebelasting te vaak terecht komt bij degenen die het niet (hard) nodig hebben. Individueel maatwerk is echter te complex, zeker voor de onderbezette en overvraagde Belastingdienst. De maatregelen zullen op specifieke groepen gericht moeten zijn.

Een voorzet daarvoor werd vorig jaar gegeven door TNO, dat de energiearmoede in Nederland in kaart bracht aan de hand van de inkomens en de energielabels van de woningen waarin Nederlanders wonen. Misschien dat er voor de energierekening van huurders van slecht geïsoleerde woningen – waar zij zelf geen verantwoordelijkheid voor dragen – een winter lang een maximumprijs ingesteld kan worden? Of hun huur een winter lang gehalveerd, zodat de verhuurders geprikkeld worden iets aan de isolatie van de woning te doen? Frankrijk kan als voorbeeld dienen, waar president Emmanuel Macron al ingrijpende maatregelen heeft genomen.

Een deel van de Nederlanders staat een ongekend zware tijd te wachten. Dit is een probleem dat nu eens niet op de lange baan geschoven kan worden.