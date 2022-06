Eén dag per week gratis draven voor de baas is van de zotte. Betaal leraren voor die extra dag

De afgelopen weken maakte ik het zelf mee, en niet alleen op Schiphol: het wurgende personeelstekort. Cafés waar we na één drankje weg moesten, omdat er niemand was om bier te tappen. Geen afspraak kunnen maken bij de kapper. Treinen die uitvielen omdat niemand ze kon besturen. Veel erger dan mijn kleine ongemakken: de wanhoop van de huisarts met een te volle wachtkamer, de lange wachtlijsten bij de psycholoog. Ouders die vergeefs met hun baby leuren bij de kinderopvang of van wie het contract ineens wordt opgezegd. En natuurlijk, de schoolklassen die naar huis worden gestuurd als de juf of meester ziek is, of die maanden les krijgen van een onbevoegde.

Als basisvoorzieningen wegvallen is dat erger dan een mislukte vakantie, dan ligt gans het land binnen de kortste tijd op zijn gat. Zonder school, kinderopvang en vervoer kunnen mensen niet werken, zonder personeel liggen bedrijven stil. Geen snelle hulp bieden bij fysieke en psychische nood is levensgevaarlijk. Tekort aan personeel in banen die er echt toe doen: hoe hebben we dat laten gebeuren? Hoe lok je mensen (terug) naar ‘vitale’ maar kennelijk onaantrekkelijke beroepen?

Door ze aantrekkelijker te maken natuurlijk. Leuker dan saaie maar gerieflijke kantoorbanen. Maar ja. Hoe krijg je een olifant aan het huppelen? Hoe laat je werkgevers denken vanuit hun werknemers? In de zorg en het onderwijs waren efficiëntie en controle jarenlang de toverwoorden. Bestuurders werden niet gestraft voor slecht personeelsbeleid en verspilling van overheidsgeld.

Volgens de Sociaal-Economische Raad moeten mensen in de zorg en het onderwijs meer gaan werken. Als deeltijdleraren een halve dag per week meer gaan werken, is het lerarentekort opgelost. Dat weten we al jaren. Maar: weinig leraren willen meer werken; velen snakken naar mínder uren. Volgens de Algemene Vereniging Schoolleiders willen op de helft van de scholen leerkrachten minder lesgeven. Voornaamste redenen: de hoge werkdruk.

Onder leraren, op de sociale media en in blogs klonk loeiende verontwaardiging over het advies van de SER. Nóg meer uren werken, wat dachten die ivorentorenbewoners wel? Veel leraren werken nu al standaard een dag meer in de week dan hun aanstelling, omdat ze anders al het voorbereidings-, nakijk- en administratiewerk niet afkrijgen. Wil je soms nog meer burn-outs?

Het is de verkeerde reflex, en de woede is gericht aan het verkeerde adres. Richt je ongenoegen tot je werkgever, het schoolbestuur. Ondanks het lerarentekort grossieren besturen in kleine, tijdelijke baantjes om gaten mee te vullen. Daar moet een einde aan komen: besturen moeten echte banen aanbieden, met vaste aanstellingen.

Natuurlijk heeft de SER gelijk. Maar de werkgevers zullen hun personeel wel moeten verleiden. Vráág wat mensen nodig hebben, welke belemmeringen er zijn. Als meer werken niet loont omdat het extra salaris naar de kinderopvang gaat, los dat dan op. Geef leraren met schoolgaande kinderen zeggenschap over hun rooster.

In deeltijd werken mensen relatief harder: ze moeten meer overleggen en afstemmen dan fulltimers - de deeltijdparadox. Eén dag per week gratis draven voor de baas is van de zotte; het maakt overwerk gewoon. Hier gloort misschien wel de oplossing. Kennelijk kunnen veel leraren die extra dag werken. Maar zorg er dan als de donder voor dat ze daarvoor ook betaald krijgen. Neem overwerk weg door niet-leraren deels het administratieve en ondersteunende werk te laten doen. Bijvoorbeeld studenten, die door een bijbaantje – in de overblijf, met kinderen naar de bibliotheek of de schooltuintjes gaan of voorlezen – kennismaken met het onderwijs. Klagen maakt het leraarschap niet aantrekkelijker. Fantasie, creatief denken en inlevingsvermogen wel.